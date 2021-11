Liga majstrov: Liverpool a Ajax s plným počtom bodov, prvý gól Škriniara v súťaži

Slovenský obranca Milan Škriniar svojím premiérovým gólom vo futbalovej Lige majstrov rozhodol o triumfe Interu Miláno v dueli D-skupiny na ihrisku Šeriffu Tiraspoľ 3:1. Postup do osemfinále si v stredu zabezpečili FC Liverpool, ktorý v domácom stretnutí B-skupiny zdolal Atletico Madrid 2:0, a Ajax Amsterdam v "céčku" víťazstvom na pôde Borussie Dortmund 3:1. Oba tímy majú po štyroch kolách na konte plný počet 12 bodov.





sumáre stredajších zápasov 4. kola skupinovej fázy LM:

Úradujúci taliansky majster sa v "déčku" vyšvihol na druhú pozíciu so ziskom 7 bodov. Skóre otvoril po zmene strán Marcelo Brozovič, k dôležitému triumfu v Moldavsku však výraznou mierou prispel aj Škriniar. Absolvoval celý duel a v 66. minúte vsietil rozhodujúci zásah, keď sa presadil na dvakrát z dorážky po hlavičke holandského kolegu z obrannej formácie Stefana de Vrija. Poistku v závere riadneho hracieho času pridal Alexis Sanchez, za domácich v nadstavenom čase skorigoval Adama Traore. Inter ťahal za dlhší koniec v oboch vzájomných súbojoch s prekvapením skupiny a svojho súpera predstihol o bod.Real Madrid zdolal Šachtar Doneck 2:1 a vďaka dvom gólom Karima Benzemu sa s deviatimi bodmi usadil na čele tabuľky. V španielskej metropole sa od začiatku rodili veľké príležitosti na oboch stranách. Zakončenie Luku Modriča vyrazil Anatolij Trubin a na opačnom konci krížnu strelu Alana Patricka spoza šestnástky zastavila žrď. Do vedenia sa predsa len dostal favorit v 14. minúte, keď dotierajúci Vinicius Junior napadol rozohrávku súpera, v pokutovom území ho obral loptu, ktorú posunul Benzemovi a ten nemal problém do odkrytej bránky otvoriť skóre. "Biely balet" mohol čoskoro viesť aj o dva góly, ale zoči-voči Modričovi opäť vytiahol bravúrny zákrok hosťujúci brankár. Po polhodine hry ešte Fernando svoju možnosť na vyrovnanie nevyužil, ale v 39. minúte sa mu to už podarilo delovkou z prvej po priklepnutí Alana Patricka. Tri body napokon zostali v Madride a rozhodol o tom Benzema po ďalšej z mnohých krásnych akcií domácich. Vinicius Junior si na hranici šestnástky narazil s Casemirom a francúzsky kanonier z prvej zužitkoval kombináciu brazílskych spoluhráčov. Šachtar utrpel už tretiu prehru a s jediným bodom okupuje posledné miesto.Liverpoolčania vedeli, že v prípade víťazstva sa už nemusia spoliehať na ďalšie výsledky, a od úvodu išli za svojím cieľom. Vedenia sa ujali už v 13. minúte, keď po akcii na pravej strane poslal Trent Alexander-Arnold dlhý center pred bránku, kde ho zblízka usmernil do siete Diogo Jota. Onedlho si anglický tím vypracoval už dvojgólový náskok, strieľanú prihrávku Alexa Oxladea-Chamberlaina tečoval Sadio Mane. Hostia navyše ešte do prestávky prišli o vylúčeného Felipeho, po zmene strán neuznal VAR obom mužstvám gól pre ofsajd. Liverpool má so stopercentnou bilanciou aj istotu prvenstva v tabuľke. Na opačnom póle figurujú hráči AC Miláno, ktorí iba remizovali s FC Porto 1:1. Na vlastnom štadióne bojovali o zachovanie si nádeje na postup do osemfinále. Po úvodnom dejstve prehrávali 0:1, keď sa už v 6. minúte presadil hosťujúci Luis Diaz. Milánčania by v prípade prehry definitívne stratili šancu, no po vyše hodine hry ich zachránil vlastný gól portského obrancu Chancela Mbembu. "Rossoneri" sa stále nedočkali prvého triumfu po návrate do hlavnej časti LM od sezóny 2013/2014.Pre Ajax to dlho na stredajšie postupové oslavy nevyzeralo, hoci v 29. minúte videl červenú kartu domáci obranca Mats Hummels. O osem minút neskôr sa však vedenia ujal Dortmund premenenou jedenástkou Marca Reusa. Hostia využili početnú výhodu až v 72. minúte zásluhou Dušana Tadiča a obrat na konci zavŕšili Sebastien Haller s Davym Klaassenom. Borussia na druhom mieste nazbierala šesť bodov rovnako ako tretí Sporting Lisabon, ten si na vlastnom ihrisku poradil s beznádejne posledným Besiktasom Istanbul jasne 4:0.V A-skupine Manchester City v domácom prostredí zdolal FC Bruggy 4:1 a usadil sa na čele o bod pred Parížom St. Germain, ktorý prišiel v nadstavenom čase o víťazstvo na trávniku RB Lipsko a remizoval 2:2.

