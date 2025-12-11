|
Štvrtok 11.12.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
11. decembra 2025
Víťazmi ankety Tenista roka 2025 premiérovo Klein a druhýkrát Šramková
Dvadsaťdeväťročnej členke Národného tenisového centra Bratislava sa podarilo zopakovať prvenstvo z predošlej edície ankety.
Víťazmi 32. ročníka ankety Slovenského tenisového zväzu (STZ) Tenista roka sa za rok 2025 stali Rebecca Šramková a Lukáš Klein. Ženskej singlovej jednotke sa podarilo obhájiť triumf spred roka, pre slovenskú mužskú jednotku je to premiérové víťazstvo v tejto ankete. Najlepšou juniorkou je Mia Pohánková, medzi juniormi dostal najvyšší počet bodov Max Lörinčík.
Dvadsaťdeväťročnej členke Národného tenisového centra Bratislava sa podarilo zopakovať prvenstvo z predošlej edície ankety. Medzi Šramkovej najvýraznejšie úspechy patrila semifinálová účasť v dvojhre na turnaji v Notthinghame (WTA 250) a vo štvorhre sa prebojovala do rovnakej fázy v Monterrey (WTA 500). Vo svetovom rebríčku WTA je vo dvojhre na 72. mieste a vo štvorhre na 97. priečke. „Minulý rok bol oveľa lepší, pretože sme hrali finále Pohára Billie Jean Kingovej a bol titul na WTA, ale ja som veľmi rada, že som zostala zdravá a v top 100 vo svetovej špičke. To je pre mňa to najdôležitejšie. Držala som sa na najväčších turnajoch, bodovala som a skončila som na 72. mieste. Stále je to výborné, takže dúfam, že budem pre slovenský tenis ešte nejaký ten rok prínosom. Som rada, že som opäť vyhrala Tenistku roka a budem sa to snažiť minimálne nejako udržať do olympiády,“ uviedla Šramková k oceneniu a pri hodnotení sezóny.
Dvadsaťsedemročný člen NTC Bratislava si pripísal na svoje konto dva turnajové triumfy na challengeroch v Zugu a San Marine. Na rovnakej kategórii podujatí sa dostal Klein do semifinále v Prahe a v Pau. V rebríčku ATP je vo dvojhre momentálne na 142. mieste a premiérovo vyhral anketu STZ. „Rok bol celkom plný udalostí, hlavne pozitívnych a tiež mimotenisových. Bol to doteraz najdôležitejší rok v mojom živote. Aj tenisovo to bolo dobré, ale samozrejme, chcel by som, aby to bolo lepšie. Ukázal som si, ako dobre viem hrať a čo sa dá dosiahnuť, ale potreboval by som to dlhodobejšie v sezóne natiahnuť. Budem na tom pracovať a verím, že prídu početnejšie úspechy. Ocenenie Tenista roka je pre mňa úspechom. Beriem to tak, že za doterajšiu kariéru je ocenenie, respektíve zásluha. Chcel by som sa každému poďakovať, čo sa zapojil do môjho tenisového života. Som nesmierne vďačný za túto cestu. Chcem sa presadiť na ATP okruhu a zúčastňovať sa turnaj, k tomu mám rebríčkový cieľ. Je to celokariérna motivácia dostať sa do top 100, už som k tomu bol blízko a možno budúci rok to vyjde,“ povedal Klein po vyhodnotení ankety.
Medzi juniorkami triumfovala Pohánková, víťazka juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Okrem toho sa 18-ročnej reprezentantke Slovenska podarilo dostať do juniorského semifinále na Australian Open a do štvrťfinále na US Open. Na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu si vybojovala tretie miesto a v Chennai (WTA 250) sa prebojovala do štvrťfinále. „Myslím si, že za celý rok som si zaslúžila toto ocenenie. Tvrdo som na sebe pracovala a snažila som sa, aby to bolo čo najlepšie. Bolo to dosť náročné skrz zranenia, veľa som nehrala, takže to bolo hore-dole, ale som rada, že som tu mohla stáť. Záver sezóny bol super, veľmi som si to užila. Posledný zápas v juniorskej kategórii bol zvláštny, dobre spomínam na túto časť kariéry. Pozerám sa však dopredu, veľmi sa na to teším. Budem hrať ženské turnaje, teraz sa snažím čo najlepšie pripraviť na budúcu sezónu,“ vyjadrila sa Pohánková k nedávnym mesiacom a úspechom.
