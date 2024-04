Třinec získal šiesty extraligový titul, zlatý gól strelil Cienciala

Hokejisti HC Oceláři Třinec získali piaty titul v českej extralige za sebou a šiesty celkovo. V rozhodujúcom siedmom finále play off zvíťazili na ľade HC Dynamo Pardubice 2:1 po druhom predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Víťazný a zlatý gól strelil v 84. minúte David Cienciala. Asistenciu si pripísal Marko Daňo.



"Oceliari" získali piaty titul v sérii, pri všetkých bol slovenský útočník Vladimír Dravecký. Ďalší Slováci v kádri Třinca Miloš Roman a Patrik Hrehorčák získali s klubom svoj štvrtý titul. Po tretí raz bol pri ňom obranca Martin Marinčin a útočník Daňo. Druhý raz sa z trofeje tešil Libor Hudáček a premiérovo Viliam Čacho. Zo striedačky opäť viedol mužstvo ako asistent hlavného trénera Zdeňka Motáka ďalší Slovák Vladimír Országh. V kádri hostí nastúpili ich krajania Richard Pánik, Matej Paulovič a Peter Čerešňák.



Třinec napodobnil Vsetín, ktorý tiež získal päťkrát za sebou majstrovský titul (1994/95 až 1998/99). "Oceliari" sa so šiestimi trofejami celkovo vyrovnali tiež Vsetínu. Hudáček so 16 bodmi (6+10) vyhral produktivitu vyraďovačky.



Prvú veľkú šancu mal v 9. minúte hosťujúci Martin Růžička, ale Roman Will podržal svoj tím. V polovici prvej tretiny zahrozili aj Pardubice, Ondřej Vála naskočil z trestnej lavice, no Ondřej Kacetl si z jeho pokusom poradil. Oba tímy sa v ďalšom priebehu prvej časti pozorne strážili, gólových šancí bolo málo. Obhajca titulu sa presadil v 25. minúte, keď strelu Tomáša Kundrátka počas presilovej hry tečoval kapitán Petr Vrána a puk skončil za Willom. Slovenský útočník Libor Hudáček krátko na to pripravil veľkú šancu pre Davida Ciencialu, ktorý mal pred sebou prázdnu bránu, ale v rozhodujúcej chvíli netrafil puk. Víťaz základnej časti mohol vyrovnať, dostal dve početné výhody, no neuspel. Najbližšie bol v druhej presilovke Richard Pánik, jeho strela však skončila na žŕdke a nepotrestal tak faul Vladimíra Draveckého. Pardubice pokračovali v aktivite a dočkali sa sedem sekúnd pred koncom druhej časti, Ondřej Vála prekvapil strelou od modrej čiary Kacetla. V treťom dejstve sa čakalo na chybu, ktorá mohla rozhodnúť o víťazovi zápasu. Domáci mohli skórovať vo vlastnom oslabení, Jan Mandát však nepretlačil puk do siete. Duel dospel za stavu 1:1 do predĺženia. Hrdinom mohol byť v 67. minúte Patrik Hrehorčák, ale nedokázal zasunúť puk za brankára Willa. Rozhodujúci okamih prišiel v čase 83:51 min, keď Cienciala našiel Daňa na útočnej modrej čiary, ktorý mu prihrávku vrátil a útočník tretej formácie prekonal Willa pomedzi betóny.

finále play off českej extraligy – siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:





HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 40. Vála – 25. Vrána, 84. Cienciala (DAŇO)



/konečný stav série: 3:4, Třinec získal titul/

Třinec s piatym titulom v sérii vyrovnal Vsetín, Moták: Neuveriteľné

Hokejisti Třinca sa radovali z piateho ligového titulu za sebou a opäť mal výraznú slovenskú stopu. Najproduktívnejším hráčom play off českej extraligy sa stal so 16 bodmi (6+10) útočník Libor Hudáček, ktorý získal zlato s Ocelářmi druhýkrát. Pri všetkých tituloch bol zo Slovákov iba 38-ročný krídelník Vladimír Dravecký. Klub z mesta s menej ako 35-tisíc obyvateľmi napodobnil historický zápis Vsetína, ktorý triumfoval päťkrát za sebou v závere minulého storočia (1994/95 až 1998/99).



Sedemzápasovú drámu Třinca s Pardubicami rozhodlo až druhé predĺženie a v čase 83:51 rozjasal striedačku hostí útočník David Cienciala, ktorý zariadil víťazstvo 2:1 pp. Výrazný podiel na tom mal aj slovenský reprezentant Marko Daňo, ktorý prešiel po pravej strane do útočného pásma a prihrávkou našiel medzi kruhmi autora gólu. Ciencialovi v zakončení chytil hokejku brániaci Lukáš Radil, domáci útočník spadol na ľad spolu s hrdinom Třinca a od jeho korčule puk prešiel do vlastnej bránky za chrbát Romana Willa. "Je to neskutočné, videl som, že puk skončil za bránkovou čiarou, ale nebol som si istý, či to bude platiť. Tento rok, keď sme dali gól, išlo sa to vždy skúmať na videu. Marko Daňo mi to tam perfektne hodil a ja som skóroval, ale ani neviem ako. Bola to obrovská radosť, Libor Hudáček ma tam s Markom ihneď zavalili, následne naskákali ostatní, bol to neopísateľný pocit," uviedol Cienciala pre idnes.cz po kľúčovom momente sezóny. Odchovanec Třinca pritom sezónu začínal práve v Pardubiciach, odkiaľ prišiel späť do materského klubu výmenou za slovenského útočníka Richarda Pánika a tento ťah sa ukázal ako ukážkový súčasného hegemóna českého hokeja.



Štyrikrát za sebou si užívali majstrovské oslavy Miloš Roman s Patrikom Hrehorčákom, tretí raz bol pri nich Marko Daňo a premiérovo Viliam Čacho. Tretie zlato si prebral aj Martin Marinčin, ktorý však zasiahol do hry iba v prvých dvoch dueloch finálovej série, keďže zranenie chrbta po nepríjemnom náraze do mantinelu mu ukončilo sezónu. "Oceliari" sa so šiestimi trofejami celkovo vyrovnali práve Vsetínu. "V dnešnom hokeji je to neuveriteľné. To sa už snáď ani nemôže opakovať," povedal Zdeněk Moták, tréner Třinca. "Prevláda vo mne dojatie, ale stále to nedokážem vstrebať a neviem si to pripustiť, že je to pravda. Je to skvelý pocit," dodal 59-ročný kouč, ktorému robí asistenta Slovák Vladimír Országh. V histórii najvyššej súťaže dokázala šesťkrát za sebou vyhrať titul iba Dukla Jihlava (1967-1972).



Na opačnej strane prevládal smútok, ktorý okrem Pánika prežívali aj Peter Čerešňák a Matej Paulovič. "Čo k tomu povedať. Neviem, či bol Třinec lepší alebo šťastnejší, ale dokázal vyhrať a veľmi to bolí. Celú sezónu sme dokazovali, že máme na titul a môžeme sa o neho pobiť. Nemali sme žiadne výkyvy, všetci sme pracovali, na čo som pyšný. S odstupom času to prebolí, samozrejme, aj druhé miesto je pekné. Život ide ďalej, každá prehra musí byť ponaučením. Som veľmi rád za to, že môžem hrať práve v Pardubiciach a nevymenil by som to ani za to, čo sa deje na opačnej strane," vyjadril sa pre portál sport.cz Lukáš Sedlák, kapitán Dynama.