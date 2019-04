NHL: Play off odštartuje v noci na štvrtok, titul obhajuje Washington

Kapitán Washingtonu Capitals Alex Ovečkin (tvárou) a jeho spoluhráč Nicklas Bäckström pózujú so Stanleyho pohárom po výhre v piatom súboji finále play off NHL Vegas Golden Knights - Washington Capitals v Las Vegas 7. júna 2018, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad sérií 1. kola play off NHL 2018/19:

V play off sa môže objaviť šesť Slovákov

Dvojice 1. kola play off:

Východná konferencia:



Tampa Bay (ČERNÁK) - Columbus

Boston (CHÁRA, HALÁK, CEHLÁRIK?) - Toronto (MARINČIN?)

Washington - Carolina

New York Islanders - Pittsburgh



Západná konferencia:



Nashville - Dallas

Winnipeg (DAŇO?) - St. Louis

Calgary - Colorado

San Jose - Vegas

New York 9. apríla (TASR) - Play off zámorskej hokejovej NHL 2018/2019 odštartuje v noci na štvrtok 11. apríla úvodnými piatimi zápasmi v rámci štvrťfinále konferencií. O 1.00 SELČ privíta víťaz základnej časti Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom na domácom ľade Columbus.O polhodinu neskôr hostí NY Islanders Pittsburgh, duel Winnipegu so St. Louis je na programe o 2.00 h a v úvodnú noc si zahrajú aj Nashville s Dallasom a San Jose s Vegas.Vyrovnaný ligový rekord v počte víťazstiev a štvrtý najvyšší počet bodov v histórii v základnej časti pasuje Tampu Bay do role veľkého favorita na Stanleyho pohár. Zvlášť keď majú "blesky" vo svojom strede suverénne najproduktívnejšieho hráča Nikitu Kučerova. Pravda, ofenzíva Lightning nestojí len na ňom, kapitán Steven Stamkos, Brayden Point, Tyler Johnson či Ondřej Palát sú zárukou bohatej gólovej produkcie. V obrane popri stáliciach Victorovi Hedmanovi a Ryanovi McDonaghovi dostával príležitosť aj Erik Černák a jeho výkony mu dávajú silnú šancu nastupovať pravidelne aj v play off. Columbus si zaistil miestenku do vyraďovačky až ako posledný zo 16 účastníkov, obsadil pozíciu s druhou voľnou kartou, pričom však nazbieral úctyhodných 98 bodov. S Tampou v dlhodobej časti prehral všetky tri stretnutia s celkovým hrozivým skóre 3:17. Séria bude okorenená mikrosúbojom ruských brankárov, jednotkou Lightning je Andrej Vasilevskij, jednotkou Blue Jackets Sergej Bobrovskij.Bilancia v základnej časti: z pohľadu Tampy 3-0-0Táto konfrontácia sľubuje atraktívny hokej s vysokým počtom gólov. V základnej časti mali navrch Bruins s kapitánom Zdeno Chárom, ktorí vo vzájomných zápasoch získali sedem z ôsmich možných bodov. "Medvedi" sa môžu spoľahnúť na jeden z najproduktívnejších útokov ligy s Davidom Pastrňákom, Patriceom Bergeronom a Bradom Marchandom a jeden z najlepších brankárskych tandemov Tuukka Rask - Jaroslav Halák. Boston uspel v minuloročnej konfrontácii v 1. kole, to však ešte Maple Leafs nemali k dispozícii Johna Tavaresa, od ktorého si veľa sľubujú. Zabrať by mali aj mladé pušky Auston Matthewsom, Mitch Marner či William Nylander. V obrane bude veriť v zápasovú príležitosť Slovák Martin Marinčin. V neskoršej fáze play off by mohol dostať šancu v útoku Bostonu Peter Cehlárik.Bilancia: z pohľadu Bostonu 3-1-0Úradujúci šampión začne v play off svoju púť za obhajobou titulu sériou s Carolinou, držiteľom prvej voľnej karty. Washington bude stavať na streleckých schopnostiach Alexandra Ovečkina, ktorý opäť vyhral tabuľku kanonierov a ôsmykrát v profiligovej kariére pokoril 50-gólovú hranicu. Tradične nabíjať na góly by mu mali Nicklas Bäckström a Jevgenij Kuznecov. Hoci majú Capitals viac skúseností a na papieri viac hviezd, forma v uplynulých týždňoch hovorila v prospech Caroliny. Tá sa prebojovala do play off prvýkrát od roku 2009 a mužstvo na čele s fínskymi ťahúňmi Sebastianom Ahom a Teuvom Teräväinenom je poriadne nabudené. Ak Hurricanes postúpili do bojov o Stanley Cup, väčšinou sa zvykli dostať ďaleko, presnejšie, nikdy neskončili horšie ako v konferenčnom finále.Bilancia: z pohľadu Caroliny 0-3-1Islanders mali po odchode Johna Tavaresa urobiť krok späť, no opak sa stal pravdou. Tréner