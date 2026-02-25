|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Frederik, Frederika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. februára 2026
Video: Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková oznámila koniec kariéry na konci tejto sezóny
Krátko po skončení zimných olympijských hier Miláno/Cortina sa začalo polemizovať o tom, ktorá z dvoch najlepších slovenských biatlonistiek skôr ukončí kariéru.
Zdieľať
Paulína Bátovská Fialková po sezóne ukončí biatlonovú kariéru. Urobí tak vo veku 33 rokov z pozície druhej najúspešnejšej ženy histórie slovenského biatlonu. Na majstrovstvách sveta a olympijských hrách je jej maximom piate miesto.
V pláne má absolvovať zvyšok aktuálnej sezóny a potom definitívne skončí.
„Jedna veľká kapitola môjho života sa pomaly uzatvára, ale mám pred sebou posledné tri kolá svetového pohára. A ja si chcem s vami tieto momenty vychutnať naplno,“ hovorí v rozlúčkovom videu.
Bátovská Fialková na nedávnej olympiáde skončila v stíhacích pretekoch na 25. mieste, čo bolo jej najlepšie umiestnenie. Predtým vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte bola zhodne štyridsiata.
Pred ôsmimi rokmi v Pjongčangu bola vo vytrvalostných pretekoch piata.
Poďakovanie a záver
Paulína má v pláne absolvovať kompletný zvyšok sezóny. Dúfa teda, že sa rozlúči až v posledných pretekoch sezóny – hromadnom štarte 22. marca na Holmenkollene v nórskom Osle.
„Ďakujem všetkým, ktorí při mne stále aj v momentoch, keď to nebolo ľahké. Jedna veľká kapitola môjho života sa uzatvára, ale mám pred sebou ešte tri kolá Svetového pohára (Kontiolahti, Otepää a Holmenkollen) a ja si ich chcem s fanúšikmi vychutnať naplno,“ doplnila obľúbená športovkyňa mnohých Slovákov.
Súvisiace články:
FANTASTICKÝ ÚSPECH: Fialková skončila tretia v pretekoch s hromadným štartom (22. 12. 2024)
Biatlonistka Paulína Bátovská Fialková porodila ako tisíca mamička (28. 12. 2023)
Biatlonistka Paulína Fialková skončila tretia v stíhacích pretekoch SP na Holmenkolene. (19. 3. 2022)
Paulína Fialková v mraze a veternej lotérii netrafila osem terčov, zlato získala Francúzka Braisazová-Bouchetová (18. 2. 2022)
Ivona Fialková poskočila v stíhačke o 26 priečok, dosiahla druhý najlepší výsledok v kariére (20. 3. 2021)
Fialková skončila v Östersunde v elitnej desiatke, rýchlostné preteky ovládla suverénka Eckhoffová (19. 3. 2021)
Fantázia! V poslednom bežeckom úseku nedala Paulína Fialková šancu Hane Öbergovej a zaslúžene je patrí druhé miesto! (19. 1. 2020)
Skvelá Fialková sklopila všetky terče na pretekoch v Ruhpoldingu a dostala sa do Top 5 (15. 1. 2020)
Biatlon-SP: Eckhoffová opäť dominovala, Paulína Fialková štrnásta (22. 12. 2019)
P. Fialková skončila v stíhacích pretekoch 2. kola SP piata (15. 12. 2019)
Prečítajte si tiež
Liga majstrov: Inter Miláno prehral s Bodö/Glimt aj v odvete 1:2, v súťaži skončil
Americké hokejistky odmietli pozvanie Trumpa do Bieleho domu