EURÓPSKA LIGA: Trnava odišla do Záhrebu bez Grendela i Bakoša

Na archívnej snímke hráči Spartaku Trnava. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Program 4. kola D-skupiny EL, štvrtok 8. novembra:



16.50 Fenerbahce Istanbul - RSC Anderlecht Brusel /rozhodcovia: Ekberg - Wärnmark, Hallberg (všetci Švéd.)/



21.00 Dinamo Záhreb - FC SPARTAK TRNAVA /Bojko - Volodin, Šlončak (všetci Ukr.)/





tabuľka D-skupiny:



1. Dinamo Záhreb 3 3 0 0 8:2 9



2. Fenerbahce Istanbul 3 1 1 1 5:6 4



3. SPARTAK TRNAVA 3 1 0 2 2:4 3



4. Anderlecht Brusel 3 0 1 2 2:5 1

Bratislava 7. novembra (TASR) - Povzbudení výhrou 2:0 nad Podbrezovou a posunom do hornej polovice tabuľky Fortuna ligy odcestovali futbalisti Spartaka Trnava v stredu dopoludnia do Záhrebu, kde ich na druhý deň od 21.00 SEČ čaká štvrté vystúpenie v D-skupine Európskej ligy UEFA 2018/2019. Pred dvoma týždňami prehrali zverenci trénera Radoslava Látala s Dinamom Záhreb na domácej pôde 1:2, hralo sa v komornej atmosfére bez divákov vzhľadom na trest od Európskej futbalovej únie (UEFA). "Andeli" tak majú druhý pokus, aby zastavili v doterajšom priebehu súťaže stopercentného chorvátskeho šampióna, ktorý je s deviatimi bodmi na čele tabuľky pred Fenerbahce Istanbul (4 body), tretia Trnava získala 3 body a Anderlecht Brusel jeden.Spartak v sobotu zdolal v lige Podbrezovú a z pozície úradujúceho majstra sa prvýkrát v tomto ročníku vyšvihol do prvej šestky, ktorá bude hrať na jar o titul, resp. o miestenky v predkole EL. Koučovi Látalovi sa však proti "železiarom" ťažko skladala zostava, v ktorej z rôznych príčin chýbali viacerí jej stabilní členovia, šancu tak dostali ďalší hráči. Futbalisti Spartaka sú od polovice júla v mikrocykle liga - pohár, pričom nahustený program sa negatívne podpisuje na ich zdravotnom stave, pribúda únava a z nej vyplývajú zranenia.Zatiaľ si však slovenský majster v skupinovej fáze európskej klubovej súťaže číslo dva hanbu neurobil. Naopak, vďaka víťazstvu 1:0 nad Anderlechtom je stále v hre o postup do jarného 16-finále. Priaznivý výsledok zo Záhrebu by smelé plány podporil. "" povedal Látal, ktorý v Záhrebe nemôže počítať s Ivanom Hladíkom a Antonom Slobodom. Horšie je, že k dispozícii nebude ani dvojica medzinárodne ostrieľaných hráčov Erik Grendel - Marek Bakoš.poznamenal kapitán Boris Godál.Dinamu za istých okolností postačí na spečatenie postupu aj remíza. Na Spartak sa naladil nedeľňajším víťazstvom 2:0 v Osijeku, po ktorom si čele tabuľky udržal päťbodový náskok pred mestským rivalom Lokomotivou. V rámci všetkých súťaží ťahá 13-zápasovú sériu bez prehry. Naposledy ho zdolal švajčiarsky Young Boys Bern v odvetnom zápase play off Ligy majstrov, ktorý sa hral ešte 28. augusta.uviedol kormidelník rekordného 19-násobného chorvátskeho majstra Nenad Bjelica. Jeho tím prehrával v Trnave 0:1 po góle Aliho Ghorbaniho, po zmene strán však prepol na vyššie obrátky a otočil skóre. Vo štvrtkovej "odvete" bude hnať domácich vpred vypredaný štadión Maksimir.Duel odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke. Povedú ho ukrajinskí rozhodcovia na čele s hlavným Serhijom Bojkom. V druhom stretnutí D-skupiny sa Fenerbahce Istanbul v kádri so slovenským stopérom Martinom Škrtelom predstaví na domácej pôde proti Anderlechtu Brusel. Úvodný výkop súboja na Štadióne Sükrü Saracoglu je už o 16.50 SEČ.