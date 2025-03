Liga majstrov: Liverpool vyhral na pôde PSG 1:0, nemecké derby pre Bayern

Futbalisti Paríža St. Germain prehrali v osemfinálovom šlágri Ligy majstrov s Liverpoolom 0:1, víťazný gól strelil v 87. minúte Harvey Elliott. V nemeckom derby si hráči Bayernu Mníchov poradili s Bayerom Leverkusen 3:0 a o triumfe oslabenej Barcelony na pôde Benficy Lisabon 1:0 rozhodol Raphinha. Feyenoordu Rotterdam v zostave so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom sa nepodarilo zaskočiť favorizovaný Inter Miláno, ktorý triumfoval 2:0. Odvety sú na programe v utorok 11. marca.





V Parku Princov rozvlnil v 20. minúte sieť Chviča Kvaracchelija, no po preskúmaní systémom VAR zásah neplatil pre ofsajd. Parížania boli územne aj strelecky výrazne aktívnejším mužstvom, regulárny gól sa im však vsietiť nepodarilo a víťazstvo hostí v závere zariadil striedajúci Elliott. V mníchovskej Allianz Arene šli do vedenia domáci. V 9. minúte centroval do pokutového územia Michael Olise a hlavičkou poslal loptu do siete Harry Kane. Začiatkom druhého polčasu potrestal Jamal Musiala chybu Matej Kovářa, ktorému z rúk vypadla lopta - 2:0. Krátko na to prišla ďalšia rana pre Leverkusen, po druhej žltej karte sa predčasne pobral do spŕch Nordi Mukiele. Z penalty ešte pridal poistku Kane.Duel v Lisabone odštartovali oba tímy niekoľkými príležitosťami. V 13. minúte domácich výrazne podržal brankár Anatolij Trubin, ktorý si pripísal tri rýchle zákroky v rade. Po desiatich minútach prišiel nepríjemný moment pre Barcelonu, obranca Pau Cubarsi fauloval na hranici šestnástky Vangelisa Pavlidisa a od hlavného arbitra videl červenú kartu. V ofenzívne ladenom stretnutí sa napriek tomu z gólu tešili Katalánci, Raphinha po hodine hry využil chybu v rozohrávke a Trubina prekonal strelou spoza pokutového územia.Inter poslal v 38. minúte do vedenia Marcus Thuram, ktorý si v malom vápne nabehol na center Nicola Barellu a akrobaticky prekonal domáceho brankára Timona Wellenreuthera. Druhý zásah prišiel krátko po zmene strán. Na bránku najprv vystrelil Piotr Zielinski, ale jeho pokus bol zblokovaný a odrazenú loptu poslal na osamoteného Lautara Martineza. Argentínčan ju kopol do pravého horného rohu a stal sa najlepším strelcom milánskeho klubu v európskych pohárových súťažiach. Vzápätí mohol znížiť domáci Jakub Moder, trafil však iba brvno. V 65. minúte Inter nevyužil šancu ísť do trojgólového vedenia, pokutový kop Zielinského zneškodnil Wellenreuther.