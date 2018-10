McGregor a Nurmagomedov sú po ich škandále v MMA suspendovaní, trest sa dozvedia v decembri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LAS VEGAS 24. októbra - Nevadská športová komisia v stredu predĺžila minimálne do decembra suspendáciu bojovníkov MMA Chabiba Nurmagomedova a Conora McGregora za potýčku po ich vzájomnom októbrovom zápase o titul šampióna v Las Vegas.Bezprostredne po dueli víťaz z Ruska vyšiel z oktagonu a napadol člena McGregorovho tímu. Navyše Nurmagomedovov štáb napadol priamo v klietke aj McGregora.Nový šampión UFC v strednej hmotnostnej kategórii sa bránil tým, že bol pred stretnutím terčom urážok zo strany Íra.Päťčlenný panel odsúhlasil jednohlasne predĺženie zákazu činnosti pre oboch aktérov. Podľa predsedu komisie Anthonyho Marnella III. obaja "kohúti" ostanú mimo aktívnej činnosti až do úplného vyšetrenia prípadu. Zároveň však uvoľnili polovicu z dvojmiliónovej odmeny pre ruského bojovníka, ktorú po zápase zmrazili. McGregor ani Nurmagomedov sa v stredu pred komisiu nedostavili, definitívny verdikt by mal padnúť 10. decembra, okrem pokuty im hrozí až doživotný dištanc.