Medaily na ME mužov v hádzanej sa vyrobia na Slovensku, dostanú ich štyri tímy

Vyrobené zo zliatin medi a zinku

Budú aj medené medaily

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Organizátori januárových majstrovstiev Európy mužov v hádzanej v stredu predstavili medaily pre najlepšie tímy turnaja. ME hostia Slovensko a Maďarsko, cenné kovy budú vyrobené na Slovensku a ich vzhľad zastrešovala agentúra dizajnéra Petra Packaňa."Pri našich návrhoch sme pracovali s rôznymi verziami stvárnenia, pripravili sme spolu šesť dizajnov, z ktorých bol každý niečím výnimočný a tiež zaujímavý a odzrkadľoval náš pohľad na túto tematiku. Jeden mal dokonca tvar srdca. Víťazný návrh obsahuje ako hlavný prvok hádzanársku loptu, ktorá je jasný symbol tejto hry, preto sme spokojní s týmto výberom a veríme, že aj hráčom, ktorí si ju budú vešať na krk, bude pripomínať deň, keď ju získali. Zároveň veríme, že medaily sa budú páčiť aj širokej verejnosti," informoval v stredu Packaň na tlačovej konferencii.Medaily vyrobí mincovňa v Kremnici. "Sú vyrobené zo zliatin farebných kovov - medi a zinku. Medaila má priemer až deväť centimetrov, zároveň je aj hrubšia a ťažšia, ako býva štandardne. Pôsobí majestátnejšie a dominantnejšie, čo pri medailách tohto typu nie je bežné. Zaujímavosťou je aj text vyrazený na jej hrane. Vzhľadom k netradične veľkému priemeru bola aj samotná razba určitou výzvou, pretože na jej vyrazenie sú potrebné pomerne veľké tlaky. Dôležitá je tiež finálna povrchová úprava, kde boli využité viaceré technológie galvanických povrchových úprav," pokračoval Packaň.Podľa prezidenta Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslava Holešu vizuál cenných kovov potešil aj šéfa Európskej hádzanárskej federácie (EHF)."Pred rokom sme vyhlásili medzinárodný tender na dizajn a výrobu medailí pre európsky šampionát. Sme radi, že zvíťazila slovenská spoločnosť, ktorá má skúsenosti s tvorbou medailí aj pre iné športové podujatia. Myslím si, že ľudia z agentúry odviedli skvelú prácu pri tvorbe týchto medailí. Zástupcovia EHF boli nimi nadšení. EHF oslavuje 30. výročie svojho založenia a pri tejto príležitosti to bol pekný darček, ktorý potešil aj prezidenta EHF Michaela Wiederera," uviedol Holeša.Ako informovali organizátori ME, medaily dostanú až štyri tímy. "Okrem zlatých, strieborných a bronzových medailí pre trio najlepších prináleží štvrtému účastníkovi semifinálových bojov, ktorý neuspeje v boji o 3. miesto, medená medaila," uvádza sa v tlačovej správe.