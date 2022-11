Liga majstrov: Benfica po gólovej smršti predstihla PSG, Mbappe: Žiadny problém

Víťazom základnej H-skupiny Ligy majstrov sa nečakane stali futbalisti Benficy Lisabon. Rozhodli o tom v druhom polčase duelu na pôde Maccabi Haifa, v ktorom dali päť gólov a v súboji na diaľku sa dostali pred Paríž St. Germain. Portugalský klub zvíťazil 6:1, Parížania na ihrisku Juventusu Turín 2:1.





Lisabončania i Parížania nazbierali v šiestich zápasoch zhodne po 14 bodov a mali aj rovnaké skóre 16:7 a vzájomné zápasy 1:1. O konečnom umiestnení tak rozhodol až vyšší počet gólov zaznamenaných na štadiónoch súperov - Benfica ich mala spolu deväť a PSG "iba" šesť. Benfica celkové skóre s PSG vyrovnala až v druhej minúte nadstaveného času exportnou strelou z diaľky, o ktorú sa postaral Joao Mario. Tréner Benficy mohol svojich zverencov po úspešnom finiši pochváliť. "Hráči majú môj veľký rešpekt za to, čo predviedli v tomto zápase i v celej skupine. Verili sme, že môžeme ešte predstihnúť Parížanov a podarilo sa nám to. Predviedli sme ohromný počin, chlapci si to zaslúžia," tešil sa po stretnutí Roger Schmidt podľa uefa.com.Haifa sa zapísala do povedomia predovšetkým víťazstvom nad Juventusom 2:0 v 4. kole, neutíchajúcemu tlaku motivovaných hráčov Benficy však nedokázala odolať. "Sme sklamaní z konečného výsledku. Myslím, že v závere sme už boli unavení," hľadal príčiny vysokej prehry stredopoliar Neta Lavi.Ambiciózny Paríž St. Germain pôjde do vyraďovačky z druhého miesta a už v osemfinále tak môže naraziť na niektorého zo spolufavoritov súťaže. "To nie je žiadny problém," sebavedomo po stretnutí skonštatoval Kylian Mbappe, ktorý v 13. minúte otvoril skóre duelu ďalekonosnou strelou a po skupinovej fáze je so siedmimi zásahmi spolu s Mohamedom Salahom na čele tabuľky strelcov. Leonardo Bonucci dokázal v 39. min vyrovnať a v Lige majstrov sa trafil prvýkrát od roku 2016, no v 69. min rozhodol o triumfe striedajúci Nuno Mendes. "Hlavné bolo zvíťaziť. V Turíne to nie je také ľahké a my sme si svoju prácu splnili. Nestačilo to napokon na prvenstvo v skupine a uvidíme, čo prinesie žreb," dodal Mbappe, ktorý má na konte v najprestížnejšej európskej súťaži už 40 gólov. Vo veku 23 rokov a 317 dní je najmladší hráč histórie, ktorý sa dostal na túto métu. Lionel Messi ju dosiahol, keď bol o 187 dní starší.V "géčku" už pred záverečným kolom o nič nešlo. Prvé miesto mal isté Manchester City, druhé Borussia Dortmund. Z tretieho ide do Európskej ligy FC Sevilla a posledný FC Kodaň aspoň neukončil svoje pôsobenie v súťaži bez streleného gólu. V domácom dueli s Dortmundom sa presadil Arnar Haraldsson a vyrovnal na konečných 1:1. V obrane dánskeho tímu odohral celý duel Denis Vavro.