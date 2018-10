LIGA MAJSTROV: Neapol remizoval na ihrisku PSG

Hráči Neapola - prvý zľava Slovák Marek Hamšík, oslavujú gól Lorenza Insigneho v zápase C-sk. Ligy majstrov Paris Saint Germain - SSC Neapol v Paríži 24. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo LM 2018/2019:



A-skupina:



FC Bruggy - AS Monaco 1:1 (1:1)

Góly: 39. Wesley - 32. Sylla, Rozhodoval: Oliver (Angl.)



Borussia Dortmund - Atletico Madrid 4:0 (1:0)

Góly: 73. a 89. Guerreiro, 38. Witsel, 83. Sancho. Rozhodoval: Taylor (Angl.)



B-skupina:



PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur 2:2 (1:1)

Góly: 30. Lozano, 87. de Jong - 39. Lucas, 55. Kane, ČK: 79. Lloris (Tottenham), Rozhodoval: Vinčič (Slov.)



FC Barcelona - Inter Miláno 2:0 (1:0)

Góly: 32. Rafinha, 83. Jordi Alba. Rozhodoval: Hategan (Rum.)



/M. ŠKRINIAR za hostí celý zápas a ŽK/



C-skupina:



FC Liverpool - Crvena Zvezda Belehrad 4:0 (2:0)

Góly: 20. Firmino, 45. a 50. Salah (druhý z 11m). Rozhodoval: Siebert (Nem.)



Paríž St. Germain - SSC Neapol 2:2 (0:1)

Góly: 61. Rui (vlastný), 90.+3 Di Maria - 29. Insigne, 77. Mertens. Rozhodoval: Zwayer (Nem.)



/M. HAMŠÍK za hostí celý zápas/



D-skupina:

Galatasaray Istanbul - Schalke 04 Gelsenkirchen 0:0

Rozhodoval: Bastien (Fr.)



Lokomotiv Moskva - FC Porto 1:3 (1:2)

Góly: 38. Mirančuk - 26. Marega (z 11m), 35. Herrera, 47. Jesus Corona. Rozhodoval: Madden (Škót.), ČK. 76. Kverkvelja (Lokomotiv)

Tabuľka:



1. FC Porto 3 2 1 0 5:2 7

2. FC Schalke 04 3 1 2 0 2:1 5

3. Galatasaray Istanbul 3 1 1 1 3:1 4

4. Lokomotiv Moskva 3 0 0 3 1:7 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave s kapitánom Marekom Hamšíkom remizovali v šlágri C-skupiny Ligy majstrov na ihrisku Paríža St. Germain 2:2. Bod domácim zachránil v nadstavení Angel Di Maria. Barcelona aj bez Lionela Messiho triumfovala na Camp Nou nad Intermom Miláno 2:0 a v B-skupine ešte nestratila ani bod. V zostave Interu figuroval od začiatku slovenský obranca Milan Škriniar.Paríž síce doma s Neapolom v úvode herne i strelecky dominoval, ale z územnej prevahy nevyťažil nič. "Gólovky" prišli naopak na druhej strane. Dries Mertens ešte v 24. minúte po ideálnom pase od Maria Ruia z ľavej strany sám pred Areolom trafil z prvej iba do brvna bránky PSG, no o päť minút neskôr už Neapol išiel do vedenia. O gól sa postaral Lorenzo Insigne, ktorý po perfektnom pase od Joseho Callejona preloboval brankára Alphonsa Areolu. Domáci sa dočkali vyrovnania po hodine hry, keď si po pokuse Thomasa Meuniera zrazil loptu do siete Rui. Neapol sa opäť dostal do náskoku v 77. minúte - Mertens sa dostal k odrazenej lopte a zblízka dal na 2:1. Bod pre domácich zachránil technickou strelou Angel Di Maria v 93. minúte. Jubilejný 50. duel v LM odohral Neymar. Na čelo tabuľky C-skupiny sa dostal Liverpool, ktorý si podľa očakávania doma poradil s Crvenou Zvezdou Belehrad 4:0. Favorit rozhodol už v prvom polčase. Skóre otvoril v 20. minúte Roberto Firmino po spätnej prihrávke strelou z jedenástich metrov, pred prestávkou pridal poistku Mohamed Salah a ten istý hráč v 50. minúte premenil penaltu na 3:0. Mané štvrťhodinu pred koncom nedal penaltu, no napokon v 80. minúte strelil štvrtý gól svojho celku.Barcelona je s plným počtom bodov lídrom B-skupiny. V súboji dosiaľ stopercentných tímov v stredu prerušila šnúru siedmich víťazných duelov Interu Miláno, hoci sa musela zaobísť bez zraneného Messiho. Pod triumf 2:0 sa najskôr gólovo podpísal v 32. minúte Brazílčan Rafinha, ktorý sa v strede šestnástky presadil volejom po centri Luisa Suareza. Skóroval tak proti tímu, v ktorom pôsobil na hosťovaní v uplynulej sezóne. Sedem minút pred koncom zvýšil na 2:0 Jordi Alba, ktorému v zakončení nezabránil Škriniar. V skupine čakajú naďalej na víťazstvo PSV Eindhoven i Tottenhamu Hotspur, ich vzájomný duel sa skončil nerozhodne 2:2. Na pôde holandského tímu mal prvú šancu útočník "kohútov" Harry Kane, ktorý v 18. minúte opečiatkoval hlavou žrď. V 30. minúte však išli do vedenia domáci, keď po chybe Tobyho Alderweirelda skóroval Hirving Lozano. O štyri minúty neskôr dostali hostia loptu do siete zásluhou Davinsona Sancheza, ale arbitri gól neuznali pre údajný ofsajd. Vyrovnanie však prišlo v 39. minúte po tečovanej strele Lucasa Mouru. V druhom polčase mali opäť prvú šancu Angličania a v 55. minúte sa aj gólovo presadili zásluhou Kanea. V 79. minúte však brankár Hugo Lloris fauloval mimo šestnástky Hirvinga Lozana a rozhodca mu ukázal červenú kartu. Početnú prevahu dokázal Eindhoven využiť, keď v 87. minúte vyrovnal Luuk de Jong.V A-skupine je stopercentná Borussia Dortmund. Bundesligový líder si v šlágri poradil s Atleticom Madrid jednoznačne 4:0. V 38. minúte strelu Axela Witsela spoza šestnástky tečoval za chrbát bezmocného Jana Oblaka spoluhráč Saul Niguez a striedajúci Raphael Guerreiro potom v druhom polčase zvýšil náskok. Tretí gól zaznamenal Jadon Sancho a štvrtý opäť Guerreiro. V Bruggách išli do vedenia "kniežatá" z Monaka po rýchlom brejku, v 32. minúte ho zakončil Moussa Sylla. V 39. minúte však Brazílčan Wesley po centri z ľavej strany poslal hlavou loptu do siete a upravil na konečných 1:1. Pre obe mužstvá to boli prvé body v skupine. V B-skupine sa na čele osamostatnilo Porto vďaka triumfu 3:1 na ihrisku Lokomotivu Moskva. V druhom dueli skupiny Galatasaray Istanbul remizoval doma so Schalke 04 bez gólov.