Barry Trotz dokázal urobiť z najhoršej ligovej defenzívy tú najpevnejšiu, skvele sa chytili aj Robin Lehner a Thomas Greiss, ktorí si podelili cenu Williama M. Jenningsa pre brankárov chytajúcich v mužstve s najnižším počtom inkasovaných gólov. V 1. kole ich otestuje Pittsburgh, ktorý v predchádzajúcich troch sezónach získal dvakrát majstrovský pohár. Penguins majú v ofenzíve stále obrovskú kvalitu, na čele s kapitánom Sidneym Crosbym, Jevgenijom Malkinom, ktorý sa stihol uzdraviť na play off, Philom Kesselom či stále sa zlepšujúcim Jakeom Guentzelom. "Ostrovanom" ani teraz veľa ľudí neverí, no práve v túžbe obrátiť predpoklady naruby tkvie ich sila.Bilancia: z oboch pohľadov 2-1-1Nashville a Dallas sa v play off stretnú premiérovo. Bilancia vzájomných duelov bola v základnej časti naklonená jemne na stranu víťazov Centrálnej divízie Predators, ktorí vyhrali tri z piatich zápasov s "hviezdami". Papierový favorit je jasný, ak chcú ale "predátori", finalisti z roku 2017, uspieť, musia najmä zlepšiť presilovky, v ktorých sa im v dlhodobej časti sezóny nedarilo. Ich hlavnou devízou zostáva skalopevná defenzíva s Romanom Josim, P.K. Subbanom, Mattiasom Ekholmom a Ryanom Ellisom podporovaná zozadu brankárom Pekkom Rinnem. Stars sa budú spoliehať na Bena Bishopa, ktorý mal spomedzi ligových brankárov najlepšiu úspešnosť zásahov.Bilancia: z pohľadu Nashvillu 3-2-0Hráči St. Louis predviedli počas základnej časti veľký výkonnostný obrat. Po biednom štarte, keď sa ocitli na samom chvoste tabuľky Západnej konferencie, napokon celkom jasne postúpili do play off a do série s Winnipegom vstupujú so skvelou formou. Kým Blues boli v druhej polovici sezóny najlepším tímom západu, Jets mali druhú polovicu ročníka slabšiu a zaradili sa medzi ligový priemer. Kanadský tím však ovplyvnili zranenia kľúčových obrancov, z ktorých Dustin Byfuglien by mal byť už na 1. kolo pripravený. "Tryskáče" potrebujú, aby zabralo produktívne duo Mark Scheifele - Blake Wheeler a svoju streleckú mašinu naštartoval spiaci Patrik Laine. "Bluesmani" stoja pred rozhodnutím, či v play off začne v bránke skúsenejší Jake Allen alebo senzačný mladík Jordan Binnington, ktorý ich vytiahol počas sezóny z kaše a má lepšiu percentuálnu úspešnosť zásahov. Na farme Winnipegu pôsobí aj slovenský útočník Marko Daňo, ktorý by v prípade vyradenia rezervného tímu mohol dostať pozvánku do prvého mužstva.Bilancia: z pohľadu St. Louis 1-2-1Flames očarili svojimi výkonmi v základnej časti a teraz by chceli "plamene" roztopiť aj "lavínu" z Colorada. Podľa zámorských odborníkov by táto séria mala byť najjednoznačnejšia. Hráči Calgary ovládli celú Západnú konferenciu a dominovali aj vo vzájomných zápasoch proti Avalanche, ktoré sa prvýkrát od roku 2006 dostalo do play off dvakrát po sebe. Ak chce tím z Denveru uspieť, musí zastaviť ničivý útok Flames na čele s Johnnym Gaudreauom, Seanom Monahanom, Eliasom Lindholmom či Mattom Tkachukom. Aj Colorado sa však môže popýšiť hviezdnou ofenzívou, Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon a Gabriel Landeskog naháňali v základnej časti súperom strach. Navyše, "lavína" mala v závere výbornú fazónu, v uplynulých 11 dueloch dosiahla bilanciu 8-1-2.Bilancia: z pohľadu Colorada 0-2-1Séria je reprízou vlaňajšieho 2. kola, vtedy v nej dominovali hráči z Las Vegas, ktorí vo svojej premiérovej sezóne nečakane dokráčali až do finále Stanleyho pohára. Tentoraz "rytierov" už nikto nepodcení. Sharks sú nasadený tím, v Pacifickej divízii skončili druhí, kým Knights tretí. San Jose disponuje parádnymi presilovkami, okrem Brenta Burnsa už bude mať kalifornský tím na modrej čiare aj uzdraveného Erika Karlssona. Vegas sa pred play off posilnili o Marka Stonea, v bránke majú skúseného Marca-Andreho Fleuryho.Bilancia: z pohľadu Vegas 2-1-1A1, A2, A3 - prvý, druhý a tretí tím Atlantickej divízieM1, M2, M3 - prvý, druhý a tretí tím Metropolitnej divízieC1, C2, C3 - prvý, druhý a tretí tím Centrálnej divízieP1, P2, P3 - prvý, druhý a tretí tím Pacifickej divízieWC - voľné kartyV play off zámorskej NHL by sa mohli objaviť šiesti slovenskí hokejisti, do hry však od začiatku s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahnu len traja. Hneď v úvodnú noc zo stredy na štvrtok privíta víťaz Prezidentskej trofeje Tampa Bay na svojom ľade Columbus Blue Jackets: V domácom drese by sa mal predstaviť obranca Erik Černák. O deň neskôr otvorí sériu 1. kola aj Boston s kapitánom Zdenom Chárom, brankárom Jaroslavom Halákom a prípadne i útočníkom Petrom Cehlárikom. Bruins sa stretnú po roku opäť s Torontom Maple Leafs, v ktorom pôsobí Martin Marinčin.