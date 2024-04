LIGA MAJSTROV: Paríž sníva o treble, Dortmund chce opäť rok 2013

Futbalisti Paríža St. Germain v kádri so slovenským obrancom Milanom Škriniarom si definitívne zabezpečili zisk rekordného 12. francúzskeho titulu, no v tejto sezóne snívajú o treble. Na ceste za vytúženou trofejou v Lige majstrov musia najprv v semifinále prejsť cez Borussia Dortmund, úvodný zápas je na programe v stredu 1. mája o 21.00 h na pôde nemeckého bundesligistu.





úvodný semifinálový zápas Ligy majstrov, STREDA 1. mája, 21.00 h:

Oba tímy sa stretli už v základnej skupine. Paríž zvíťazil v úvodnom súboji v Parku princov 2:0 a v záverečnom kole uhral na ihrisku súpera remízu 1:1, ktorá ho posunula do vyraďovačky. "V Ligue 1 sme potvrdili rolu favorita, do ktorej nás pasoval najsilnejší káder a najvyšší rozpočet. Teraz je pred nami cieľ uspieť v Lige majstrov a vo finále Francúzskeho pohára proti Lyonu," uviedol tréner Luis Enrique.Jeho zverenci majú tri kolá pred koncom domácej súťaže pred AS Monaco nedostihnuteľný 12-bodový náskok. Počas uplynulého víkendu doma iba remizovali s Le Havre 3:3, no "kniežatá" podľahli v Lyone 2:3 a stratili i teoretickú šancu na titul. V tejto sezóne získal PSG tretiu majstrovskú trofej za sebou a desiatu za uplynulých dvanásť ročníkov. Jeho ligovú dominanciu od sezóny 2012/2013 narušili iba Monaco (2017) a Lille (2021).V LM postúpili francúzski šampióni v roku 2020 do finále, v Lisabone však pod vedením Thomasa Tuchela prehrali s Bayernom Mníchov 0:1. "Máme obrovskú motiváciu získať tri trofeje v jednej sezóne, v kabíne sme sa o tom viackrát rozprávali. Bude to však dlhá a tŕnistá cesta. Borussia už v skupine ukázala svoje kvality a vo štvrťfinále dokázala vyradiť silné Atletico Madrid," upozornil Enrique.Borussia sa nechce uspokojiť s postupom do semifinále. Nemecký reprezentačný útočník Niclas Füllkrug zdôraznil, že cieľom je zahrať si finále vo Wembley. Vestfálsky tím sa v ňom naposledy predstavil v roku 2013, keď v Londýne prehral v dueli o cennú trofej s Bayernom 1:2. Vo štvrťfinálovej odvete proti Atleticu ukázal mentálnu silu a odolnosť.Hoci "žlto-čierni" prišli o dvojgólový náskok, napokon triumfovali 4:2 vďaka hlavičke Füllkruga a gólu Marcela Sabitzera. "Bol to pre nás magický večer. Teraz však máme pred sebou jediný cieľ a tým je postup do Wembley. Verím, že v úvodnom dueli nás opäť vyburcujú fanúšikovia, ktorí proti Atleticu vytvorili skvelú atmosféru," povedal tréner Borussie Edin Terzič.





