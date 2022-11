Liga majstrov: Miláno v osemfinále po deviatich rokoch, Pioli: Nesmieme poľaviť

Futbalisti AC Miláno si po deviatich rokoch zaistili postup do osemfinále Ligy majstrov. Definitívu získali vďaka triumfu 4:0 v stredajšom zápase so Salzburgom, čo im zaistilo druhú priečku v E-skupine. Rovnaké víťazstvo dosiahlo v F-skupine Lipsko vo Varšave nad Šachtarom Doneck a taktiež získalo miestenku vo vyraďovacej fáze.





Výkonom zaujal na San Sire najmä Olivier Giroud – zaznamenal dva góly a pri zvyšných asistoval. Najprv sa presadil v 14. minúte a následne jeho presný zásah neplatil pre ofsajd. Hneď po prestávke bol pri góle Radeho Kruniča a o desať minút zvýšil na 3:0, keď využil zaváhanie obrany na hranici malého vápna. V nadstavenom čase upravil po Francúzovej prihrávke na konečných 4:0 Junior Messias – v šestnástke si poradil so Strahinjom Pavlovičom a brankára Philippa Köhna prekonal výstavnou strelou k vzdialenejšej žrdi. Podľa špecializovaného portálu SofaScore bol Giroud najlepší hráč zápasu a ako jediný dostal známku vyššiu než deväť (9,4)."Je to významný hráč a osoba. Skvelý líder, ktorý robí vzhľadom na svoju úroveň správne veci. Nastavuje latku a pomáha nám rásť," nešetril chválou na adresu 36-ročného útočníka tréner Stefano Pioli, ktorého citovala agentúra AP. Niekoľko šancí mali v úvode aj hostia a rozbeh Milánčanov mohol hneď po prvom gól prekaziť stredopoliar Maurits Kjaergaard, no domácich podržala obrana i brankár Ciprian Tatarusanu.Pioli však pripomenul, že jeho tím má toho ešte veľa pred sebou – AC je so siedmimi titulmi historicky druhý najúspešnejší klub v Lige majstrov/EPM, naposledy však získal "Ušatú trofej" v roku 2007. "Urobili sme iba prvý krok, psychicky nesmieme poľaviť. Úspech v Európe neznamená pre nás osemfinále, v tejto ekipe bola vždy veľká motivácia dosiahnuť maximum. A niekedy aj viac," dodal Pioli k postupu svojho tímu z E-skupiny.Rovnaké nastavenie potvrdil aj Giroud. "Ostávame skromní, oslávime to a uvidíme, čo prinesie žreb. Tento zápas bol s podporou našich fanúšikov úžasný. Chcel som skórovať, nejaký čas sa mi až tak nedarí a pomohlo to môjmu sebavedomiu," uviedol Francúz, ktorý strelil tri góly v predchádzajúcich troch zápasoch. Predtým sa však strelecky nepresadil viac ako mesiac.Milánčania si tak napravili chuť po nedeľnej ligovej prehre 1:2 na ihrisku FC Turín a medzi najlepšiu šestnástku Ligy majstrov postúpili z druhého miesta. Pred stretnutím boli taktiež druhí s náskokom jedného bodu pred Salzburgom. Ten má pred sebou boj o play off Európskej ligy, keďže štvrtému Dinamu Záhreb sa nepodarilo zopakovať septembrovú výhru proti Chelsea (1:0) a londýnskemu klubu podľahli na Stamford Bridge 1:2.Lipsko zavítalo do prechodného domova ukrajinského celku vo Varšave s trojbodovým náskokom. V prípade prehry by však postúpil Šachtar, ktorý zvládol úvodný duel 4:1. Nemci však nenechali nič na náhodu a od úvodu tlačili a skórovali už v 10. minúte zásluhou Christophera Nkunkua. V prvom polčase nedovolili súperovi ani jednu strelu na bránku. Päť minút po zmene strán pridal druhý gól Andre Silva a v priebehu 62. a 68. minúty definitívne rozhodli o postupe Dominik Szoboszlai a "vlastenec" Valerija Bondara."Som naozaj hrdý na tím. V Lige majstrov sme nezačali najlepšie, no dnes to bol dobrý výkon a teší nás, že ideme ďalej," uviedol po zápase útočník hostí Emil Forsberg. Istý postupujúci Real Madrid nepoľavil ani v záverečnom zápase F-skupiny a Celtic Glasgow rozstrieľal 5:1.Žreb osemfinálových dvojíc je na programe v pondelok 7. novembra vo švajčiarskom Nyone. Úvodné zápasy vyraďovacej fázy sú na programe 11. a 12. apríla, odvety o týždeň neskôr.