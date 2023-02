Zákaz účasti športovcov z Ruska a Bieloruska na OH 2024 komentoval aj Slovenský olympijský a športový výbor, je to v rukách samotného Ruska

Vylúčenie Ruska z olympiády?

Veľa otázok a obáv

Definitívne rozhodnutie nepadlo

Strach z propagandy

Olympijské prímerie porušené

Silné prepojenie športu a vlády

Ukončenie vojny je cesta

22.2.2023 (SITA.sk) - V reakcii na skutočnosť, že minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( MŠVVaŠ SR Ján Horecký podporil zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na OH 2024 v Paríži z dôvodu vojny na Ukrajine, ktorú rozpútalo Rusko 24. februára 2022 s pomocou Bieloruska, zverejnil Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) reakciu. Uvádza v nej, že "od samého začiatku odsudzuje ruský vojnový konflikt na Ukrajine".Na online stretnutí sa v úvode aktuálneho týždňa ministri z viac ako 30 krajín sveta dohodli na opätovnej podpore zákazu ruských a bieloruských športovcov zúčastňovať sa na medzinárodných súťažiach, kým bude vojna na Ukrajine pokračovať. Horecký a zástupcovia ďalších 33 krajín podpísali v tejto veci spoločné medzinárodné vyhlásenie.V tomto prípade ide o reakciu na Medzinárodný olympijský výbor (MOV) , ktorý hľadá cestu, ako športovcom z Bieloruska a Ruska umožniť kvalifikovať sa pod päť kruhov do Paríža 2024. Definitívne rozhodnutie v tomto smere ešte nepadlo."Opätovne sme potvrdili dve predchádzajúce spoločné vyhlásenia našich národov z 8. marca 2022 a 4. júla 2022 a prediskutovali vyhlásenie MOV z 25. januára 2023. Uvítali sme opätovné potvrdenie a posilnenie existujúcich sankcií MOV a ich vyhlásenie, v ktorom sa zaväzuje k solidarite a podpore ukrajinských športovcov a Ukrajinského olympijského výboru.""Hoci uznávame autonómiu športových orgánov, vzhľadom na prebiehajúcu inváziu na Ukrajine a jej pokračujúcu devastáciu, zhodli sme sa na tom, že návrh MOV o preskúmaní možnosti pre individuálnych ruských a bieloruských športovcov, aby sa opäť mohli zúčastňovať súťaží, vyvoláva veľa otázok a obáv," uviedol rezort školstva v tlačovej správe k online stretnutiu ministrov z celého sveta.SOŠV reaguje, že sankcie MOV voči Rusku a Bielorusku sú stále v platnosti. "SOŠV podporuje kroky Medzinárodného olympijského výboru. Každý športovec, ktorý chce štartovať na olympijských hrách, musí plne rešpektovať Olympijskú chartu, nepodporovať vojnové konflikty a dodržiavať antidopingové predpisy. O téme dôsledkov vojny na Ukrajine v medzinárodnom športe komunikujeme na základe ich iniciatívy so štátnymi predstaviteľmi, so zástupcami rôznych subjektov z koalície i opozície. Konzultujeme situáciu aj s členmi olympijského hnutia doma i v zahraničí.""Pri debatách sa neraz prezentujú rozdielne stanoviská, s ktorými sa nemusíme stotožňovať. Téma je veľmi zložitá a vzniknutá dilema nemá ideálne riešenie. Medzinárodný olympijský výbor doteraz neprijal žiadne definitívne rozhodnutie o účasti športovcov s ruským a bieloruským občianstvom na olympijských hrách 2024," napísal SOŠV.Zákonodarcovia Európskej únie nedávno odsúdili snahy MOV o začlenenie športovcov z Ruska a Bieloruska do medzinárodných súťaží a ich prípadný štart na budúcoročných OH v Paríži. V prijatej rezolúcii poslanci Európskeho parlamentu uviedli, že umožniť Rusom a Bielorusom súťažiť pod neutrálnou vlajkou "je v rozpore s izoláciou týchto krajín" a oba režimy tento krok MOV "zneužijú na propagandistické účely".MOV sa oháňa názorom dvoch expertov Organizácie spojených národov (OSN) na ľudské práva podporujúcich názor, že Rusi a Bielorusi by nemali čeliť diskriminácii len pre pas, ktorý vlastnia. Keďže kvalifikácia na OH 2024 v mnohých športoch už prebieha, MOV chce, aby športovci z Ruska a Bieloruska súťažili pod neutrálnou vlajkou."Vzhľadom na to, že sa situácia ohľadom ruskej agresie na Ukrajine nezmenila a ako zadosťučinenie pre spravodlivosť a solidaritu voči ukrajinským športovcom, ktorých športoviská boli zničené a ktorí museli opustiť svoju krajinu (alebo zostať bojovať za obranu Ukrajiny, v ktorej mnohí prišli o život), sme presvedčení, že neexistuje žiadny praktický dôvod na upustenie od režimu vylúčenia ruských a bieloruských športovcov, ktorý stanovil MOV vo svojom vyhlásení z 28. februára 2022.""Tiež sme zaznamenali, že Rusko svojimi rozhodnutiami, konaním a pokračujúcou inváziou porušilo olympijské prímerie, ktoré od roku 1993 nepretržite podporuje Valné zhromaždenie OSN," vysvetlilo ministerstvo školstva svoje stanovisko.Zástupcovia MŠVVaŠ SR si nemyslia, že vylúčenie Rusov a Bielorusov z OH 2024 by bolo voči nim diskriminačné: "V Rusku a Bielorusku sú šport a politika úzko prepojené. Máme veľké obavy z toho, do akej miery je reálne, aby ruskí a bieloruskí olympijskí športovci súťažili ako „neutrálni” - za danej podmienky MOV, že sa neidentifikujú so svojou krajinou - keď sú priamo financovaní a podporovaní svojimi štátmi (na rozdiel od napr. profesionálnych tenistov).""Jasné obavy vyvolávajú aj silné väzby a vzťahy medzi ruskými športovcami a ruskou armádou. Náš spoločný prístup preto nikdy nebol diskriminačný jednoducho na základe národnosti, pričom týmito nastolenými obavami sa musí zaoberať MOV."Podľa ministerstva je jediným riešením situácie ukončenie vojenského konfliktu zo stany agresorov. "Pokiaľ nie sú vyriešené tieto základné problémy a kým pretrvávajú podstatné nejasnosti o konkrétnych detailoch funkčného modelu „neutrality”, nesúhlasíme s tým, aby sa ruským a bieloruským športovcom umožnilo návrat do súťaží.Berúc na vedomie prezentovaný postoj MOV, že neboli prijaté žiadne konečné rozhodnutia, dôrazne vyzývame MOV, aby sa zaoberal otázkami nastolenými všetkými krajinami a podľa toho prehodnotil svoj návrh. Tiež pripomíname, že je v rukách samotného Ruska a Bieloruska, aby vydláždili cestu pre úplný návrat svojich športovcov do medzinárodnej športovej komunity, a to ukončením vojny, ktorú začali," vyzvalo MŠVVaŠ SR.