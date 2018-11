LIGA MAJSTROV: Pavkov zariadil historický triumf Crvenej Zvezdy

Hráč Belehradu Milan Pavkov oslavuje svoj gól v zápase C-skupiny Ligy majstrov Crvena Zvezda Belehrad - FC Liverpool v Belehrade 6. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 7. novembra (TASR) - Na zaplnenej belehradskej "" sa v utorok večer dlho skandovalo meno Milana Pavkova. Útočník Crvenej Zvezdy zostrelil dvoma gólmi slávny FC Liverpool a postaral sa o historické prvé víťazstvo srbského šampióna v skupinovej fáze futbalovej Ligy majstrov. "" sa po senzačnom triumfe 2:0 nad minulosezónnym finalistom súťaže vrátili do boja o postup do osemfinále.Na vedúce duo SSC Neapol, Liverpool strácajú dva body, na tretí Paríž St. Germain bod. "uviedol Pavkov v mixzóne pre akreditované médiá.Tréner Crvenej Zvezdy, ktorá v 3. predkole vyradila slovenského majstra Spartak Trnava, neskrýval veľké emócie. Vladan Milojevič priznal, že to bol pre neho výnimočný večer.uviedol Milojevič pre UEFA.com.Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp sa čertil, že jeho zverenci uľahčili domácim cestu za víťazstvom: