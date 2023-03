Liga majstrov: Lobotkov Neapol nastúpi vo štvrťfinále LM proti AC, Real čaká Chelsea

Obhajca trofeje Real Madrid sa vo štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov stretne s londýnskou Chelsea. Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zabojuje o postup v talianskom derby proti AC Miláno a Inter Miláno so stopérom Milanom Škriniarom proti Benfice Lisabon. Poslednú dvojicu tvoria Manchester City a Bayern Mníchov. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone.



Žrebovanie nemalo žiadne obmedzenia, naraziť na seba mohli aj tímy z jednej krajiny. Až trojnásobné zastúpenie v tejto fáze súťaže má Taliansko (Inter Miláno, AC Miláno, SSC Neapol), dva kluby sú z Anglicka (Chelsea Londýn, Manchester City) a po jednom z Nemecka (Bayern Mníchov), Portugalska (Benfica Lisabon) a Španielska (Real Madrid). Úvodné stretnutia štvrťfinále odohrajú 11./12. apríla, odvety sú na programe 18./19. apríla.



Neapol sa do štvrťfinále LM prebojoval prvýkrát v histórii. Najbližšieho súpera dokázal v tejto sezóne zdolať v septembri v rámci Serie A na jeho pôde 2:1, pod Vezuvom sa oba tímy stretnú už čoskoro (2. apríla). Neapol je s 18-bodovým náskokom suverénny líder domácej súťaže, AC patrí v tabuľke štvrtá priečka. Prvý štvrťfinálový zápas LM s "rossoneri" odohrá Neapol na San Sire, v odvete bude mať výhodu domáceho prostredia. Rekordný 14-násobný šampión Real Madrid nastúpi proti Chelsea, ktorá vyhrala LM v rokoch 2012 a 2021. Vlani sa oba tímy stretli v rovnakej fáze, španielsky tím postúpil až po predĺžení.



Bayern, ktorý v osemfinále vyradil po dvoch víťazstvách Paríž Saint-Germain, sa v bitke gigantov stretne s Manchestrom City. Nemecký tím vyhral LM, resp. EPM šesťkrát, jeho súper zatiaľ ani raz. Pikantnú príchuť bude mať dvojzápas pre kouča "Citizens" Pepa Guardiolu, ktorý v minulosti pôsobil v Bayerne. Benfica Lisabon si zmeria sily s Interom. Ten sa medzi osmičku najlepších tímov súťaže prebojoval prvýkrát od roku 2011.



Finále je ma programe v sobotu 10. júna na Atatürkovom štadióne v Istanbule. Vo vyraďovačke už neplatí pravidlo zvýhodnených gólov z ihrísk súperov. Po 180 minútach sa tak v prípade vyrovnaných výsledkov bude hrať predĺženie 2x15 minút, ak sa nerozhodne ani v ňom, bude nasledovať rozstrel z 11 m. Tento ročník je už 68. v elitnej európskej súťaži, resp. 31., odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov.



Reakcie na žreb /uefa.com/:



Javier Zanetti, viceprezident Interu Miláno: "Vo štvrťfinále už nenájdete ľahkého súpera. My si v prvom rade po dlhšom čase užívame našu prítomnosť v tejto fáze súťaže. Čakajú nás dva ťažké zápasy, Benfica ukázala obrovský progres a nie náhodou to dotiahla až sem. Chceme čo najlepšie reprezentovať taliansky futbal."



Hasan Salihamidžič, športový riaditeľ Bayernu Mníchov: "Máme radi výzvy a Manchester City ňou určite je. Podľa môjho názoru sme dostali najsilnejšieho možného súpera. Bude to malé finále. Po Paríži si zmeriame sily s ďalším tímom plným kvalitných hráčov. Tešíme sa, že sa znova stretneme s Pepom."



Franco Baresi, AC Miláno: "Rešpektujeme Neapol, poznáme jeho silu. Vieme, že na jeho zdolanie budeme potrebovať stopercentné výkony v oboch zápasoch. My sme hrdí na to, že sme sa dostali až do štvrťfinále. Čaká nás konfrontácia dvoch talianskych tímov, bude to emotívne."

žreb štvrťfinále Ligy majstrov 2022/2023:





Real Madrid - Chelsea Londýn



Inter Miláno - Benfica Lisabon



Manchester City - Bayern Mníchov



AC Miláno - SSC Neapol

žreb semifinále Ligy majstrov 2022/2023:





1. semifinále: víťaz AC Miláno/SSC Neapol - víťaz Inter Miláno/Benfica Lisabon



2. semifinále: víťaz Real Madrid/Chelsea Londýn - víťaz Manchester City/Bayern Mníchov

žreb finále Ligy majstrov 2022/2023:





víťaz 2. semifinále - víťaz 1. semifinále

kalendár Ligy majstrov 2022/2023:





11./12. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



18./19. apríla: odvety štvrťfinále



9./10. mája: prvé zápasy semifinále



16./17. mája: odvety semifinále



10. júna: finále (Istanbul/Tur.)