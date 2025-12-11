|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 11.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. decembra 2025
Liga majstrov: Man City zdolal Real 2:1, stopercentný Arsenal vyhral v Bruggách 3:0
V 28. minúte duelu v Madride otvoril skóre Rodrygo, keď z pravej strany šestnástky zakončil presne k vzdialenejšej tyči
Zdieľať
Futbalisti Manchestru City zdolali Real Madrid na jeho štadióne 2:1 v stredajšom stretnutí 6. kola ligovej fázy Ligy Majstrov. Darilo sa aj Arsenalu, ktorý zvíťazil v Bruggách 3:0 a naďalej vedie priebežnú tabuľku s plným počtom bodov.
V 28. minúte duelu v Madride otvoril skóre Rodrygo, keď z pravej strany šestnástky zakončil presne k vzdialenejšej tyči. Zverenci Pepa Guardiolu ale ešte do prestávky otočili skóre. V 35. minúte hlavičkoval po rohu Joško Gvardiol, brankár Realu Thibaut Courtois zasiahol a z dorážky vyrovnal na 1:1 Nico O'Reilly. Obrat dokonal nórsky kanonier Erling Haaland, keď si v pokutovom území vypýtal faul od Antonia Rudigera a následne v 43. minúte premenil penaltu do protipohybu Courtoisa. Po zmene strán sa už skóre nemenilo, Rodrygo zakončil v 85. minúte do brvna, a tak sa Manchester City posunul na priebežné 4. miesto, zatiaľ čo „biely balet“ klesol na 7. priečku.
Londýnsky Arsenal zvíťazil aj vo svojom šiestom vystúpení v aktuálnej edícii LM a bez straty bodu okupuje čelo tabuľky. V Bruggách sa pri víťazstve „kanonierov“ 3:0 blysol dvomi gólmi Madueke, keď v 25. minúte zakončil svoje ťaženie presnou strelou spoza šestnástky a v 47. minúte zakončil úspešne zblízka po centri Martina Zubimendiho. V 56. minúte sa do streleckej listiny zapísal Gabriel Martinelli, keď sa radoval po peknej strele z hranice pokutového územia.
Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku prehral v Lisabone s Benficou 0:2. Domácich poslal do vedenia v 20. minúte Richard Rios, ktorý zareagoval na zákrok obrancu hostí a rozvlnil sieť. Podieľal sa aj na druhom góle, tentokrát asistenciou Leandrovi Barreirovi. Benfica si tak pripísala druhé víťazstvo v aktuálnom ročníku LM, zatiaľ čo Neapol si skomplikoval cestu do play off.
Paríž Saint-Germain prvýkrát v tejto edícii milionárskej súťaže remizoval, keď si v Bilbau rozdelil body s domácim Athleticom po bezgólovom priebehu.
Z druhého víťazstva sa radoval Juventus, ktorý si v Turíne poradil s cyperským Pafosom 2:0. V 67. minúte poslal domácich do vedenia Weston McKennie a v 73. minúte upokojil „starú dámu“ Jonathan David.
Borussia Dortmund na domácej pôde len remizovala 2:2 FK Bodö/Glimt. Od 18. minúty viedla po koncovke Juliana Brandta zvnútra šestnástky, ale v závere prvého polčasu vyrovnal hlavou Haitam Aleesami. V 51. minúte pridal Brandt z dorážky svoj druhý presný zásah, lenže hostia z Nórska našli opäť odpoveď, keď sa v 75. minúte presadil pred bránou Jens Petter Hauge.
Tretí anglický triumf večera mohol pridať Newcastle, ale Alejandro Grimaldo v 88. minúte zabezpečil domácemu Bayeru Leverkusen aspoň bod po remíze 2:2. „Farmaceuti“ viedli už v 13. minúte po vlastnom góle Bruna Guimaraesa, ale Anthony Gordon v úvode druhého polčasu vyrovnal z bieleho bodu a v 74. minúte skóroval za „straky“ Lewis Miley.
Ajax Amsterdam získal svoje prvé tri body. Holandský tím zdolal v azerbajdžanskom Baku domáci Karabach 4:2 po obrate v záverečnej štvrťhodine, pričom dvakrát skóroval Oscar Gloukh. V 10. minúte sa ujal vedenia Karabach, keď Camilo Duran z hranice šestnástky preloboval českého brankára Vítězslava Jaroša v bráne Ajaxu. V 39. minúte vyrovnal na polčasových 1:1 po vydarenej kombinácii strelou od tyče Kasper Dolberg, ale domáci si v hneď v úvode druhého dejstva prinavrátili vedenie zásluhou Matheusa Silvu. Hostia z Amsterdamu však predviedli silný záver. V 79. minúte vyrovnal na 2:2 Gloukh, o 4 minúty neskôr dokonal obrat Anton Gaaei a v 90. minúte ešte pridal poistku svojím druhým presným zásahom Gloukh.
