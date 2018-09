Škriniar po debute: Nebolo to optimálne, pribrzdila ma žltá karta

Futbalista Interu Miláno Slovák Milan Škriniar na tlačovej konferencii v pondelok 17. septembra 2018. Foto: TASR/AP Futbalista Interu Miláno Slovák Milan Škriniar na tlačovej konferencii v pondelok 17. septembra 2018. Foto: TASR/AP

Miláno 19. septembra (TASR) - Prvé vystúpenie v skupinovej fáze Ligy majstrov po sedemročnej prestávke ani nemohlo dopadnúť pre futbalistov Interu Miláno lepšie. "Nerazzurri" vďaka skvelému záveru otočili zápas s Tottenhamom Hotspur a zvíťazili 2:1. Slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar absolvoval debut v prestížnej súťaži a za Inter odohral celý zápas, s predvedeným výkonom však príliš spokojný nebol."Zaskakoval som na poste pravého obrancu a snažil som sa zo seba vydať maximum, no nebol to z mojej strany optimálny výkon. V 21. minúte som po faule na Sona Heung-Mina dostal žltú kartu, čo ma trochu pribrzdilo. Dôležité však je, že sa nám podarilo otočiť nepriaznivý vývoj a získať všetky tri body. V závere sme vrhli všetky sily do útoku a ukázali sme, že máme kvalitný tím," povedal Škriniar do mikrofónu televíznej stanice Sky Sport.Tottenham viedol po góle dánskeho tvorcu hry Christiana Eriksena, no napokon odišiel zo San Sira s prázdnymi rukami. O vyrovnanie sa po učebnicovom voleji postaral argentínsky útočník a kapitán Interu Mauro Icardi a v tretej minúte nadstaveného času rozhodol o zisku troch bodov pre domácich uruguajský stredopoliar Matias Vecino. "Naplnil sa ten najkrajší možný scenár. Vďaka mohutnému finišu a veľkej podpore našich tifosi sme dosiahli vytúžený výsledok a zdolali veľmi silného súpera. Tento večer ma utvrdil v tom, že naše mužstvo má veľký potenciál. Mauro opäť demonštroval, že je pravý profesionál a líder tímu," tešil sa tréner Interu Luciano Spalletti, ktorý sa po neúspešnom vstupe do nového ročníka Serie A dostal pod paľbu kritiky.Jeho zverenci majú po štyroch kolách na konte štyri body a to ich v tabuľke radí na 14. priečku. Proti Tottenhamu však odčinili nečakanú sobotňajšiu ligovú prehru 0:1 s nováčikom z Parmy a naznačili svoje ambície medzi európskou smotánkou. "Bol to pre nás výnimočný večer. Čo môže byť krajšie, ako skórovať hneď pri debute v skupinovej fáze Ligy majstrov pred domácimi fanúšikmi. Po prihrávke Asamoaha som videl, že všetci sú v súperovej šestnástke, tak som to skúsil z voleja a bol z toho krásny gól. Veľká vďaka Kwadwowi, ktorý ma videl nekrytého na rohu šestnástky, bol to v jeho podaní skvelý center. Toto víťazstvo nám dodá veľa sebavedomia," nadchýnal sa Icardi v rozhovore pre klubový web.Kouča Tottenhamu Mauricia Pochettina mrzel zbabraný záver. "Zaslúžili sme si v Miláne uhrať lepší výsledok, lebo sme podali dobrý výkon. S tým musíte všetci súhlasiť. Vyrovnávajúci gól Icardiho však všetko zmenil, odrazu bol zápas otvorený. V uplynulých zápasoch sme tvrdo pykali za naše chyby v defenzíve a duel s Interom nebol v tomto smere žiadnou výnimkou. Som presvedčený, že tu pomôže len tvrdá práca," zdôraznil Pochettino na pozápasovej tlačovej konferencii.