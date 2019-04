LIGA MAJSTROV: Liverpool si poradil s Portom, Tottenham zdolal City

Na snímke zľava brazílsky brankár City Ederson, vpravo útočník Tottenhamu Harry Kane v 1. zápase štvrťfinále Ligy majstrov vo futbale Tottenham Hotspur - Manchester City v utorok 9. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prvé zápasy štvrťfinále LM 2018/2019, sumáre:



FC Liverpool - FC Porto 2:0 (2:0)



Góly: 5. Keita, 26. Firmino. Rozhodoval: Lahoz (Šp.), ŽK: Soares, Felipe (obaja Porto)



zostavy:



Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Milner – Henderson, Fabinho, Keita – Salah, Firmino (82. Sturridge), Mane (73. Origi)



Porto: Casillas - M. Pereira (77. Fernando), Felipe, Militao, Telles - Corona, D. Pereira, Torres (73. Costa), Otavio - Marega, Soares (62. Brahimi)



Tottenham Hotspur - Manchester City 1:0 (0:0)



Gól: 78. Son Heung-Min. Rozhodoval: Kuipers (Hol.), ŽK: Rose - Laporte, Mahrez



zostavy:



Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Winks (81. Wanyama) - Alli (87. Llorente), Eriksen, Son Heung-Min - Kane (58. Lucas Moura)



Manchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Delph - Gündogan, Fernandinho, D. Silva (89. De Bruyne) - Mahrez (89. Sane), Agüero (71. Gabriel Jesus), Sterling

Bratislava 10. apríla (TASR) - V utorkových prvých zápasoch štvrťfinále Ligy majstrov 2018/2019 sa tešili domáce tímy. FC Liverpool zdolal FC Porto 2:0 a v anglickom "derby" Tottenham Hotspur zvíťazil nad Manchestrom City 1:0. Liverpool mal jednoduchšiu úlohu, keď rozhodol už za 26 minút. Najprv skóroval Naby Keita, gólovú poistku pridal Roberto Firmino. O vydretom triumfe "kohútov" rozhodol v 78. minúte Son Heung-Min. Hostí môže mrzieť najmä nepremenený pokutový kop Sergia Agüera z 13. minúty. Tottenham však víťazstvo vykúpil zranením Harryho Kanea, ktorý v druhom polčase odstúpil pre problémy s členkom. Odvety sú na programe o týždeň v stredu.Prvú príležitosť si vypracoval Tottenham v 8. minúte, po kombinácii so Sissokom Alli prestrelil. Vzápätí prenikol cez obranu domácich Sterling, jeho pokus nešťastne zblokoval rukou Rose a rozhodca Kuipers po porade s VAR ukázal na biely bod. Proti Agüerovi však vynikol brankár Lloris. Ani jeden z tímov sa výrazne nehrnul do útoku, ťažisko hry bolo najmä v stredovej zóne. V 24. minúte sa z ľavej strany dostala lopta k nepokrytému Kaneovi, ten vypálil z otočky, ale Edersona neprekvapil. V závere prvého polčasu domáci zvýšili tlak, v 36. minúte po priamom kope Eriksena však nevyužili zmätok v pokutovom území City a ovocie nepriniesol ani Roseov priamy kop z hranice šestnástky.Po zmene strán najprv pohrozili hostia, Sterling nepochodil a na druhej strane Son Heung-Min tesne minul. V 56. minúte spravil "kohútom" škrt cez rozpočet súboj Delpha s Kaneom, po ktorom si domáci útočník zranil členok a odkríval do útrob štadióna. Na jeho miesto nastúpil Lucas Moura. V 69. minúte pochybili hostia v rozohrávke, ale Alli premeškal najvhodnejší moment na prihrávku a jeho strelu zblokovala obrana City. S plynutím času sa zvyšovala aktivita "Citizens". Nebezpečenstvo prinášala najmä spolupráca Sterlinga so Silvom, no defenzíva Tottenhamu odolala. Domáci sa spoliehali na protiútoky a dočkali sa. V 78. minúte Eriksen vysunul Son Heung-Mina, kórejský útočník udržal loptu v hre, presadil sa cez Delpha a otvoril skóre. Tottenham v závere udržal tesné vedenie a do odvety si vypracoval sľubný náskok.Finalista z minulého ročníka Liverpool vstúpil do zápasu s Portom ideálne. Už v 5. min Firmino prihral Keitovi, ktorý spoza šestnástky otvoril skóre. Domáci mohli zdvojnásobiť skóre v 22. min. Salah si perfektne nabehol do voľného priestoru, jeho koncovka však tesne minula pravú žŕdku. "The Reds" sa predsa dočkali už o štyri minúty neskôr - Alexander-Arnold posunul loptu Firminovi pred prázdnu bránu a Brazílčan nezaváhal - 2:0. V závere polčasu sa dočkali aj hostia, ale Alisson nedovolil Maregovi skorigovať.Liverpool po zmene strán začal opäť aktívne. V 48. min Mane prekonal Casillasa po tretí raz v zápase, no zasiahol VAR a pre ofsajd gól neplatil. V druhom polčase hrozil najmä hosťujúci Marega, ale ani jednu zo svojich príležitostí nepremenil, a tak je bližšie k postupu do semifinále FC Liverpool.