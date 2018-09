LIGA MAJSTROV:Klopp po triumfe Liverpoolu nad PSG: Hrali sme so srdcom

Na archívnej snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 19. septembra (TASR) - Päť gólov a drámu až do záverečných sekúnd priniesol utorňajší šláger 1. kola skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov medzi FC Liverpool a Parížom St. Germain. Minulosezónny finalista prišiel o náskok 2:0, v druhej minúte nadstaveného času však vďaka gólu striedajúceho Roberta Firmina strhol víťazstvo na svoju stranu a priviedol fanúšikov "The Reds" do varu.Liverpool je v novej sezóne zatiaľ stopercentný, v anglickej Premier Leauge ešte nestratil ani bod.mädlil si ruky tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.Podľa slov obrancu Andyho Robertsona zvíťazili domáci zaslúžene.uviedol pre uefa.com.Liverpool pripravil PSG prvú prehru v sezóne a ukončil úspešnú sériu nového trénera Thomasa Tuchela.zdôraznil Tuchel.Kapitána hostí Thiaga Silvu mrzel inkasovaný gól v závere, s výkonom tímu však vyslovil spokojnosť.konštatoval brazílsky stopér.