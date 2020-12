Organizátori Svetového pohára v Jasnej majú v zálohe viacero alternatív, podmienky sú podľa Vlhovej dobré

Vlhová neočakávane v Jasnej

Preteky v bubline

Ikonická čiapka v predaji už pred Vianocami

Motivácia pre mladé talenty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2020 -Do štartu pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v stredisku Jasná zostávajú necelé tri mesiace. Organizátori prestížneho podujatia sa stále intenzívnejšie chystajú na záver zimy, kedy Nízke Tatry počas víkendu 6. a 7. marca 2021 budú hostiť svetovú špičku zjazdárok na čele so Slovenkou Petrou Vlhovou či Američankou Mikaelou Shiffrinovou.Úvod sezóny 2020/2021 ukázal výbornú pripravenosť Slovenky Petry Vlhovej, ktorá je priebežnou líderkou celkového hodnotenia Svetového pohára medzi ženami. A keďže po súťažiach v slalome a obrovskom slalome v Jasnej budú nasledovať už len zastávky vo švédskom Aare a švajčiarskom Lenzerheide, súboje na severných svahoch Chopku môžu veľa napovedať v boji o veľký krištáľový glóbus.Po zrušení pretekov v St. Moritzi najlepšia slovenská lyžiarka neočakávane využila na tréning domáci kopec v Jasnej."Podmienky v Jasnej sú výborné. Môj tím mi do poslednej chvíle tajil, že sa vraciame na štyri dni domov. Je to pre mňa obrovská vzpruha, hoci len na pár dní. Mám za sebou niekoľko dní kvalitného tréningu a zajtra už odlietame smer Courchevel," povedala v stredu popoludní 25-ročná Liptáčka.Organizáciu Svetového pohára v Jasnej rovnako ako inde vo svete komplikuje pandémia koronavírusu. Týka sa to prísnych bezpečnostných opatrení pre samotných účastníkov podujatia aj obmedzení pre fanúšikov. Predseda organizačného výboru Matej Hulej informoval, že situáciou okolo pandémie sa zaoberá organizačný výbor aj prostredníctvom covid-manažéra."Intenzívne komunikujeme s predstaviteľmi štátu a robíme všetko pre to, aby Svetový pohár v Jasnej išiel podľa plánu. Stále rátame s viacerými alternatívami. Sľúbili sme, že v decembri oznámime či pôjdu do predaja vstupenky. Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie nevieme, či fanúšikovia budú môcť sledovať preteky priamo v Jasnej, ale stálu tu nádej máme. Hneď ako budeme vedieť viac verejnosť sa to určite dozvie," prezradil Matej Hulej."Ak by svetový pohár musel ísť bez divákov, urobíme všetko pre to, aby sa fanúšikovia atraktívnou online formou dozvedeli všetko, čo potrebujú a chcú vedieť," doplnil.Organizátori pripravujú aj možnosť vstupov od divákov, ak nebude možné dostať sa priamo na svah. Hulej tiež informoval, že rozpočet podujatia ešte nemožno definitívne zverejniť, keďže nie je jasné, ako budú nastavené podmienky účasti divákov."Je nereálne hostiť 16-tisíc fanúšikov. Rátame s možnosťou pre tisíc ľudí, ale aj s tým, že priaznivci sa na preteky vôbec nedostanú," poznamenal Hulej. Organizátori Svetového pohára budú postupovať podľa pravidiel FIS a budú čerpať skúsenosti aj z predchádzajúcich podujatí."Podľa skúseností z doterajších Svetových pohárov vieme, že preteky v tzv. bubline sa dajú organizovať a nikoho neohrozujú. Rakúsko aj Fínsko privítali Svetový pohár počas lockdownov. V bubline sa konali aj iné globálne športové podujatia - NHL či NBA - všetko šlo bez problémov. Samozrejme, organizačné vypätie je enormné, nehovoriac o rastúcich nákladoch, ale výsledok stojí za to. Musíme sa nastaviť, že Svetový pohár v Jasnej bude rovnako v bubline a žiaľ, aj keby bol bez divákov, preteky by nemali byť ohrozené. Urobíme všetko pre to, aby sme podmienky zabezpečili na maximálne úrovni," prezradila športová riaditeľka pretekov Jana Palovičová a doplnila: "FIS nastavila extrémne prísne podmienky. Vytvorená je bublina, ktorá putuje svetom. U nás v Jasnej sa táto bublina len vsunie do nami už vytvorenej bubliny."Už od štvrtka 9. decembra si všetci fanúšikovia budú môcť zabezpečiť aj štýlové doplnky s motívom pretekov Svetového pohára v Jasnej. V oficiálnom e-shope podujatia na webe budú k dispozícii imidžové čiapky, čelenky, bufky či jedinečné ponožky.Ako krásna spomienka na blížiace sa preteky v Jasnej bude slúžiť aj špeciálna bankovka s nulovou hodnotou a motívom zjazdárky, ktorú si bude možné kúpiť od soboty 11. decembra. "Čiapka s logom Jasnej bola ikonickým doplnkom počas Svetového pohára 2016. Stal sa z nej nedostatkový tovar. Tento rok sme preto vytvorili niekoľko kolekcií čiapok tak, aby si každý mohol zadovážiť svoju čiapku podľa svojho vkusu. Veľmi sa tešíme, že sa nám napriek stále sa meniacej situácii podarilo zabezpečiť takéto "sveťácke" doplnky," priblížila brand manažérka podujatia Jana Kňavová."Pôvodne sme dúfali, že vianočným darčekom pre fanúšikov budú vstupenky na Svetový pohár. Pre zložitú situáciu s pandémiou to žiaľ nevyšlo, ale verím, že fanúšikov potešíme aspoň doplnkami s logom Svetového pohára," dodal predseda organizačného výboru Matej Hulej.Konanie tak významného podujatia, akým preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v Jasnej nepochybne sú, nie je dôležité iba z pohľadu súperenia o body do rebríčkov. To, že elitné pretekárky zavítajú na Slovensko, je veľkou motiváciou pre mladé talenty pod Tatrami.Špeciálne pre tie, ktoré po športovej stránke vyrastajú na rovnakých miestach ako Petra Vlhová. "Lyžovať som začala, keď som mala päť rokov. Veľmi ma to baví a chcem byť ako Peťa Vlhová," hovorí Adela Macíková z Klubu alpského lyžovania Jasná. Deti z lyžiarskeho klubu sa aktuálne pripravujú na svahoch Jasnej.