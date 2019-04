Švédov na hokejových MS posilnia Markström, Larsson a Kempe

Brankár Vancouveru Canucks Jacob Markström, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 9. apríla (TASR) - Švédska hokejová reprezentácia hlási prvé posily zo zámorskej NHL pre májové MS na Slovensku. Podľa denníka Expressen môže tréner úradujúcich majstrov sveta Rikard Grönborg počítať s účasťou obrancu Adama Larssona z Edmontonu a útočníka Adriana Kempeho z Los Angeles Kings. Na šampionát by mal prísť aj brankár Vancouveru Jacob Markström, ktorý potvrdil svoj štart v rozhovore pre kanadskú stanicu Sportsnet.Larsson aj Kempe boli súčasťou zlatého kádra na vlaňajších MS v Dánsku, bek Edmontonu sa navyše dostal do All Star tímu šampionátu. Švédsky hokejový zväz by mal potvrdiť mená prvých zámorských posíl na svojom webe v najbližšom čase. Vedenie švédskej reprezentácie už dostalo negatívne stanoviská smerom k MS od trojice hráčov Anaheimu Hampusa Lindholma, Rickarda Rakella a Jakoba Silfverberga. "povedal pre Expressen Grönborg, ktorý čaká ešte na stanovisko brankára NY Rangers Henrika Lundqvista.dodal."Tri korunky" sa na MS predstavia v bratislavskej B-skupine, v ktorej postupne narazia na Česko, Taliansko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lotyšsko a Rusko.