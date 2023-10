Weissa potešil výkon v Lille: Zápas zmenili naše chyby a Zhegrova

Príchod striedajúceho Edona Zhegrovu a po ňom dve potrestané chyby boli podľa trénera Vladimíra Weissa hlavné príčiny toho, že futbalisti Slovana Bratislava cestujú z Francúzska s prázdnymi rukami. Hráči slovenského šampióna prehrali v zápase Európskej konferenčnej ligy na pôde OSC Lille 1:2 a prepustili štvrtkovému súperovi prvé miesto v tabuľke A-skupiny.

Slovan nenadviazal na víťazstvá s Klaksvíkom (2:1) a v Ľubľane (1:0). Klesol na druhé miesto o bod za Lille, čelil však papierovo najsilnejšiemu tímu skupiny. Útechou pre "belasých" môže byť predvedený výkon v prvom polčase, po ktorom vďaka pohotovému zakončeniu vo forme hrajúceho Aleksandara Čavriča viedli 1:0. Domácich "nakopla" krátko po ich trojitom striedaní hrubá chyba Gurama Kašiu, ktorého nevydarený odkop zachytil Yusuf Yazici a po rýchlej výmene lôpt s Remym Cabellom vyrovnal. Pred druhým gólom Cabellu v 82. minúte pre zmenu vynikla technika a šikovnosť kosovského stredopoliara Zhegrovu, ktorého bolo plné ihrisko.





"Zhegrova zmenil zápas. Priniesol kvalitu, na ktorú sme sa pripravovali a o ktorej sme vedeli. Má fantastickú ľavú nohu a prieniky, dokázal sa presadiť. V súčte s našimi dvoma chybami to boli dva momenty, ktoré zmenili zápas. Z prehry sme samozrejme sklamaní, ale nie z výkonu. Prišli sme s rozumnou taktikou, ktorú sa nám darilo plniť až do chyby pri vyrovnávajúcom góle. Gratulujem Lille k víťazstvu, ale my sme si za dnešný výkon možno ten bod zaslúžili. Mužstvo chválim za disciplínu, obetavosť a kvalitu. Mali sme dve-tri dobré príležitosti, žiaľ, dostali sme dva zbytočné góly. Keby sme domácich nepustili chybou do zápasu, boli by s pribúdajúcimi minútami nervóznejší. Za stavu 1:1 sme mali šancu Blackmanom a v závere pri hre vabank nejaké nábehy a rohy, ale domáci si to už ukontrolovali. S takýmto prístupom a výkonom ich však môžeme doma potrápiť," zhodnotil kouč Slovana zápas so štvrtým tímom Ligue 1, ktorý privítajú najbližšie 9. novembra na Tehelnom poli.Slovan sa mohol v závere nadýchnuť k náporu a pokúsiť sa o vyrovnanie. Škrt cez rozpočet mu však spravilo vylúčenie Lucasa Lovata v 85. minúte. Brazílčana poslal rozhodca pod sprchy za nešportové správanie sa. "Lucasa za to nepochválim, dostal úplne zbytočnú kartu. Je dobrý hráč, pokiaľ sa sústredí na futbal a je disciplinovaný. Má však problém so sebakontrolou, je emotívny a ľahko sa nechá vyviesť z miery. V takomto zápase to nemôže spraviť," dodal Weiss, podľa ktorého bude boj o postup zo skupiny otvorený až do konca a rátať pri ňom treba aj so šampiónom z Faerských ostrovov Klaksvíkom. Ten sa po hladkom triumfe 3:0 nad Olimpijou Ľubľana priblížil k Slovanu na rozdiel dvoch bodov.Kapitána Slovana Juraja Kucku potešilo zistenie, že slovenský zástupca môže odohrať proti poprednému mužstvu z Top 5 európskych líg vyrovnanú partiu. "Určite som pyšný na to, že sme hrali kompaktne, dobre sme bránili a dokázali sme s nimi hrať. Na tom treba stavať," povedal Kucka. Súčasne ho však škrela premárnená príležitosť na bodový zisk. "Mrzí to, lebo sme mali remízu na dosah. Podržal nás Milan (Borjan - pozn.), ktorý chytil dve-tri čisté šance. Škoda, ich nakopla naša chyba. Po prestávke už nám odchádzali sily a oni to vpredu striedaniami oživili, našli nejaké ´skulinky´ a predviedli individuálnu kvalitu. Verím, že doma to bude iné."