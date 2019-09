LIGA MAJSTROV: Paríž vyškolil Real Madrid

Na snímke vpravo argentínsky stredopoliar PSG Ángel Di María ospavuje svoj gól v zápase A-skupiny Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - Real Madrid 18. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v stredajšom zápase A-skupiny Ligy majstrov 2019/2020 nad Realom Madrid 3:0. Úvodné dva góly domácich strelil bývalý hráč "bieleho baletu" Angel di Maria. V ďalšom šlágri 1. kola remizovalo Atletico Madrid s Juventusom Turín 2:2. Hostia neudržali dvojgólový náskok, deľbu bodov zariadil v 90. minúte Hector Herrera.Francúzsky majster išiel za troma bodmi od úvodu, hoci mu chýbali viaceré opory. Kylian Mbappe a Edinson Cavani sú zranení, Neymar si odpykáva trest za urážky videorozhodcu. Zastúpil ich skúsený Argentínčan di Maria.V 14. min skóroval po prihrávke Juana Bernata zvnútra šestnástky. V 33. min pridal druhý gól, keď jeho povestnou ľavačkou zamieril presne k žrdi. Tretí zásah pridal až v úplnom závere obranca Thomas Meunier. Ešte do prestávky trafil medzi tri žrde Gareth Bale, no gól neplatil pre ruku. V bránke PSG si udržal čisté konto ďalší bývalý hráč Realu Keylor Navas.Nečakané je víťazstvo Lokomotivu Moskva 2:1 v Leverkusene v stretnutí D-skupiny. Všetky góly padli v prvom polčase.V šlágri déčka remizoval Juventus v Madride s Atleticom 2:2. V tomto zápase padali góly iba v druhej časti hry. Turínčania udreli po dvoch rýchlych protiútokoch. Prvý premenil v 48. min Cuadrado a druhý v 65. min Matuidi. Lenže "Los Colchoneros" sa nezlomili, už o päť minút po druhom zásahu znížil obranca Stefan Savič po priamom kope a v úplnom závere vyrovnal Herrera.Dinamo Záhreb si v zápase C-skupiny suverénne počínalo proti nováčikovi súťaže Atalante Bergamo. Pri triumfe 4:0 sa hetrikom zaskvel Mislav Oršič. Aj druhý duel tejto skupiny mal jednoznačný priebeh, Manchester City zvíťazil 3:0 v Charkove nad Šachtarom Doneck.Futbalisti Tottenhamu Hotspur remizovali na ihrisku gréckeho vicemajstra Olympiakosu Pireus 2:2. Finalisti z uplynulej sezóny prestížnej súťaže viedli 2:0, no náskok neudržali.Úvodný gól zápasu B-skupiny strelil v 26. minúte z pokutového kopu Harry Kane. O štyri minúty neskôr pridal druhý zásah Lucas Moura, ktorý zužitkoval prácu Bena Davisa. Reprezentant Walesu narušil rozohrávku gréckeho družstva a Brazílčanovi poslal ideálnu prihrávku pred hranicu šestnástky. Tesne pred prestávkou znížil Portugalčan v službách domácich Daniel Podence.V úvode druhej časti hry rozvlnil sieť domácich Delle Alli, no z jasného ofsajdu. Onedlho dostal Pireus príležitosť zahrávať pokutový kop a francúzsky veterán v jeho službách Mathieu Valbuena nezaváhal.V zápase A-skupiny medzi tímami FC Bruggy a Galatasaray Istanbul gól nepadol. Belgický vicemajster bol bližšie k zisku troch bodov, no vždy narazil na brankára Fernanda Musleru. Ten v 51. min vychytal samostatný nájazd Nigérijčana Emmanuela Dennisa a o tri minúty sa zaskvel aj po rohovom kope pri hlavičke Dennisovho krajana Davida Okerekeho.