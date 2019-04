LIGA MAJSTROV: Guardiolovo štvrťfinálové prekliatie trvá

Pep Guardiola, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 18. apríla (TASR) - Sedemgólový triler v stredajšej odvete štvrťfinále Ligy majstrov 2018/19 ukončil nádeje anglického futbalového majstra Manchestru City na zisk štyroch trofejí v tejto sezóne. Hoci na Etihad Stadium domáci zvíťazili na Tottenhamom 4:3, práve Hotspur po výhre 1:0 vďaka gólu z pôdy súpera prenikli prvýkrát medzi elitné kvarteto LM. V stredu o tom rozhodol gól španielskeho útočníka Fernanda Llorenteho a potvrdil to aj verdikt VAR v nadstavenom čase, ktorý zobral hetrikový gól domácemu Raheemovi Sterlingovi.Od prvých sekúnd to bola dráma, už v úvodných 11 minútach padli štyri góly. Manko z prvého súboja zmazal Sterling už v 4. minúte, potom ale po dvoch chybách francúzskeho obrancu Aymerica Laporteho otočil skóre juhokórejský reprezentant Heung-Min Son. Hneď po rozohratí ale Bernardo Silva aj so šťastím vyrovnal a v 21. minúte padol piaty gól, keď Sterling poslal domácich opäť do vedenia. Sergio Agüero v druhom polčase zvýšil na 4:2 a odčinil nepremenenú penaltu z prvého súboja, za tohto stavu postupovali domáci. Ale Llorente, ktorý prišiel na ihrisko v 41. minúte, sa v 73. minúte presadil po centri, a keď jeho gól odobril VAR, postupovali zasa hostia. Pre "Citizens" prišiel krutý okamih v nadstavenom čase, keď Sterling dovŕšil hetrik na 5:3 a štadión sa otriasal v základoch. Hráči Spurs spadli v mukách na trávnik, všetko ale bolo o pár minút inak. Turecký rozhodca Cuneyt Cakir dostal do slúchadiel informáciu o preskúmaní situácie a to ukázalo, že Bernardo Silva v tesnom ofsajde tečoval loptu a zapojil sa tak do hry. Tréner City Pep Guardiola si mohol už len schovať hlavu do rúk.citovala agentúra AP španielskeho trénera, ktorý šiestykrát za sebou dostal stop vo štvrťfinále LM (trikrát s ManCity a trikrát s Bayernom Mníchov).Tottenham získal v roku 1963 Pohár víťazov pohárov a v rokoch 1972 a 1984 Pohár UEFA. Toto je ale za 57 rokov jeho prvá účasť v semifinále európskej klubovej súťaže číslo jeden.povedal argentínsky kormidelník Tottenhamu Mauricio Pochettino, ktorému chýbal zranený kanonier Harry Kane. Počas zápasu odstúpil zranený Moussa Sissoko a dvojgólový hrdina Heung-min Son bude v semifinále proti Ajaxu Amsterdam chýbať pre trest za žlté karty.vyjadril sa Son.V boji o finále si Spurs zahrajú proti Ajaxu Amsterdam, ktorý už vyradil obhajcu Real Madrid aj favorizovaný Juventus Turín. Prvé zápasy semifinále sú na programe 30. apríla a 1. mája, odvety o týždeň neskôr.