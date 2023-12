Liga majstrov: PSG so Škriniarom vydrel postup v Dortmunde, Newcastle končí

Futbalisti Paríža St. Germain v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom remizovali na ihrisku Borussie Dortmund 1:1 a tento výsledok im stačil na postup do osemfinále Ligy majstrov. V základnej F-skupine obsadil francúzsky šampión druhé postupové miesto zásluhou lepších vzájomných zápasov pred AC Miláno. Štvrtý skončil Newcastle United, ktorý v bránke s Martinom Dúbravkom prehral doma s Milánom 1:2 a v pohárovej Európe dohral. Skupinu vyhral Dortmund.

Obranca Dávid Hancko odohral v drese Feyenoordu Rotterdam celý zápas, no jeho tím prehral na ihrisku Celticu Glasgow 1:2. O postupujúcich tímoch z E-skupiny už bolo rozhodnuté pred záverečnými zápasmi. Feyenoord obsadil v skupine 3. miesto a bude hrať Európsku ligu, Glasgow sa napriek víťazstvu rozlúčil s pohárovou Európou. Z prvého miesta E-skupiny postúpilo Atletico Madrid, ktoré v priamom súboji o prvú priečku zdolalo Lazio Rím 2:0.



O veľké prekvapenie sa postarali hráči Royalu Antverpy, ktorí zdolali na domácom trávniku FC Barcelona 3:2. Boli to pre nich prvé body v H-skupine, v ktorej obsadili posledné miesto. Barcelona si napriek prehre udržala prvú priečku zásluhou lepších vzájomných zápasov s FC Porto, ktorý postúpil z druhého miesta. Portugalský tím si v gólovo úrodnom zápase poradil so Šachtarom Doneck 5:3.



Futbalisti Manchestru City zvíťazili na ihrisku CZ Belehrad 3:2. S plným počtom bodov obsadili v G-skupine 1. miesto a do vyraďovacej fázy postúpili spoločne s RB Lipsko. Aj nemecký tím mal pred záverečnými zápasmi skupinovej fázy istý postup, druhú priečku potvrdil víťazstvom nad Young Boys Bern 2:1.



Domáci mohli ísť do vedenia už v 6. minúte, ale gól Šeška VAR neuznal pre ofsajd. Vyrovnaný prvý polčas napokon góly nepriniesol, no tie začali padať krátko po zmene strán. Šeško si v 51. minúte všetko vynahradil, keď zvnútra šestnástky otvoril skóre - 1:0. Hostia však okamžite odpovedali, keď z aktivity Nsameho vyťažil Colley a prekonal brankára Gulácsiho - 1:1. Gólovo úrodný úsek hry zakončil o tri minúty Forsberg, ktorý zužitkoval prihrávku Kampla a prízemnou strelou zo šestnástky rozhodol o víťazstve domácich. Hráči Young Boys obsadili v G-skupine 3. miesto a budú hrať v Európskej lige.



Na poslednom mieste v skupine skončili hráči CZ Belehrad, ktorí nezvíťazili ani v 6. zápase. Favorizovaní hostia išli do vedenia v 19. minúte gólom Hamiltona, ktorý zvnútra šestnástky zakončil individuálnu akciu. Po hodine hry sa individuálne presadil aj Bobb, ktorý zvýšil na 0:2. Domácich vrátil do zápasu In-Beom Hwang, keď zakončil ofenzívnu akciu CZ. V 83. minúte Djiga fauloval v šestnástke a Phillips z penalty upravil na 1:3. Posledné slovo napokon mali domáci, ktorých najskôr potešil VAR, keď neprisúdil Manchestru penaltu po zákroku v šestnástke a následne Katai po rohovom kope znížil na konečných 2:3.

6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov:



E-skupina:



Atletico Madrid - Lazio Rím 2:0 (1:0)



Góly: 6. Griezmann, 51. Lino







Celtic Glasgow - Feyenoord Rotterdam 2:1 (1:0)



Góly: 33. Palma (11 m), 90.+1 Lagerbielke - 82. Minteh



/Hancko odohral celý zápas, Sauer (obaja Rott.) bol na lavičke/



tabuľka E-skupiny:



1. Atletico Madrid 6 4 2 0 17:6 14*



2. Lazio Rím 6 3 1 2 7:7 10*



3. Feyenoord Rotterdam 6 2 0 4 9:10 6**



4. Celtic Glasgow 6 1 1 4 5:15 4



F-skupina:



Borussia Dortmund - Paríž SG 1:1 (0:0)



Góly: 51. Adeyemi - 56. Zaire-Emery



/Škriniar (PSG) odohral celý zápas/







Newcastle United - AC Miláno 1:2 (1:0)



Góly: 33. Joelinton - 59. Pulišič, 84. Chukweze



/Dúbravka (Newc.) odchytal celý zápas/



tabuľka F-skupiny:



1. Borussia Dortmund 6 3 2 1 7:4 11*



2. Paríž SG 6 2 2 2 9:8 8*



3. AC Miláno 6 2 2 2 5:8 8**



4. Newcastle 6 1 2 3 6:7 5



G-skupina:



RB Lipsko - Young Boys Bern 2:1 (0:0)



Góly: 51. Šeško, 56. Forsberg - 53. Colley







CZ Belehrad - Manchester City 2:3 (0:1)



Góly: 76. Hwang In-Beom, 90.+1 Katai - 19. Hamilton, 62. Bobb, 85. Phillips (11 m)







tabuľka G-skupiny:



1. Manchester City 6 6 0 0 18:7 18*



2. RB Lipsko 6 4 0 2 13:10 12*



3. Young Boys 6 1 1 4 7:13 4**



4. CZ Belehrad 6 0 1 5 7:15 1







H-skupina:



FC Porto - Šachtar Doneck 5:3 (2:1)



Góly: 9. a 43. Galeno, 62. Taremi, 76. Pepe, 82. Conceicao - 32. Sikan, 73. Eustaquio (vl.), 88. Eguinaldo







Royal Antverpy - FC Barcelona 3:2 (1:1)



Gól: 2. Vermeeren, 56. Janssen, 90.+2 Ilenikhena - 35. Torres, 90.+1 Guiu





tabuľka H-skupiny:



1. FC Barcelona 6 4 0 2 12:6 12*



2. FC Porto 6 4 0 2 15:8 12*



3. Šachtar Doneck 6 3 0 3 10:12 9**



4. Royal Antverpy 6 1 0 5 6:17 3



* - postup do osemfinále LM



** - účasť vo vyraďovacej fáze EL