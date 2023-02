Liga majstrov: Inter v zostave so Škriniarom zdolal Porto 1:0, Lipsko - City 1:1

Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zvíťazili v úvodnom osemfinálovom stretnutí Ligy majstrov nad FC Porto 1:0. O triumfe domácich rozhodol v 86. minúte striedajúci Romelu Lukaku. Lipsko remizovalo s Manchestrom City 1:1. Odvety sú na programe v utorok 14. marca.





Na začiatku duelu medzi Interom a Portom sa dianie odohrávalo medzi šestnástkami. V 13. minúte sa po centri z ľavej strany dostal k lopte Lautaro Martinez, no hlavičke kapitána Interu chýbala presnosť. V 20. minúte vystrašil Dioga Costu motor domáceho stredu poľa Hakan Calhanoglu, brankár Porta musel jeho strelu vyraziť na roh. V závere polčasu hostia zvýšili aktivitu a po prudkej strele Marka Grujiča sa mohli ujať vedenia, no srbský reprezentant trafil iba do nôh brankára Andreho Onanu. V nadstavenom čase podržal hostí Diogo Costa, ktorý vytesnil hlavičku Alessandra Bastoniho na roh. V 55. minúte sa po rýchlej akcii hostí ocitol v dobrej pozícii Mahdi Taremi, jeho strelu z prvej však Onana zneškodnil. Hostia dohrávali od 78. minúty bez vylúčeného Otavia a v závere neodolali náporu Interu. Lukaku v 86. minúte po rohu trafil najskôr žrď, no z dorážky sa už nemýlil. Inter tak ukončil 22-zápasovú sériu portugalského šampióna bez prehry.Hráči Manchestru City v úvodnom dejstve kontrolovali vývoj zápasu a z prvej vážnejšej šance udreli. Jack Grealish využil chybnú rozohrávku domácich a našiel v šestnástke Ryana Mahreza, ktorý v 27. minúte strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Janisa Blaswicha. Aktívny Grealish robil obrane Lipska problémy, po jeho ďalšej akcii sa ocitol v dobrej pozícii Erling Haaland, no Blaswich si s jeho pokusom poradil. Na začiatku druhého polčasu mohol vyrovnať striedajúci Benjamin Henrichs, no zoči-voči Edersonovi neuspel. V 70. minúte sa však Lipsko dočkalo vyrovnania, keď Ederson podbehol rohový kop a chorvátsky stopér Joško Gvardiol poslal loptu do opustenej bránky.

1. zápasy osemfinále Ligy majstrov:



Inter Miláno - FC Porto 1:0 (0:0)



Gól: 86. Lukaku. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.), ŽK: Dimarco - Otavio, Pepé, ČK: 78. Otavio (Porto) po druhej ŽK



Inter: Onana - Škriniar (81. Dumfries), Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mchitarjan (72. Brozovič), Dimarco (58. Gosens) - Džeko (58. Lukaku), Lautaro Martinez



Porto: Diogo Costa - Mario, Pepe, Marcano, Sanusi - Uribe, Grujič, Otavio, Galeno (51. Evanilson) - Pepé, Taremi (83. Wendell)





RB Lipsko - Manchester City 1:1 (0:1)



Góly: 70. Gvardiol - 27. Mahrez. Rozhodoval: Gözübüyüks (Hol.), ŽK: Henrichs (Lipsko)



Lipsko: Blaswich - Klostermann (45. Henrichs), Orban, Gvardiol, Halstenberg (89. Raum) - Laimer, Schlager (82. Haidara) - Szoboszlai, Forsberg (66. Nkunku), Werner - Andre Silva (82. Poulsen)



Manchester City: Ederson - Walker, Akanji, Dias, Ake - Rodri, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Grealish - Haaland