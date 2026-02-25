Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Frederik, Frederika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

24. februára 2026

Video: Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková oznámila koniec kariéry na konci tejto sezóny


Tagy: Paulína Bátovská Fialková

Krátko po skončení zimných olympijských hier Miláno/Cortina sa začalo polemizovať o tom, ktorá z dvoch najlepších slovenských biatlonistiek skôr ukončí kariéru.



Zdieľať
Video: Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková oznámila koniec kariéry na konci tejto sezóny

Paulína Bátovská Fialková po sezóne ukončí biatlonovú kariéru. Urobí tak vo veku 33 rokov z pozície druhej najúspešnejšej ženy histórie slovenského biatlonu. Na majstrovstvách sveta a olympijských hrách je jej maximom piate miesto.

V pláne má absolvovať zvyšok aktuálnej sezóny a potom definitívne skončí.

„Jedna veľká kapitola môjho života sa pomaly uzatvára, ale mám pred sebou posledné tri kolá svetového pohára. A ja si chcem s vami tieto momenty vychutnať naplno,“ hovorí v rozlúčkovom videu.

Bátovská Fialková na nedávnej olympiáde skončila v stíhacích pretekoch na 25. mieste, čo bolo jej najlepšie umiestnenie. Predtým vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte bola zhodne štyridsiata.

Pred ôsmimi rokmi v Pjongčangu bola vo vytrvalostných pretekoch piata.

Poďakovanie a záver

Paulína má v pláne absolvovať kompletný zvyšok sezóny. Dúfa teda, že sa rozlúči až v posledných pretekoch sezóny – hromadnom štarte 22. marca na Holmenkollene v nórskom Osle.

„Ďakujem všetkým, ktorí při mne stále aj v momentoch, keď to nebolo ľahké. Jedna veľká kapitola môjho života sa uzatvára, ale mám pred sebou ešte tri kolá Svetového pohára (Kontiolahti, Otepää a Holmenkollen) a ja si ich chcem s fanúšikmi vychutnať naplno,“ doplnila obľúbená športovkyňa mnohých Slovákov.

 


Tagy: Paulína Bátovská Fialková
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 FANTASTICKÝ ÚSPECH: Fialková skončila tretia v pretekoch s hromadným štartom (22. 12. 2024)
 Biatlonistka Paulína Bátovská Fialková porodila ako tisíca mamička (28. 12. 2023)
 Biatlonistka Paulína Fialková skončila tretia v stíhacích pretekoch SP na Holmenkolene. (19. 3. 2022)
 Paulína Fialková v mraze a veternej lotérii netrafila osem terčov, zlato získala Francúzka Braisazová-Bouchetová (18. 2. 2022)
 Ivona Fialková poskočila v stíhačke o 26 priečok, dosiahla druhý najlepší výsledok v kariére (20. 3. 2021)
 Fialková skončila v Östersunde v elitnej desiatke, rýchlostné preteky ovládla suverénka Eckhoffová (19. 3. 2021)
 Fantázia! V poslednom bežeckom úseku nedala Paulína Fialková šancu Hane Öbergovej a zaslúžene je patrí druhé miesto! (19. 1. 2020)
 Skvelá Fialková sklopila všetky terče na pretekoch v Ruhpoldingu a dostala sa do Top 5 (15. 1. 2020)
 Biatlon-SP: Eckhoffová opäť dominovala, Paulína Fialková štrnásta (22. 12. 2019)
 P. Fialková skončila v stíhacích pretekoch 2. kola SP piata (15. 12. 2019)



nasledujúci článok >>
Liga majstrov: Inter Miláno prehral s Bodö/Glimt aj v odvete 1:2, v súťaži skončil
<< predchádzajúci článok
Americké hokejistky odmietli pozvanie Trumpa do Bieleho domu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 