LIGA MAJSTROV: LIVERPOOL V SKUPINE PROTI GENKU, SLAVIA SO ŠKRINIAROM

Monaco 29. augusta (TASR) - Obhajca titulu vo futbalovej Lige majstrov FC Liverpool sa v základnej E-skupine ročníka 2019/2020 stretne s SSC Neapol, RB Salzburg a KRC Genk, kde pôsobí slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v DrawCentre UEFA v hoteli Grimaldi Forum v Monacu.Trojnásobný európsky šampión Inter Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom sa v F-skupine skonfrontuje s FC Barcelonou, Borussiou Dortmund a Slaviou Praha. Debutant Atalanta Bergamo so zadákom Martinom Škrtelom bude v C-skupine bojovať o postup s Manchestrom City, Šachtarom Doneck a Dinamom Záhreb. Ruský majster Zenit Petrohrad so stredopoliarom Róbertom Makom v G-skupine zabojuje proti Benfice Lisabon, Olympique Lyon a RB Lipsko.