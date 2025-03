EL: Plzeň štartuje osemfinále proti Laziu, Fenerbahce s Rangers

Futbalisti Viktorie Plzeň nastúpia na úvodný osemfinálový zápas Európskej ligy proti Laziu Rím s cieľom prekvapiť talianskeho favorita. Ten utrpel jedinú prehru v skupinovej fáze EL až v poslednom zápase a s 19 bodmi obsadil 1. miesto v 36-člennej tabuľke. Oba tímy sa na úvodný zápas vyraďovacej fázy naladili ligovými víťazstvami.





Plzeň zvíťazila v Mladej Boleslavi 2:0 a veriť si bude aj proti Laziu. V skupine obsadila 16. miesto, no rešpekt si získala víťazstvami nad Realom Sociedad (2:1), Dynamom Kyjev (2:1) či Anderlechtom (2:0). Následne uspela aj v prvom kole vyraďovacej fázy, keď vyradila Ferencváros (0:1, 3:0). V kádri Viktorie figuruje aj jediný slovenský zástupca - brankár Marián Tvrdoň, ktorý dlhodobo pôsobí v pozícii dvojky za Martinom Jedličkom. V útoku sa bude tím spoliehať aj na Matěja Vydru, ktorý strelil tri góly v prebiehajúcej sezóne EL. "Je pred nami ďalší ťažký, ale krásny európsky večer. Tieto zápasy sú dôvod, prečo hráme futbal. Tešíme sa na to a spravíme všetko pre to, aby sme to doma zvládli. Sme posledné české želiezko v ohni a musíme bojovať," poznamenal pre oficiálnu stránku plzenského klubu. Hráči Lazia sa naladili na duel v Plzni cenným triumfom na ihrisku AC Miláno 2:1 v Serii A. V nadstavenom čase o ňom z penalty rozhodol Pedro.Hráči Fenerbahce Istanbul sa pokúsia predĺžiť 18-zápasovú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach, ktorú ťahajú od 11. decembra. Tréner Jose Mourinho sa bude spoliehať aj na slovenského obrancu Milana Škriniara, ktorý mal plnú minutáž vo všetkých deviatich zápasoch, v ktorých nastúpil od zimného príchodu z PSG. Proti Fenerbahce nastúpia hráči Glasgow Rangers, ktorí nezažívajú ideálne obdobie. Z uplynulých piatich zápasov domácej ligy prehrali až v troch - vo všetkých na domácom trávniku proti papierovo slabším súperom.Zatiaľ čo v Plzni pôjde o historicky prvú konfrontáciu domáceho klubu s rímskym Laziom, v súboji Alkmaar - Tottenham sa stretnú tímy, ktoré na seba narazili aj v skupinovej fáze. Koncom októbra sa z triumfu 1:0 tešil anglický tím. O jeho triumfe rozhodol v 53. minúte z penalty Richarlison, ktorý vynechal uplynulé štyri zápasy pre zranenie lýtka. Tottenham je vzhľadom na postavenie v skupinovej fáze favorit, no Alkmaar zaujal v dvojzápase o postup do osemfinále, keď strelil Galatasarayu šesť gólov (4:1, 2:2). Pre Real Sociedad a Manchester United pôjde už o piaty vzájomný zápas v EL za uplynulé štyri roky.Víťaz tohto dvojzápasu narazí na lepšieho z dvojice FCSB - Lyon. Rumunský klub sa do osemfinále dostal po postupe cez PAOK (2:1, 2:0). V domácej lige je naďalej na čele tabuľky, no cez víkend iba remizoval v mestskom derby s Rapidom Bukurešť a vedie už iba o bod. Lyon v nedeľu zvíťazil nad Brestom 2:1 a tretím víťazstvom z uplynulých štyroch zápasov si upevnil priebežné 1. miesto v Ligue 1. Nórsky tím FK Bodö/Glimt sa do osemfinále prehrýzol po tom, čo v prvom zápase play off prehral s Twente 1:2. V odvete však zmazal tesné manko a triumfoval 5:2. Olympiakos, ktorý zvíťazil v uplynulých štyroch zápasoch, sa bude musieť zaobísť bez zraneného Ayouba El Kaabiho, ktorý je so 7 gólmi najlepší strelec EL.

Osemfinále Európskej ligy, prvé zápasy



štvrtok, 6. marca:



18.45 AZ Alkmaar - Tottenham Hotspur

18.45 FCSB - Olympique Lyon

18.45 Fenerbahce Istanbul - Glasgow Rangers

18.45 Real Sociedad San Sebastián - Manchester United

21.00 Viktoria Plzeň - Lazio Rím

21.00 FK Bodö/Glimt - Olympiakos Pireus

21.00 Ajax Amsterdam - Eintracht Frankfurt

21.00 AS Rím - Athletic Bilbao