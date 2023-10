Liga majstrov: Paríž St. Germain v zostave so Škriniarom zvíťazil nad AC Miláno 3:0 + výsledky

Futbalisti Paríža St. Germain v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zvíťazili v stredajšom dueli F-skupiny Ligy majstrov nad AC Miláno 3:0. So šiestimi bodmi sa vyšvihli na čelo tabuľky, Newcastle United totiž v druhom zápase skupiny prehral doma s Borussiou Dortmund 0:1.





V parížskom Parku princov ako prvý pohrozil krídelník AC Rafael Leao, ktorého technická strela mierila tesne vedľa. Domáci postupne prevzali iniciatívu a v 32. minúte sa ujali vedenia. Kylian Mbappe si prebral prihrávku na hranici šestnástky a strelou k žrdi prekonal Mikea Maignana. Hneď v úvode druhého dejstva po individuálnej akcii poslal loptu do siete Ousmane Dembele, no jeho gól neplatil pre faul Manuela Ugarteho. Parížania však pokračovali v aktivite a v 53. minúte po rohu zvýšil na 2:0 Randal Kolo Mouani. V závere spečatil triumf PSG Lee Kang-In.Dortmund v úvode zápasu zaskočil Newcastle a vypracoval si dve dobré príležitosti. Domácich však podržal Nick Pope, ktorý dostal opäť prednosť pred slovenským reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom. Newcastle prišiel po necelej štvrťhodine hry o zraneného švédskeho útočníka Alexandra Isaka, v útoku sa nedokázal presadiť a inkasoval gól do šatne od Felixa Nmechu. V 57. minúte mal veľkú šancu vyrovnať Callum Wilson, no neprepálil Gregora Kobela. V závere Wilson opečiatkoval brvno a tak si Dortmund odniesol z upršaného St. James Parku cenné tri body, vďaka ktorým sa posunul na druhú priečku.Manchester City bodoval naplno aj v treťom vystúpení v G-skupine. O víťazstve obhajcu trofeje na pôde Young Boys Bern 3:1 rozhodol dvoma gólmi nórsky kanonier Erling Haaland. Lipsko si vďaka triumfu 3:1 nad Crvenou Zvezdou Belehrad upevnilo druhé miesto v tabuľke.Futbalisti Feyenoordu Rotterdam v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zvíťazili v súboji E-skupiny nad Laziom Rím 3:1. So šiestimi bodmi sú čele tabuľky, Atletico Madrid totiž iba remizovalo v Glasgowe so Celticom 2:2.Feyenoord začal aktívne a v 10. minúte hlavička Santiaga Gimeneza skončila tesne vedľa pravej žrde. Po ďalšej nebezpečnej akcii domácich gól mexického útočníka neplatil pre ofsajd, no V 31. minúte sa už Gimenez dočkal. Prebral si prihrávku v šestnástke, otočil sa a strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Ivana Provedela. V nadstavenom čase sa exportnou strelou prezentoval Ramiz Zerrouki a Feyenoord išiel do šatní s dvojgólovým náskokom. Lazio mohlo po zmene strán znížiť, no Valentin Castellanos minul prázdnu bránku a v 74. minúte inkasoval taliansky tím tretí gól z kopačky Gimeneza. Lazio už v závere iba skorigovalo prehru, keď faul na Castellanosa potrestal z penalty Pedro.V H-skupine sú zatiaľ stopercentní hráči FC Barcelona, ktorí v 3. kole zdolali doma Šachtar Doneck 2:1. Katalánci sa ujali vedenia v 28. minúte. Po skvelej prihrávke Ilkaya Gündogana trafil Fermino Lopez žrď, no z následnej dorážky otvoril skóre Ferran Torres. V 36. minúte agilný Lopez strelou spoza šestnástky zvýšil na 2:0. V 62. minúte hostia znížili zásluhou Georgija Sudakova, no vyrovnať sa im už nepodarilo. V ďalšom zápase skupiny zvíťazilo FC Porto na pôde Royalu Antverpy 4:1, hetrikom sa blysol Evanilson.

3. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov:



Celtic Glasgow - Atletico Madrid 2:2 (2:1)



Góly: 4. Furuhaši, 28. Palma - 25. Griezmann, 54. Morata







Feyenoord Rotterdam - Lazio Rím 3:1 (2:0)



Góly: 31. a 74. Gimenez, 45+2. Zerrouki - 83. Pedro (z 11 m)



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý zápas, L. Sauer (Feyenoord) nefiguroval na súpiske/







F-skupina:



Paríž St. Germain - AC Miláno 3:0 (1:0)



Góly: 32. Mbappe, 53. Kolo Mouani, 89. Lee Kang-In



/M. Škriniar (PSG) odohral celý zápas/







Newcastle United - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)



Gól: 45. Nmecha



/M . Dúbravka (Newcastle) sedel na lavičke/







G-skupina:



RB Lipsko - CZ Belehrad 3:1 (1:0)



Góly: 13. Raum, 59. Simons, 84. Olmo - 72. Stamenič







Young Boys Bern - Manchester City 1:3 (0:0)



Góly: 52. Elia - 67. a 86. Haaland (prvý z 11 m), 48. Akanji







H-skupina:



Royal Antverpy - FC Porto 1:4 (1:0)



Góly: 37. Yusuf - 46., 69. a 84. Evanilson, 54. Eustaquio







FC Barcelona - Šachtar Doneck 2:1 (2:0)



Góly: 28. Torres, 36. Lopez - 62. Sudakov