Van Dijk sa stal hráčom aj obrancom sezóny 2018/2019 podľa UEFA

Virgil van Dijk, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monaco 29. augusta (TASR) - Holandský futbalista Virgil van Dijk z FC Liverpool sa stal najlepším hráčom sezóny 2018/2019 podľa Európskej futbalovej únie (UEFA). Dvadsaťosemročný obranca triumfoval v konkurencii Portugalčana Cristiana Ronalda z Juventusu Turín a Argentínčana Lionela Messiho z FC Barcelony.Na tróne pre tophráča strešnej organizácie kontinentálneho futbalu nahradil Chorváta Luku Modriča z Realu Madrid. Aj vďaka výkonom van Dijka vyhrali "" uplynulú edíciu Ligy majstrov a v Premier league skončili druhí. Najlepšou hráčkou UEFA sa stala 27-ročná Britka Lucy Bronzová v konkurencii Nórky Ady Hegerbergovej a Amandine Henryovej z Francúzska. Víťazka na tróne vystriedala Dánku Pernille Harderovú.Cenu pre najlepšieho brankára uplynulej sezóny LM si prevzal Alisson Becker. Dvadsaťšesťročný Brazílčan priviedol LFC do víťazného finále v Madride nad Tottenhamom Hotspur (2:0) aj k titulu anglického vicemajstra. Vo finálovej trojici okrem víťaza figurovali aj Francúz Hugo Lloris (Tottenham) a Nemec Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).Najlepším obrancom LM sa stal tiež van Dijk, ktorý vo finále uspel v konkurencii klubového spoluhráča Trenta Alexandera-Arnolda a krajana Matthijsa de Ligta, ktorý pred novou sezónou prestúpil z Ajaxu Amsterdam do Juventusu Turín.Najlepším stredopoliarom vlaňajšej sezóny LM sa stal Holanďan Frenkie de Jong, ktorý prestúpil z Ajaxu do FC Barcelony. Jeho rivalmi boli Dán Christian Eriksen (Tottenham) a Angličan Jordan Henderson (FC Liverpool).Cenu pre najlepšieho útočníka získal Lionel Messi, hviezdny útočník Kataláncov nechal za sebou Senegalčana Sadia Maného (Liverpool) aj Cristiana Ronalda.Bývalý francúzsky útočník Eric Cantona si prevzal Cenu prezidenta UEFA. Päťdesiattriročný Cantona, jeden z najcharizmatickejších hráčov svojej generácie si ju prevzal z rúk prvého muža UEFA Aleksandera Čeferina zo Slovinska.