Kodaň išla na pôde Villarrealu do vedenia už v 2. minúte zásluhou Mohameda Elyounoussiho. V 47. minúte síce vyrovnal na 1:1 zblízka v sklze Santi Comesana, ale už v 48. minúte prinavrátil dánskemu tímu vedenie z blízkosti bieleho bodu Elias Achouri. Gólové hody pokračovali v 56. minúte, kedy vyrovnal na 2:2 Tanitoluwa Oluwaseyi. „Žltá ponorka“ si ale druhý bod nepripísala, keďže v 90. minúte si Andreas Cornelius našiel v pokutovom území odrazenú loptu a rozhodol o druhom víťazstve pre Kodaň v aktuálnom ročníku LM. Villarreal tak má naďalej na konte len jeden bod, hoci v španielskej La Lige ťahá sériu šiestich víťazstiev.
LM - ligová fáza - 6. kolo:
Real Madrid - Manchester City 1:2 (1:2)
Góly: 28. Rodrygo - 35. O'Reilly, 43. Haaland (z 11 m)
Bayer Leverkusen - Newcastle United 2:2 (1:0)
Góly: 13. Guimaraes (vlastný), 88. Grimaldo - 51. Gordon (z 11 m), 74. Miley
Juventus Turín - Pafos FC 2:0 (0:0)
Gól: 67. McKennie, 73. David
Borussia Dortmund - FK Bodö/Glimt 2:2 (1:1)
Góly: 18. a 51. Brandt - 42. Aleesami, 75. Hauge
FC Bruggy - FC Arsenal 0:3 (0:1)
Góly: 25. a 47. Madueke, 56. Martinelli
Benfica Lisabon - SSC Neapol 2:0 (1:0)
Góly: 20. Rios, 49. Barreiro
/S. Lobotka (Neapol) nehral pre zranenie/
Athletic Bilbao - Paríž Saint-Germain 0:0
CF Villarreal - FC Kodaň 2:3 (0:1)
Góly: 47. Comesana, 56. Oluwaseyi - 2. Elyounoussi, 48. Achouri, 90. Cornelius
FK Karabach - Ajax Amsterdam 2:4 (1:1)
Góly: 10. Duran, 47. Silva - 39. Dolberg, 79. a 90. Gloukh, 83. Gaaei
tabuľka:
1. FC Arsenal 6 6 0 0 +16 17:1 18
2. Bayern Mníchov 6 5 0 1 +11 18:7 15
3. Paríž Saint-Germain 6 4 1 1 +11 19:8 13
4. Manchester City 6 4 1 1 +6 12:6 13
5. Atalanta Bergamo 6 4 1 1 +2 8:6 13
6. Inter Miláno 6 4 0 2 +8 12:4 12
7. Real Madrid 6 4 0 2 +6 13:7 12
8. Atletico Madrid 6 4 0 2 +3 15:12 12
9. FC Liverpool 6 4 0 2 +3 11:8 12
10. Borussia Dortmund 6 3 2 1 +6 19:13 11
11. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 +6 13:7 11
12. Newcastle United 6 3 1 2 +7 13:6 10
13. FC Chelsea 6 3 1 2 +5 13:8 10
14. Sporting Lisabon 6 3 1 2 +4 12:8 10
15. FC Barcelona 6 3 1 2 +3 14:11 10
16. Olympique Marseille 6 3 0 3 +3 11:8 9
17. Juventus Turín 6 2 3 1 +2 12:10 9
18. Galatasaray Istanbul 6 3 0 3 0 8:8 9
19. AS Monako 6 2 3 1 -1 7:8 9
20. Bayer Leverkusen 6 2 3 1 -2 10:12 9
21. PSV Eindhoven 6 2 2 2 +4 15:11 8
22. FK Karabach 6 2 1 3 -3 10:13 7
23. SSC Neapol 6 2 1 3 -5 6:11 7
24. FC Kodaň 6 2 1 3 -6 10:16 7
25. Benfica Lisabon 6 2 0 4 -2 6:8 6
26. Pafos FC 6 1 3 2 -5 4:9 6
27. Union St. Gilloise 6 2 0 4 -8 7:15 6
28. Athletic Bilbao 6 1 2 3 -5 4:9 5
29. Olympiakos Pireus 6 1 2 3 -7 6:13 5
30. Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 -8 8:16 4
31. FC Bruggy 6 1 1 4 -8 8:16 4
32. FK Bodö/Glimt 6 0 3 3 -4 9:13 3
33. Slavia Praha 6 0 3 3 -9 2:11 3
34. Ajax Amsterdam 6 1 0 5 -13 5:18 3
35. FC Villarreal 6 0 1 5 -9 4:13 1
36. Kajrat Almaty 6 0 1 5 -11 4:15 1
Prečítajte si tiež
Víťazmi ankety Tenista roka 2025 premiérovo Klein a druhýkrát Šramková