LIGA MAJSTROV: Klopp sa nevie dočkať Barcelony, ale myslí na Cardiff

Porto 18. apríla (TASR) - Semifinálovej konfrontácie vo futbalovej Lige majstrov 2018/19 medzi FC Liverpool a FC Barcelona sa nemecký tréner "The Reds" Jürgen Klopp už nevie dočkať. Povedal to po stredajšom triumfe jeho mužstva v Porte 4:1 vo štvrťfinálovej odvete, ktorým jeho hráči nadviazali na výhru 2:0 z Anfieldu.LFC je po roku opäť medzi elitným kvartetom, v minulej sezóne prehral až vo finále s Realom Madrid. V boji o ďalšie finále sa 5-násobný európsky šampión stretne s ďalším 5-násobným európskym majstrom s hviezdnym Lionelom Messim. Bude to ich prvý vzájomný duel od osemfinále LM 2006/07, v ktorom uspeli vďaka gólu z vonku "The Reds".citovala Kloppa agentúra AFP.Porto začalo náporom, ale hostia jeho 13 striel za prvých 25 minút ustáli.dodal Klopp.uviedol kouč Porta Sergio Conceicao.Portskí "draci" už druhý rok za sebou neustrážili liverpoolske trio Sadio Mane, Mohamed Salah a Roberto Firmino. Pred rokom v osemfinále pri triumfe v Portugalsku 5:0 dali všetky góly, v stredu strelili tri zo štyroch, pričom každý z nich zaznamenal jeden. Senegalčan Mane, ktorý pred rokom zažiaril hetrikom, otvoril v stredu skóre po prihrávke od Salaha. Gól musel dlho skúmať VAR, rovnako Maneho domáci zásah pred týždňom.povedal Mane. Potom morálka domácich upadla a zaknihovali prvú domácu prehru v LM v tejto sezóne.vyjadril sa portugalský obranca Pepe.