Liga majstrov: Inter, Real, Manchester City, PSG a Sporting idú do osemfinále LM

Futbalisti Interu Miláno, Realu Madrid, Manchestru City, Paríža St. Germain a Sportingu Lisabon sa stali v stredu ďalšími osemfinalistami Ligy majstrov. Inter v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom zdolal v D-skupine Šachtar Doneck 2:0 vďaka dvom gólom Edina Džeka. Do vyraďovačky ho definitívne posunulo večerné víťazstvo Realu Madrid na pôde Šeriffu Tiraspoľ 3:0.



Manchester City otočil duel s Parížom St. Germain na konečných 2:1 vďaka gólom Raheema Sterlinga s Gabrielom Jesusom a zabezpečil si prvenstvo v A-skupine. Osemfinálovú istotu má aj francúzsky tím, Bruggy totiž podľahli doma Lipsku vysoko 0:5. Sporting si zaistil účasť medzi elitnou šestnástkou vďaka triumfu 3:1 nad Borussiou Dortmund - priamym rivalom v boji o druhé miesto v C-skupine. Zariadil ho dvoma gólmi Pedro Goncalves. Už istý osemfinalista a víťaz "céčka" Ajax Amsterdam uspel na pôde Besiktasu Istanbul 2:1. O triumfe holandského majstra rozhodol dvoma gólmi v druhom polčase reprezentant Pobrežia Slonoviny Sebastien Haller. .



Citizens v stredajšom šlágri proti PSG v prvom polčase svojho súpera dostali pod tlak, hostia však obetavo bránili a vrhali sa do striel. Po centri Bernarda Silvu si dal Ander Herrera takmer vlastný gól, no Keylor Navas pohotovo zasiahol. Do druhého polčasu vstúpili Parížania aktívnejšie a v 50. minúte sa ujali vedenia zásluhou Kyliana Mbappeho, ktorý prekonal Edersona strelou medzi nohy. Domáci však v záverečnej polhodine otočili nepriaznivý vývoj. Po dorážke vyrovnal Sterling a v 77. minúte sa po sklepnutí od Bernarda Silvu presadil Jesus.

Real odplatil Šeriffu šokujúcu domácu prehru 1:2. V Moldavsku sa ujal vedenia v 20. minúte zásluhou Davida Alabu, ktorého priamy kop smerujúci do stredu bránky tečoval jeden z obrancov domáceho tímu. Tesne pred polčasovou prestávkou zvýšil na 2:0 Toni Kroos. V 56. minúte pridal tretí gól Karim Benzema V záverečnom kole si to Real s Interom na Santiago Bernabeu "rozdajú" o prvé miesto v skupine.



Inter bol od začiatku duelu do Šachtarom aktívnejší. V 12. minúte mohol otvoriť skóre Nicolu Barella, v dobrej pozícii však prestrelil bránku. V 24. minúte strela Ivana Perišiča síce skončila v sieti, gól však neplatil pre ofsajd. Dve príležitosti Džeka zneškodnil výbornými zákrokmi Anatolij Trubin V úvode druhého polčasu Interu neuznali ďalší gól, keď rozhodca usúdil, že Lautaro Martinez si pri akcii pomohol faulom. V 61. minúte sa však už domáci fanúšikovia dočkali. Džeko sa dostal k odrazenej lopte a prudkou strelou prekonal Trubina. Bosniansky kanonier bol pri chuti a v 67. minúte zvýšil na 2:0, keď zostal osamotený na zadnej žrdi- Hostia mohli v závere znížiť, Dodo však trafil iba žrď.



V B-skupine vykresali nádej na postup hráči AC Miláno, ktorí zvíťazili v Madride nad Atleticom 1:0 gólom Brazílčana Juniora Messiasa z 87. minúty. V tabuľke sa dotiahli na stredajšieho súpera. Na druhé FC Porto, ktoré prehralo na Anfielde s FC Liverpool 0:2, strácajú bod. .

sumáre stredajších zápasov 5. kola skupinovej fázy LM:

A-skupina:

FC Bruggy - RB Lipsko 0:5 (0:4)



Góly: 12. a 90+3. Nkunku, 17. a 45+1. Forsberg (prvý z 11 m), 27. Silva



Rozhodoval: Massa (Tal.)







Manchester City - Paríž St. Germain 2:1 (0:0)



Góly: 63. Sterling, 77. Jesus - 50. Mbappe



Rozhodoval: Orsato (Tal.)







B-skupina:



Atletico Madrid - AC Miláno 0:1 (0:0)



Gól: 87. Messias. Rozhodoval: Vinčič (Slovin.)







FC Liverpool - FC Porto 2:0 (0:0)

Góly: 52. Alcantara, 70. Salah



Rozhodoval: Zwayer (Nem.)







C-skupina:



Sporting Lisabon - Borussia Dortmund 3:1 (2:0)



Góly: 0. a 39. Goncalves, 81. Porro - 90+3. Malen, ČK: 75. Can (Borussia)



Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.)/







Besiktas Istanbul - Ajax Amsterdam 1:2 (1:0)



Góly: 22. Ghezzal (z 11 m) - 54. a 69. Haller



Rozhodoval: Peljto (Bah)







D-skupina:



Šeriff Tiraspoľ - Real Madrid 0:3 (0:2)



Góly: 20. Alaba, 45+1. Kroos, 56. Benzema. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)







Inter Miláno - Šachtar Doneck 2:0 (0:0)



Góly: 62. a 67- Džeko, Rozhodoval: Hategan (Rum.)



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/