A-skupina:



RB Lipsko - Paríž St. Germain 2:2 (1:2)

Góly: 8. Nkunku, 90.+2 Szoboszlai (z 11 m) - 21. a 39. Wijnaldum. Rozhodoval: Ekberg (Švéd.)





Manchester City - FC Bruggy 4:1 (1:1)

Góly: 15. Foden, 54. Mahrez, 72. Sterling, 90.+2 Gabriel Jesus - 17. Stones (vlastný). Rozhodoval: Lahoz (Šp.)



tabuľka A-skupiny:

1. Manchester City 4 3 0 1 15:7 9

2. PSG 4 2 2 0 8:5 8

3. FC Bruggy 4 1 1 2 5:11 4

4. RB Lipsko 4 0 1 3 8:13 1





B-skupina:

AC Miláno - FC Porto 1:1 (0:1)

Góly: 61. Mbemba (vlastný) - 6. Diaz. Rozhodoval: Turpin (Fr.)





FC Liverpool - Atletico Madrid 2:0 (2:0)

Góly: 13. Jota, 21. Mane. ČK: 36. Felipe (Atletico). Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



tabuľka B-skupiny:

1. FC Liverpool 4 4 0 0 13:5 12**

2. FC Porto 4 1 2 1 3:6 5

3. Atletico Madrid 4 1 1 2 4:6 4

4. AC Miláno 4 0 1 3 4:7 1

**istota postupu do osemfinále a prvenstva v tabuľke



C-skupina:

Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam 1:3 (1:0)

Góly: 36. Reus (z 11 m) - 72. Tadič, 83. Haller, 90.+3 Klaassen. ČK: 29. Hummels (Dortmund). Rozhodoval: Oliver (Angl.)





Sporting Lisabon - Besiktas Istanbul 4:0 (3:0)

Góly: 31. a 38. Goncalves (prvý z 11 m), 41. Paulinho, 56. Sarabia. ČK: 90. Josef (Besiktas) po 2. ŽK. Rozhodoval: Karasov (Rus.)



tabuľka C-skupiny:

1. Ajax Amsterdam 4 4 0 0 14:2 12*

2. Borussia Dortmund 4 2 0 2 4:8 6

3. Sporting Lisabon 4 2 0 2 9:7 6

4. Besiktas Istanbul 4 0 0 4 2:12 0

*istota postupu do osemfinále



D-skupina:

Real Madrid - Šachtar Doneck 2:1 (1:1)

Góly: 14. a 61. Benzema - 39. Fernando. Rozhodoval: Bastien (Fr.)





Šeriff Tiraspoľ - Inter Miláno 1:3 (0:0)

Góly: 90.+2 Traore - 54. Brozovič, 66. ŠKRINIAR, 82. Sanchez. Rozhodoval: Zwayer (Nem.)

/M. Škriniar (Inter) odohral celé stretnutie, v 66. min dal gól, dostal ŽK/



tabuľka D-skupiny:

1. Real Madrid 4 3 0 1 9:3 9

2. Inter Miláno 4 2 1 1 6:3 7

3. Šeriff Tiraspoľ 4 2 0 2 6:7 6

4. Šachtar Doneck 4 0 1 3 1:9 1