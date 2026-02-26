Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

26. februára 2026

Mbappe bude chýbať Realu dlhší čas, Arbeloa: Nebude to otázka dní


Tagy: Kylian Mbappe

Kapitán francúzskej reprezentácie hral s bolesťami už niekoľko mesiacov.



Mbappe bude chýbať Realu dlhší čas, Arbeloa: Nebude to otázka dní

Tréner futbalistov Realu Madrid Alvaro Arbeloa prezradil, že sa jeho tím bude musieť zaobísť bez služieb Kyliana Mbappeho na dlhší čas než len na odvetný zápas play off o osemfinále Ligy majstrov proti Benfice Lisabon.


Kapitán francúzskej reprezentácie hral s bolesťami už niekoľko mesiacov. Počas tréningu na duel s Benficou však dvadsaťsedemročný útočník pociťoval pretrvávajúce ťažkosti, ktoré ho vyradia minimálne na desať dní.

„Bola to dohoda medzi hráčom, mnou a doktormi. Je najlepšie, nech sa zotaví a vráti sa stopercentný,“ citovala španielskeho kouča agentúra AFP.

S 23 gólmi najlepší strelec La Ligy by mal „bielemu baletu“ chýbať viac ako pár dní. „Nebude to otázka dní. Bude to o niečo dlhšie, ale neviem povedať ako dlho,“ dodal Arbeloa pre Movistar.