Sloboda bol členom reprezentačného tímu Slovenska chlapcov do 16 rokov, v Parme sa stal majstrom Európy v dvojhre a štvorhre v tejto vekovej kategórii. Na konte má za tento kalendárny rok tri turnajové triumfy juniorskej kategórie ITF - v Stoličnom Belehrade, Trnave a Oberpullendorfe. „Znamená to pre mňa, že som mal dobrú sezónu. Veľmi si to vážim, pretože som trénoval a snažil som sa makať každý deň. Z tohto dôvodu boli úspechy a bol som odmenený touto trofejou. Hral som s najlepšími hráčmi na svete, aj so staršími hráčmi. Posúva ma to a sú to super skúsenosti. Do budúcna by som sa chcel viac zapojiť do mužských turnajov a najväčším zážitkom budú grandslamy,“ dodal víťaz juniorskej kategórie.
V kategórii talent do 15 rokov zvíťazil Max Lörinčík a tímom roka sa stalo reprezentačné družstvo chlapcov do 16 rokov v zložení Leon Sloboda, Dominik Mačej a Richard Križan.
Tenista roka 2025 - výsledky:
muži: 1. Lukáš Klein 172 b, 2. Alex Molčan 80, 3. Norbert Gombos 33
ženy: 1. Rebecca Šramková 178, 2. Tereza Mihalíková 49, 3. Viktória Hrunčáková 26
juniori: 1. Leon Sloboda 177, 2. Dominik Mačej 59, 3. Marko Bekéni 57
juniorky: 1. Mia Pohánková 182, 2. Kali Šupová 76, 3. Laura Masaryková 22
talent do 15 rokov: 1. Max Lörinčík 165, 2. Andrej Adamovič 35, 3. Matteo Sanson 33
tím roka: 1. tím chlapcov SR do 16 rokov 160, 2. tím chlapcov SR do 14 rokov 61, 3. daviscupový tím SR 60
Prehľad víťazov ankety STZ Tenista roka:
1994: Karol Kučera, Karina Habšudová
1995: Karol Kučera, Karina Habšudová
1996: Karol Kučera, Karina Habšudová
1997: Karol Kučera, Karina Habšudová
1998: Karol Kučera, Henrieta Nagyová
1999: Karol Kučera, Henrieta Nagyová
2000: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová
2001: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová
2002: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová
2003: Karol Kučera, Daniela Hantuchová
2004: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová
2005: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová
2006: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová
2007: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová
2008: Filip Polášek, Dominika Cibulková
2009: Michal Mertiňák, Dominika Cibulková
2010: Lukáš Lacko, Daniela Hantuchová
2011: Martin Kližan, Dominika Cibulková
2012: Martin Kližan, Dominika Cibulková
2013: Lukáš Lacko, Dominika Cibulková
2014: Martin Kližan, Dominika Cibulková
2015: Martin Kližan, Anna Karolína Schmiedlová
2016: Martin Kližan, Dominika Cibulková
2017: Norbert Gombos, Magdaléna Rybáriková
2018: Martin Kližan, Dominika Cibulková
2019: Filip Polášek, Viktória Kužmová
2020: Norbert Gombos, Anna Karolína Schmiedlová
2021: Filip Polášek, Anna Karolína Schmiedlová
2022: Alex Molčan, Anna Karolína Schmiedlová
2023: Alex Molčan, Anna Karolína Schmiedlová
2024: Jozef Kovalík, Rebecca Šramková
2025: Lukáš Klein, Rebecca Šramková
