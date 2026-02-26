|
Štvrtok 26.2.2026
|
26. februára 2026
Liga majstrov: Paríž Saint-Germain a Real Madrid postúpili do osemfinále
Aj futbalisti Atalanty Bergamo sa prebojovali do osemfinále Ligy majstrov.
Futbalisti Galatasarayu Istanbul skompletizovali šestnástku osemfinalistov Ligy majstrov. V stredajšej odvete play off prehrali na ihrisku Juventusu Turín 2:3 po predĺžení, no v súčte s víťazstvom 5:2 v prvom zápase im to stačilo na postup. Ich súperom v ďalšej fáze bude Liverpool alebo Tottenham.
Galatasaray si priniesol do odvety sľubný trojgólový náskok, no na hráčoch Juventusu bolo od úvodu vidieť odhodlanie zvrátiť črtajúce sa vypadnutie z LM. V 36. minúte Lucas Torreira fauloval Thurama a Manuel Locatelli otvoril skóre z penalty - 1:0. Od 47. minúty hral Juventus v oslabení, keď Lloyd Kelly dostal druhú žltú kartu. Ani to však domácim neubralo na ofenzívnych ambíciách. Federico Gatti v 70. zvýšil na 2:0 a Weston McKennie o desať minút neskôr gólom na 3:0 vyrovnal skóre dvojzápasu (5:5). V predĺžení sa už prejavila početná prevaha tureckého klubu, ktorý získal postupový výsledok v 106. minúte. Victor Osimhem sa dostal za obranu a krížnou strelou v šestnástke prekonal Mattiu Perina - 3:1. Sľubnú šancu vyrovnať mal Edon Zhegrova, ale v ťažkej pozícii poslal strelu bez prípravy vedľa brány. Postupový výsledok hostí poistil v 119. minúte Baris Yilmaz.
Do osemfinále sa prebojovali aj hráči Paríža Saint-Germain. Obhajca trofeje remizoval v odvete play off doma s AS Monaco 2:2, čo mu v súčte s víťazstvom 3:2 v úvodnom zápase stačilo na postup. V šestnástke najlepších nebudú chýbať ani hráči Realu Madrid, ktorí zdolali Benficu Lisabon 2:1 a nadviazali na triumf 1:0 z prvého duelu na pôde súpera. PSG sa v osemfinále stretne buď s FC Barcelona alebo s Chelsea Londýn.
Monako viedlo v prvom zápase nad PSG 2:0 a do vedenia sa dostalo aj v odvete. V závere prvého polčasu sa o to postaral Maghnes Akliouche. Ambície „kniežat“ však dostali vážnu trhlinu v 58. minúte, keď Mamadou Coulibaly dostal v priebehu troch minút dve žlté karty a oslabil tak svoj tím. Presilovku okamžite využil Marquinhos gólom na 1:1, čím naklonil skóre dvojzápasu na stranu PSG. O šesť minút neskôr na neho nadviazal Chviča Kvaracchelija - 2:1. V úvode nadstaveného času zvnútra šestnástky vyrovnal na 2:2 Jordan Teze, no hostia si už nedokázali vynútiť predĺženie.
Tesný náskok si do odvety priniesli aj hráči Realu Madrid, ktorí v úvodnom stretnutí zdolali Benficu 1:0. Portugalský tím zmazal tesné manko v 14. minúte zásluhou gólu Rafu Silvu, na ktorý však takmer okamžite odpovedal Aurelien Tchouameni, pre ktorého to bol prvý súťažný gól od apríla 2025. Postup favorizovaného Realu spečatil v 80. minúte Vinicius Junior, ktorý upravil na 2:1. Španielsky veľkoklub môže v ďalšej fáze naraziť na ďalší lisabonský tím Sporting alebo Manchester City.
Veľkú futbalovú drámu videli diváci v Bergame. Hráči domácej Atalanty postúpili do osemfinále po tom, čo v stredajšej odvete play off zvíťazili nad Borussiou Dortmund 4:1 a otočili tak skóre z dvojzápasu, ktorý začali prehrou 0:2 na pôde súpera. Rozhodujúci štvrtý gól strelil z penalty v nadstavenom čase Lazar Samardžič.
Atalanta vstúpila do zápasu s cieľom čo najskôr zmazať dvojgólové manko z úvodného duelu. Už v 5. minúte Gianluca Scamacca otvoril skóre a krátko pred prestávkou bol po góle Davidea Zappacostu stav dvojzápasu vyrovnaný. Atalantu priblížil k postupu Mario Pašalič gólom z 57. minúty, no Karim Adeyemi upravil na 3:1, čím vyrovnal šance oboch tímov na postup. Zaujímavý zápas vyvrcholil v nadstavenom čase. Brankár Dortmundu nedosiahol na centrovanú loptu, ktorú sa snažil nohou zasiahnuť obranca Ramy Bensebaini, no kopačkou trafil do hlavy Nikolu Krstoviča a hlavný rozhodca po porade s VAR nariadil pokutový kop. Samardžič z bieleho bodu nezaváhal a rozhodol o postupe Atalanty. Taliansky tím narazí v ďalšej fáze na jedného z dvojice Arsenal Londýn - Bayern Mníchov.
Mená súperov sa postupujúci dozvedia po piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone.
Liga majstrov - odvety play off o postup do osemfinále:
Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)
Góly: 5. Scamacca, 45. Zappacosta, 57. Pašalič, 90.+8 Samardžič (z 11 m) - 75. Adeyemi, ČK: 90.+7 Schlotterbeck (mimo ihriska), 90.+7 Bensebaini (obaja Dortmund) po 2. ŽK
/prvý zápas: 0:2, postúpila Atalanta/
Real Madrid - Benfica Lisabon 2:1 (1:1)
Góly: 16. Tchouameni, 80. Vinicius Junior - 14. Rafa Silva
/prvý zápas: 1:0, postúpil Real/
Paríž Saint-Germain - AS Monaco 2:2 (0:1)
Góly: 60. Marquinhos, 66. Kvaracckhelija - 45. Akliouche, 90.+1 Jordan Teze, ČK: 58. Coulibaly (Monaco) po 2. ŽK
/prvý zápas: 3:2, postúpil Paríž Saint-Germain/
Juventus Turín - Galatasaray Istanbul 3:2 pp (1:0, 2:0)
Góly: 37. Locatelli (z 11 m), 70. Gatti, 82. McKennie - 105.+1 Osimhen, 119. Yilmaz,. ČK: 48. Kelly (Juventus)
/prvý zápas: 2:5, postúpil Galatasaray/
