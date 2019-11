Real prišiel o výhru v závere šlágra Ligy majstrov proti PSG, Lewandowski zničil Crvenu zvezdu

Tottenham otočil zápas

Citizens stačila remíza



Liga majstrov 2019/2020



5. kolo skupinovej fázy - utorok



A-skupina:

Real Madrid (Šp.) - Paríž St. Germain (Fr.) 2:2 (1:0)

Góly: 17. a 79. Benzema - 81. Mbappé, 83. Sarabia



Galatasaray Istanbul (Tur.) - FC Bruggy (Belg.) 1:1 (1:0)

Góly: 11. Büyük - 90.+ Daitta, ČK: 90.+ Daitta, 90.+ Mata (obaja Bruggy, po druhej ŽK)



B-skupina:

Crvena zvezda Belehrad (Srb.) - Bayern Mníchov (Nem.) 0:6 (0:1)

Góly: 53., 60., 64. a 68. Lewandowski (prvý z pok. kopu), 14. Goretzka, 90. Tolisso



Tottenham Hotspur (Angl.) - Olympiakos Pireus (Gréc.) 4:2 (1:2)

Góly: 50. a 77. Kane, 45.+ Alli, 73. Aurier - 6. El Arabi, 19. R. Semedo



C-skupina:

Atalanta Bergamo (Tal.) - Dinamo Záhreb (Chor.) 2:0 (1:0) - hralo sa v Miláne

Góly: 27. Muriel (z pok. kopu), 47. A. Gómez



Manchester City (Angl.) - Šachtar Doneck (Ukr.) 1:1 (0:0)

Góly: 56. Gündogan - 69. Solomon



D-skupina:

Juventus Turín (Tal.) - Atlético Madrid (Šp.) 1:0 (1:0)

Góly: 45.+ Dybala



Lokomotiv Moskva (Rus.) - Bayer Leverkusen (Nem.) 0:2 (0:1)

Góly: 11. Žemaletdinov (vlastný), 54. S. Bender



A-skupina:: 17. a 79. Benzema - 81. Mbappé, 83. Sarabia: 11. Büyük - 90.+ Daitta, ČK: 90.+ Daitta, 90.+ Mata (obaja Bruggy, po druhej ŽK)B-skupina:: 53., 60., 64. a 68. Lewandowski (prvý z pok. kopu), 14. Goretzka, 90. Tolisso: 50. a 77. Kane, 45.+ Alli, 73. Aurier - 6. El Arabi, 19. R. SemedoC-skupina:- hralo sa v Miláne: 27. Muriel (z pok. kopu), 47. A. Gómez: 56. Gündogan - 69. SolomonD-skupina:: 45.+ Dybala: 11. Žemaletdinov (vlastný), 54. S. Bender

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2019 (Webnoviny.sk) - V rámci utorňajších zápasov 5. kola skupinovej fázy Ligy majstrov si postup do jarného osemfinále vybojovala trojica tímov - Real Madrid, Tottenham Hotspur a Manchester City. Naopak, v D-skupine si druhou prehrou v sérii situáciu mierne skomplikovalo Atlético Madrid a veľký súboj o druhú postupovú priečku sa očakáva v C-skupine, kde sa do postupovej hry vrátila Atalanta Bergamo.Šlágrom utorňajšieho programu bol súboj na Štadióne Santiaga Bernabéua, kde Real Madrid iba remizoval s Parížom St. Germain 2:2."Biely balet" mal zápas výborne rozohraný, po góloch Karima Benzemu viedol 2:0, ale záverečnú desaťminútovku vôbec nezvládol. V 81. min znížil stav stretnutia Kylian Mbappé a o dve minúty neskôr vyrovnal Pablo Sarabia. Parížania síce inkasovali prvé góly v tejto edícii Ligy majstrov, ale stali sa víťazom A-skupiny.V B-skupine opäť ukázal svoje futbalové majstrovstvo poľský kanonier Robert Lewandowski. Rodák z Varšavy sa na výhre 6:0 nad Crvenou zvezdou Belehrad podieľal štyrmi gólmi, ktoré strelil v rozpätí štvrťhodiny.Vďaka tomu preskočil v tabuľke kanonierov Nóra Erlinga Haalanda a v piatich zápasoch skupinovej časti strelil už desať gólov.Úspešnú premiéru na lavičke Tottenhamu v rámci Ligy majstrov má za sebou portugalský tréner José Mourinho, keďže jeho zverenci zdolali Olympiakos 4:2, hoci po dvadsiatich minútach prehrávali dvojgólovým rozdielom.V C-skupine potvrdil vedúcu pozíciu anglický majster Manchester City, hoci doma iba remizoval so Šachtarom Doneck 1:1. Súboj o druhé postupové miesto bude ešte zaujímavý.Výhrou 2:0 nad Dinamom Záhreb (5) sa vrátila do hry o postup Atalanta Bergamo (4). V najlepšej pozícii je však ukrajinský klub, ktorý má na konte šesť bodov. Pokiaľ "Citizens" neprehrajú v Záhrebe, Šachtaru postačí v záverečnom kole na postup aj domáca remíza s Atalantou.Víťazom D-skupiny sa v predstihu stal Juventus Turín, ktorý v domácom prostredí zdolal madridské Atlético najtesnejším rozdielom 1:0. V nadstavenom čase prvého polčasu zaskočil brankára Jana Oblaka výborne zahraným priamym kopom z ťažkého uhla Paolo Dybala."Los Colchoneros" si touto prehrou skomplikovali situáciu a pred tretím Leverkusenom majú náskok už len jedného bodu. Pokiaľ sa tak nechcú spoliehať na pomoc Juventusu v záverečnom súboji na pôde "farmaceutov", potrebujú na domácom štadióne Wanda Metropolitano zdolať Lokomotiv Moskva.