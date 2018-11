Strinič dostal od lekárov zelenú, vracia sa do tréningového procesu

Ivan Strinič (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 16. novembra (TASR) - Chorvátsky futbalista Ivan Strinič dostal od klubových lekárov zelenú a môže sa vrátiť späť do tréningového procesu v AC Miláno.Tridsaťjedenročnému obrancovi objavili pred začiatkom súťažnej sezóny pri rutinnej prehliadke srdcovú vadu. Nariadili mu dlhodobý odpočinok a podstúpil sériu vyšetrení. Tie napokon neodhalili závažnejšie problémy a podľa štvrtkového vyjadrenia klubu môže Strinič pokračovať v hráčskej kariére. Vyšetrenia na kardiologickej klinike v Padove potvrdili, že futbalista má "atletické srdce", charakterizované zvýšeným objemom srdcového svalu v dôsledku fyziologických adaptačných mechanizmov na zvýšenú fyzickú záťaž.Strinič odohral na tohtoročných MS v Rusku šesť zápasov a pomohol národnému tímu až k postupu do finále. Následne zamieril ako voľný hráč do Milána, s AC podpísal trojročnú zmluvu. Augustové vyšetrenia však odhalili jeho problémy so srdcom. Lekári vtedy predpokladali, že sa 49-násobný chorvátsky reprezentant bude môcť vrátiť na zelené trávniky až v novom roku.Odchovanec Hajduku Split prišiel do milánskeho AC po ročnom pôsobení v Sampdorii Janov, v talianskej Serii A predtým hral aj za SSC Neapol.