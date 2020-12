LIga Majstrov: Neymar zložil Basaksehir hetrikom, postup Atalanty do osemfinále

Futbalisti Realu Madrid, Atletica Madrid, Borussie Mönchengladbach a Atalanty Bergamo si v stredu vybojovali postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov 2020/2021. Skompletizovali tak zoznam osemfinalistov, už skôr si postup vybojovali Bayern Mníchov, FC Porto, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Sevilla, Borussia Dortmund, Lazio Rím, Juventus Turín, FC Barcelona, RB Lipsko a Paríž St. Germain.





6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:

Real potreboval na postup zdolať Mönchengladbach a svoj cieľ začal napĺňať už v prvom polčase. V 9. minúte si Karim Benzema výborne načasoval zakončenie hlavou po centri Lucasa Vazqueza a poslal domácich do vedenia. Ten istý hráč si rovnaké gólové zakončenie zopakoval v 32. minúte a opäť mieril presne, tentoraz centroval Rodrygo. Do polčasu mal ďalšie dve šance Luka Modrič, hostí od vyššej prehry chránil brankár Yann Sommer. Po prestávke si zverenci Zinedina Zidaneho vypracovali ďalšie šance, Vazquez opečiatkoval žrď, no gól už nepadol. Za hostí nastúpil v 85. minúte slovenský stredopoliar László Bénes.K postupu potreboval tri body aj milánsky Inter, ktorý na súpera z Donecka vybehol v základnej zostave aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom. Už v 7. minúte mohol cieľ Interu priblížiť Lautaro Martinez, ale trafil iba brvno. Ďalšiu skvelú možnosť mal po prestávke Romelu Lukaku, ale s jeho hlavičkou si výborne poradil brankár Anatolij Trubin. Šachtar napokon uhral cenný bod, ktorý mu zabezpečil účasť v šestnásťfinále Európskej ligy a pomohol k postupu Mönchengladbachu, Inter v pohárovej Európe skončil.Atletico Madrid spečatilo postup z A-skupiny v Salzburgu, hoci prvú šancu mal už v úvode domáci Mergim Beriša, ale jeho pokus skončil len na žrdi. V 39. vyšla hosťom štandardka, po ktorej ich poslal do vedenia Mario Hermoso. Po prestávke mohol priniesť Salzburgu vyrovnanie Dominik Szoboszlai, ale svoju veľkú šancu nepremenil a Mwepu trafil opäť len do žrde. Na druhej strane bol Yannick Carrasco presnejší a definitívne zabezpečil Španielom triumf. Rakúsky majster si aj napriek prehre vybojoval účasť v EL, pretože úlohu favorita potvrdil v ďalšom zápase skupiny mníchovský Bayern. Nad Lokomotivom Moskva zvíťazil 2:0 po góloch Nikolasa Süleho a Erika Choupo-Motinga.V "céčku" bolo o postupujúcich jasno už pred týždňom, hralo sa o postup do EL. Tam sa napokon prebojoval Olympiakos Pireus, ktorý prehral doma s FC Porto 0:2, ale prehralo aj Marseille na pôde Manchestru City 0:3 a v Európe si tak na jar zahrajú Gréci.Atalanta Bergamo si vybojovala D-skupine účasť v elitnej šestnástke druhýkrát za sebou, druhú priečku v potvrdila triumfom 1:0 na ihrisku Ajaxu Amsterdam. Ajax potreboval na postup vyhrať, no v Amsterdame sa hralo bez gólov až do 85. minúty. O o triumfe hostí potom rozhodol Luis Muriel. Domáci hrali od 76. minúty oslabení o vylúčeného Ryana Gravenbercha. V druhom zápase D-skupiny v dánskom Midtjyllande poslal Liverpool do vedenia už v prvej minúte Mohamed Salah, no domáci si po prestávke napokon vybojovali svoj druhý bod v skupine zásluhou premenenej penalty Alexandra Scholza. Salah je s 22 gólmi už najlepší strelec Liverpoolu v histórii Ligy majstrov, keď prekonal klubovú legendu Stevena Gerrarda.Paríži pokľakli pred reštartom duelu hráči oboch tímov okolo stredového kruhu a zdvihnutou rukou podporili boj proti rasizmu. Bol medzi nimi aj asistent trénera Basaksehiru Pierre Webo, ktorý dostal v utorok červenú kartu. Pri Webovej identifikácii štvrtý rozhodca Sebastian Coltescu údajne použil rasistickú frázu a preto sa v pobrali hráči predčasne do kabín a zápasdohrávali až v stredu. Tímy absolvovali rozvičku v tričkách s nápisom "Nie rasizmu" a veľké transparenty s rovnakým sloganom so znakmi tímov zdobili prázdne tribúny v Parku Princov.V zostave hostí chýbal pre žlté karty slovenský obranca Martin Škrtel, jeho spoluhráči čelili od začiatku dohrávky v 15. minúte za stavu 0:0 domácemu tlaku. Do polčasu strelili domáci tri góly. Dva dal Neymar, tretí pridal Kylian Mbappe z penalty. Po prestávke zavŕšil Brazílčan hetrik a Mbappe pridal svoj druhý gól. Za hostí sa presadil Mehmet Topal. Parížania mali istý postup už pred zápasom a po triumfe sa tešili z prvenstva v skupine.



A-skupina:

Bayern Mníchov - Lokomotiv Moskva 2:0 (0:0)

Góly: 63. Süle, 80. Choupo-Moting. Rozhodoval: Schärer (Švaj.)



RB Salzburg - Atletico Madrid 0:2 (0:1)

Góly: 39. Hermoso, 86. Carrasco. Rozhodoval: Taylor (Ang.)



B-skupina:

Inter Miláno - Šachtar Doneck 0:0

Rozhodoval: Vinčič (Slov.)

/M. Škriniar za domácich celý zápas/



Real Madrid - Borussia Mönchengladbach 2:0 (2:0)

Góly: 9. a 32. Benzema. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)

/L. Bénes za hostí od 85. min/



C-skupina:

Olympiakos Pireus - FC Porto 0:2 (0:1)

Góly: 10. Otavio (z 11 m), 77. Uribe. Rozhodoval: Brych (Nem.), ČK: 79. Semedo (Olympiakos) po 2. ŽK



Manchester City - Olympique Marseille 3:0 (0:0)

Góly: 48. Torres, 77. Agüero, 90. Sterling. Rozhodoval: Meler (Tur.)



D-skupina

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)

Gól: 85. Muriel. Rozhodoval: Cerro Grande (Šp.), ČK: 76. Gravenberch (Ajax) po druhej ŽK



FC Midtjylland - FC Liverpool 1:1 (0:1)

Góly: 62. Scholz (z 11 m) - 1. Salah. Rozhodoval: Letexier (Fr.)



H-skupina

Paríž St. Germain - Istanbul Basaksehir 5:1 (3:0)

Góly: 21., 38. a 50. Neymar, 42. a 62. Mbappe (prvý z 11 m) - 57. Topal. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)