LIGA MAJSTROV: Klopp po víťazstve velebil Hendersona

Jurgen Klopp, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 10. apríla (TASR) - Futbalisti Liverpoolu sa priblížili k semifinálovým brehom Ligy majstrov 2018/2019. V prvom štvrťfinále zdolali FC Porto 2:0 a pred budúcotýždňovou odvetou na Štadióne draka majú tromfy v rukách. O svojom triumfe rozhodli už v úvodnej polhodine, keď sa presadili Naby Keita a Roberto Firmino.uviedol pre akreditované médiá tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.V uplynulej sezóne LM uštedrili "The Reds" na Anfielde Portu debakel 5:0 a aj do utorňajšieho súboja vstúpili rázne. Už v 5. minúte Firmino prihral Keitovi, ktorý spoza šestnástky otvoril skóre. Domáci mohli zvýšiť po akcii Mohameda Salaha, ktorý si perfektne nabehol do voľného priestoru, jeho pokus však tesne minul pravú žŕdku. V 26. minúte Jordan Henderson ideálne vysunul Trenta Alexandera-Arnolda, ktorý posunul loptu Firminovi pred prázdnu bránku a Brazílčan stanovil konečný výsledok.Klopp po zápase vyzdvihol výkon Handersona a označil zo za jedného z kľúčových hráčov. "Porto malo veľkú možnosť na skorigovanie výsledku, Moussa Marega však stroskotal na Alissonovi Beckerovi.zdôraznil tréner Porta Sergio Conceicao.