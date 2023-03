Európska liga: Hanckov Feyenoord vo štvrťfinále proti AS Rím, šláger United - Sevilla

Futbalisti rekordného šesťnásobného víťaza súťaže FC Sevilla a Manchestru United nastúpia proti sebe vo štvrťfinálovom šlágri Európskej ligy. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.



Vedúci tím holandskej najvyššej súťaže Feyenoord Rotterdam v kádri so slovenským obrancom Dávidom Hanckom si zmeria sily s AS Rím. Oba tímy sa stretli vlani vo finále Európskej konferenčnej ligy, taliansky tím získal trofej po víťazstve 1:0. Juventus Turín čaká v boji o postup do semifinále Sporting Lisabon a poslednú štvrťfinálovú dvojicu tvoria Bayer Leverkusen a Royale Union Saint-Gilloise.



Prvé zápasy štvrťfinále sú na programe vo štvrtok 13. apríla, odvety o týždeň neskôr. Finále sa uskutoční 31. mája v Budapešti. Vo vyraďovačke už neplatí pravidlo zvýhodnených gólov z ihrísk súperov. Po 180 minútach sa tak v prípade vyrovnaných výsledkov bude hrať predĺženie 2x15 minút, ak sa nerozhodne ani v ňom, bude nasledovať rozstrel z 11 m.

žreb štvrťfinále Európskej ligy 2022/2023:



Manchester United - FC Sevilla



Juventus Turín - Sporting Lisabon



Bayer Leverkusen - Royale Union Saint-Gilloise



Feyenoord Rotterdam - AS Rím

žreb semifinále Európskej ligy 2022/2023:



1. semifinále: víťaz Juventus Turín/Sporting Lisabon - víťaz Manchester United/FC Sevilla



2. semifinále: víťaz Feyenoord Rotterdam/AS Rím - víťaz Bayer Leverkusen/Royale Union Saint-Gilloise

žreb finále Európskej ligy 2022/2023:



víťaz 1. semifinále - víťaz 2. semifinále

Kalendár Európskej ligy 2022/2023:



13. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



20. apríla: odvety štvrťfinále



11. mája: prvé zápasy semifinále



18. mája: odvety semifinále



31. mája: finále (Budapešť/Maď.)