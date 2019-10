LIGA MAJSTROV: Plzeň v osemfinále s Lausanne, Mountfield s Mannheimom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Žreb osemfinále LM 2019/20:



Skelleftea AIK - Djurgarden Štokholm

EHC Biel-Bienne - Augsburg Panthe

Red Bull Mníchov - Junosť Minsk

Frölunda Indians - Färjestad BK

EV Zug - Tappara Tampere

Lulea Hockey - SC Bern

Adler Mannheim - Mountfield Hradec Králové

Lausanne HC - HC Plzeň



Termíny:



osemfinále: 1. zápasy 12., 13. novembra / odvety 19., 20. novembra

štvrťfinále: 1. zápasy 3., 4. decembra / odvety / 10. decembra

semifinále: 1. zápasy: 7., 8. januára 2020 / odvety 14., 15. januára

finále: 4. februára

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 18. októbra (TASR) - Hokejisti HC Plzeň sa v osemfinále Ligy majstrov 2019/20 stretnú so švajčiarskym HC Lausanne, druhý český klub medzi elitnou šestnástkou Mountfield Hradec Králové sa o postup do štvrťfinále pobije s nemeckým Adlerom Mannheim.Obhajca trofeje švédska Frölunda Indians sa stretne s ďalším švédskym klubom Färjestad BK. Rozhodol o tom piatkový žreb play off LM v Helsinkách.Play off LM sa začne 12. a 13. novembra, osemfinále, štvrťfinále a semifinále sa hrá na dva zápasy (doma - vonku), finále 4. februára 2020 už rozhodne len jeden duel.