Černák prežíva v zámorí prelomovú sezónu, keď sa premiérovo dokázal prebojovať do prvého tímu a hráva v prvých dvoch formáciách. Dvadsaťjedenročný bek odohral 58 zápasov s bilanciou päť gólov a jedenásť asistencií. Stal sa najproduktívnejším slovenským zadákom v sezóne a skončil tretí v produktivite hráčov spod Tatier celkovo. Zároveň bol najlepší v hodnotení plus/mínus s 25 "pluskami" a aj najtrestanejší s 58 minútami.S Tampou mieri vysoko. Hráči Lightning dominovali od začiatku sezóny a Prezidentskú trofej získali s priepastným náskokom 21 bodov pred Bostonom a lídrom Západnej konferencie Calgary Flames. Vyrovnali tak ligový rekord v počte víťazstiev a dosiahli štvrtý najvyšší počet bodov v histórii v základnej časti. S 325 strelenými gólmi mali navyše jasne najlepšiu ofenzívu, ktorú vedie suverénny víťaz Art Ross Trophy Nikita Kučerov. Columbus si naopak zabezpečil postup až v predposlednom zápase ZČ, keď odsunul na deviate miesto Montreal s Tomášom Tatarom. Vo vzájomných dueloch s Tampou v prebiehajúcej sezóne ťahal jasne za kratší koniec s tromi vysokými prehrami 2:8, 0:4 a 1:5. Pred koncom prestupového obdobia však získal útočníkov Matta Duchenea, Ryana Dzingela a obrancu Adama McQuaida. "Dlho sme s nimi nehrali a posilnili sa o veľmi talentovaných hráčov. Podľa mňa hrajú momentálne najlepší hokej z celej sezóny," povedal tréner Lightning Jon Cooper.Boston obsadil druhé miesto v Atlantickej divízii a rovnako ako vlani nastúpi proti tretiemu Torontu. Pred rokom to bola veľmi vyrovnaná séria a Bruins zlomili svojho súpera až v siedmom zápase. "Myslím si, že je to skvelý súper, úžasná rivalita. Chalani budú veľmi nabudení. Cítim sa výborne a som optimista. Páči sa mi náš tím, patrí k tým lepším v NHL," povedal pre nhl.com tréner "medveďov" Bruce Cassidy. Ten sa v defenzíve stále spolieha na kapitána Zdena Cháru. Štyridsaťdvaročný veterán patrí opäť k lídrom obrany Bostonu, no bodov zbiera už pomenej. V prebiehajúcom ročníku ich dosiahol 14 za päť gólov a deväť asistencií. Vydarenú sezónu zažíva Halák, ktorý sa delí o post jednotky s Fínom Tuukkom Raskom a spolupráca im vychádza. Tridsaťtriročný Slovák nastúpil na 40 duelov, zaznamenal 22 víťazstiev s priemerom 2,34 gólov a úspešnosťou zákrokov 92,2 percent. Na konto si v ročníku zapísal aj päť shutoutov (celkovo 47 v kariére). V 1. kole by sa mohol predstaviť aj Cehlárik. Dvadsaťtriročný útočník hrá momentálne na farme v Providence, no počas sezóny nazbieral 20 štartov v prvom tíme a zaznamenal štyri góly a dve asistencie. V NHL sa naposledy predstavil 12. marca proti Columbusu.V drese Toronta je otázna situácia Marinčina. Dvadsaťsedemročný obranca síce v závere základnej časti nastupoval pravidelne, no Maple Leafs sa uzdravili viacerí zadáci a na štarte 1. kola bude mať tréner Mike Babcock k dispozícii kompletnú prvú šestku - Hainsey, Rielly, Zajcev, Muzzin, Dermott, Gardiner. "Nemali sme ich pokope asi päť či šesť týždňov, takže veríme, že v prvom zápase budú všetci pripravení," uviedol Babcock. V základnej časti mali navrch Bruins, ktorí vo vzájomných zápasoch získali sedem z ôsmich možných bodov.Malú šancu zasiahnuť do bojov má Marko Daňo. Dvadsaťštyriročný útočník zaznamenal v prebiehajúcom ročníku len osem štartov bez bodu v drese Colorada, po návrate do Winnipegu už v NHL nehral. Na farme Manitoba Moose v AHL odohral 48 stretnutí a zaznamenal 28 bodov (12+16). Winnipeg skončil na druhej priečke Centrálnej divízie a nastúpi proti tretiemu St. Louis Blues.