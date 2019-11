LIGA MAJSTROV: Postúpiť môže 8 tímov, Conte berie iba víťazstvo

Na archívnej snímke tréner Interu Miláno Antonio Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

5. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/2020:

tabuľka:



1. Liverpool 4 3 0 1 10:7 9



2. Neapol 4 2 2 0 6:3 8



3. Salzburg 4 1 1 2 12:10 4



4. Genk 4 0 1 3 4:12 1

tabuľka:



1. Barcelona 4 2 2 0 4:2 8



2. Dortmund 4 2 1 1 5:4 7



3. Inter 4 1 1 2 6:6 4



4. Slavia 4 0 2 2 2:5 2

tabuľka:



1. Lipsko 4 3 0 1 6:4 9



2. Lyon 4 2 1 1 7:4 7



3. Zenit 4 1 1 2 5:6 4



4. Benfica 4 1 0 3 5:9 3

tabuľka:



1. Ajax 4 2 1 1 10:5 7



2. Chelsea 4 2 1 1 7:6 7



3. Valencia 4 2 1 1 6:5 7



4. Lille 4 0 1 3 3:10 1

Bratislava 26. novembra (TASR) - Osem tímov vrátane obhajcu trofeje FC Liverpool má v stredajších stretnutiach 5. kola skupinovej fázy možnosť zaistiť si postup do osemfinále futbalovej Ligy majstrov. Líder najvyššej anglickej súťaže privíta v šlágri E-skupiny o 21.00 SEČ taliansky SSC Neapol, v F-skupine FC Barcelona hostí Borussiu Dortmund a Slavia Praha zabojuje o prvé domáce body proti Interu Miláno so slovenským stopérom Milanom Škriniarom.Liverpool sa dostal v predchádzajúcom kole na čelo tabuľky o bod práve pred Neapol vďaka víťazstvu nad Genkom 2:1. Jarnú účasť a prvenstvo si zabezpečí triumfom, ale na samotný postup mu stačí aj to, aby v druhom zápase skupiny Salzburg nezdolal Genk, za ktorý odohral cez víkend v belgickej lige plnú minutáž slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský. Do zostavy LFC sa vráti Mohamed Salah, Egypťan presedel víkendové víťazstvo na trávniku Crystal Palace 2:1 na lavičke náhradníkov. "," povedal tréner Jürgen Klopp.Neapol je v podobnej situácii ako Liverpool, postúpi, pokiaľ uspeje na anglickej pôde, alebo ak Salzburg nevyhrá v Genku. Rakúsky tím si udrží šancu na play off jedine plným bodovým ziskom, v prípade remízy s určitosťou obsadí tretie miesto a poputuje do Európskej ligy. Belgický klub už nemôže skončiť v prvej dvojke a ak nezvíťazí zostane na poslednej priečke.Hráči FC Barcelona nadobudnú osemfinálovú istotu víťazstvom nad Dortmundom, čím by si zároveň zabezpečili prvú priečku v tabuľke. Na postup im postačí aj to, keď sa oba súboje F-skupiny skončia nerozhodne či triumf Slavie nad Interom. Borussia potrebuje na definitívu úspech v Španielsku, naopak, Inter stratí šancu v prípade prehry. Pražania prídu o možnosť skončiť v prvej dvojke, pokiaľ nezdolajú Milánčanov, ale aj keď Dortmund uspeje v Barcelone.Úradujúci český šampión remizoval vo 4. kole na katalánskej pôde 0:0, no v domácom prostredí stále čakajú na úvodné body. Do karát im hrá početná maródka Interu, ktorú rozšírili Alexis Sanchez, Kwadwo Asamoah, Roberto Gagliardini, Matteo Politano, Stefano Sensi a najnovšie aj Nicolo Barella. Ten zachránil v prvom vzájomnom stretnutí v nadstavenom čase remízu pre talianske mužstvo. Hosťujúci tréner Antonio Conte napriek viacerým stratám verí, že jeho zverenci zvládnu duel v Edene lepšie aspoň výsledkovo. "" vyhlásil Conte podľa portálu idnes.cz.V G-skupine je blízko k jarnej účasti Lipsko, ktorému stačí neprehrať na vlastnom štadióne s Benficou Lisabon. Postúpi dokonca aj v prípade, že Zenit Petrohrad nezdolá Olympique Lyon. Francúzske mužstvo získa istotu víťazstvom nad ruským klubom, ten by prehrou stratil šancu. Ešte horšie je na tom Benfica, ktorá si zachová nádej jedine triumfom nad Lipskom. Zenit sa v ruskej lige naladil výhrou nad Kazaňou 2:1, slovenský krídelník Róbert Mak však zostal iba na lavičke náhradníkov.Aj H-skupina je pred záverečnými dvoma kolami skupinovej fázy veľmi otvorená, Ajax Amsterdam, FC Chelsea i FC Valencia majú na konte po sedem bodov. Londýnčania postúpia, ak získajú tri body vo Valencii, v ich prospech hovorí vzájomná bilancia v tabuľke troch tímov. Domáci si zaistia play off takisto víťazstvom, potom by mali priaznivejšiu bilanciu v priamom porovnaní so stredajším súperom, ako aj v tabuľke troch tímov. Holandský semifinalista predchádzajúcej sezóny LM nastúpi na ihrisku Lille a v najbližšom stretnutí nemôže postúpiť ani prísť o šancu. Francúzsky zástupca sa už neprebojuje na prvé dve priečky, pokiaľ nevyhrá, nezvratne skončí na poslednej štvrtej pozícii.21.00 FC Liverpool - SSC Neapol /rozhodca: Carlos del Cerro Grande (Šp.)/21.00 KRC Genk - FC Salzburg /Mattias Gestranius (Fín.)/21.00 FC Barcelona - Borussia Dortmund /Clement Turpin (Fr.)/21.00 Slavia Praha - Inter Miláno /Szymon Marciniak (Poľ.)/18.55 Zenit Petrohrad - Olympique Lyon /Daniele Orsato (Tal.)/21.00 RB Lipsko - Benfica Lisabon /Jesus Gil Manzano (Šp.)/18.55 FC Valencia - FC Chelsea /Felix Zwayer (Nem.)/21.00 OSC Lille - Ajax Amsterdam /Felix Brych (Nem.)/