LIGA MAJSTROV: Hádzanári Prešova do Dánska s pokorou, túžbou po bodoch

Na snímke hráči Prešova pred zápasom Ligy majstrov, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Tabuľka C-skupiny:



1. Bjerringbro/Silkeborg 7 6 0 1 232:186 12

2. Sporting Lisabon 7 5 0 2 209:189 10

3. TATRAN PREŠOV 7 5 0 2 192:177 10

4. Čechovskí medvedi 7 2 0 5 181:193 4

5. Besiktas Mogaz 7 2 0 5 177:203 4

6. Metalurg Skopje 7 1 0 6 171:214 2



Ďalší program Tatrana Prešov:



Nedeľa, 18. novembra: Bjerringbro-Silkeborg - Tatran Prešov /13.30/

Sobota, 24. novembra: Čechovskí Medvedi - Tatran Prešov /14.00/

Sobota, 1. decembra: Tatran Prešov - HC Metalurg /19.30/

Prešov 16. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov nastúpia v nedeľu od 13.30 na ďalší dôležitý zápas v C-skupine Ligy majstrov. Na palubovke dánskeho lídra skupiny Bjerringbro/Silkeborgu im pôjde o udržanie si reálnej šance na postup. V pozícii favorita bude domáce mužstvo, práve Prešovčania však ako jediní dokázali tohto súpera zdolať a to by radi zopakovali aj vonku.Silkeborg je na domácej palubovke mimoriadne silní, o čom sa Tatran presvedčil v minulej sezóne Pohára EHF, keď v Dánsku prehral 19:27. Zverenci Slavka Golužu však následne doma vyhrali 32:28 a zdolať Silkeborg sa im podarilo aj v aktuálnom ročníku Ligy majstrov. Víťazstvo 26:24 z domáceho prostredia túžia Prešovčania zopakovať aj vonku, pozícia favorita je však jednoznačne daná.uviedol tréner Goluža. Prešovčania sú tri kolá pred koncom základnej skupiny na 3. priečke o skóre za druhým Sportingom Lisabon, majú však horší vzájomný zápas. Pre postup potrebujú získať zo zostávajúcich troch zápasov minimálne o jeden bod viac ako Portugalci. Prípadný bodový zisk z Dánska by mal pre slovenského majstra veľkú váhu.konštatoval kapitán Martin Straňovský.