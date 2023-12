NHL: New Jersey zdolalo Boston, Nemec bol najvyťaženejší hráč domácich

Hokejisti New Jersey Devils vyhrali v zámorskej NHL nad Bostonom 2:1 po predĺžení. Slovenský obranca Šimon Nemec nastúpil v elitnej formácii domácich a s minutážou 22:13 bol najvyťaženejší hráč tímu. Montreal prehral doma s Pittsburghom 3:4 po nájazdoch, svoj pokus v nich nepremenil na gól Juraj Slafkovský. Ten strávil v prvom útoku na ľade viac ako 22 minút, najviac v kariére. Sidney Crosby zaznamenal za hostí dva góly a asistenciu a v historickej tabuľke bodovania NHL sa dostal na 13. miesto. Colorado s Tomášom Tatarom vyhralo nad Buffalom 5:1.





NHL - sumáre:

Hráči New Jersey nevedeli v súboji s Bostonom viac ako dve tretiny nájsť recept na brankára Jeremyho Swaymana, no v tretej perióde vyrovnal Dawson Mercer na 1:1 a v extra čase rozhodol o cennom triumfe nad lídrom Východnej konferencie Jack Hughes. Devils tak vyhrali v siedmom z uplynulých deviatich stretnutí. Podiel mal na tom aj Nemec, ktorý hral opäť v prvej obrane s Jonasom Siegenthalerom, do štatistík sa nezapísal, no ubránil najväčšie hviezdy súpera. Jesper Bratt sa podieľal na rozhodujúcom góle a natiahol svoju bodovú šnúru na šesť stretnutí. Jediný gól Bostonu zaznamenal Morgan Geekie. Brankár NJ Vítek Vaněček predviedol 23 úspešných zákrokov a mal aj asistenciu pri góle v predĺžení.Jack Hughes rozhodol v 63. minúte a pripísal si šiesty víťazný gól v kariére a druhý v tomto ročníku. Celkovo zaznamenal jedenásty presný zásah v sezóne. "Dokážeme sa navzájom veľmi dobre čítať. Uplynulý jeden-dva mesiace sme spolu nehrali často, no keď sa na ľade zídeme, je to akoby sa natrelo maslo na chlieb," pochvaľoval si J. Hughes spoluprácu s Brattom, ktorého fyzickú pripravenosť vyzdvihol kouč Devils Lindy Ruff: "Pred rozhodujúcim striedaním bol mimo ľadu tak 20 sekúnd. Dostal dva výdychy na oddych, no vedeli sme, že je pripravený. Ocitol sa v príležitosti a dostal puk do siete."Boston prehral druhýkrát z uplynulých troch stretnutí, no napriek tomu zostáva na čele Západnej konferencie o bod pred New Yorkom Rangers. Kouč Bruins z nezdaru nerobil veľkú vedu. "Bol to dobrý zápas. Brankári na oboch stranách zachytali výborne," skonštatoval Jim Montgomery. Boston nastúpil druhýkrát v rade bez Pavla Zachu, ktorý má zranenie v hornej časti tela.Montreal stratil v dueli s Pittsburghom náskok 3:1 po prvej tretine. Hostia v druhej časti vyrovnali a o triumfe 4:3 napokon rozhodli až v 12. sérii nájazdov, víťazný premenil Jansen Harkins. Slafkovský svoj nájazd nedal, no odohral v osobnom maxime 22:04 min, mal tri strely, jeden hit a v druhej tretine pri jeho vylúčení za hákovanie vyrovnal na 3:3 Sidney Crosby. Ten zaznamenal dva góly a asistenciu a v historickej tabuľke bodovania NHL sa s 1533 bodmi (567+966) dostal na úroveň Marka Recchiho na 13. miesto. Predbehol v nej Paula Coffeyho (1531 bodov). Brankár Alex Nedeljkovic prispel k triumfu hostí 39 zákrokmi. Prekonali ho David Savard, Jayden Struble i Sean Monahan, Montreal prehral osem z uplynulých deviatich domácich zápasov.Triumf nad Montrealom mal pre Crosbyho špeciálnu príchuť. "Keď som vyrastal, fandil som tomuto tímu. Canadiens draftovali môjho otca," pripomenul 36-ročný kanadský útočník, ktorý si váži, že sa vyrovnal svojmu bývalému spoluhráčovi Recchimu. "Išlo to veľmi rýchlo. Sledoval som ho, keď pôsobil v Montreale, potom som s ním hral. Viem akú mal kariéru, o jeho konzistentnosti. Je to pre mňa veľká pocta porovnávať sa s ním," vyznal sa Crosby.Montreal nedokázal zvíťaziť, hoci odohral takmer celé predĺženie v početnej výhode. "Mali sme v zápase mnoho skvelých momentov. Lenže potom sme sa strelili do vlastnej nohy," povzdychol si tréner Montrealu Martin St. Louis.Colorado si pripísalo druhé víťazstvo za sebou, doma zdolalo Buffalo 5:1. Valerij Ničuškin k tomu prispel dvoma gólmi, Nathan MacKinnon mal dve asistencie a ako piaty hráč v histórii organizácie sa dostal na métu 800 bodov v NHL. Obranca Sam Malinski dal svoj prvý gól v zámorskej profilige. Tatar odohral za "lavíny" 13:15 min s plusovým bodom.Švédsky krídelník Simon Holmström rozhodol 93 sekúnd pred koncom tretej tretiny vo vlastnom oslabení o štvrtom víťazstve New Yorku Islanders za sebou. Na domácom ľade zdolali Anaheim 4:3. Hostia prehrali štvrtýkrát v rade.





Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 3:4 pp a sn (3:1, 0:2, 0:0 - 0:0, 0:1)



najviac gólov: 7. Savard, 13. Struble (Pezzetta, Ylönen), 16. Monahan (Matheson, Suzuki) - 14. Crosby (O'Connor), 26. Guentzel (Crosby, Karlsson), 32. Crosby (Karlsson, Malkin), rozhodujúci sam. nájazd Harkins. Brankári: Montembeault - Nedeljkovic, strely na bránku: 42:30







New Jersey Devils - Boston Bruins 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)



najviac gólov: 43. Mercer (Haula, Holtz), 63. J. Hughes (Bratt, Vaněček) - 17. Geekie (Van Riemsdyk, Heinen). Brankári: Vaněček - Swayman, strely na bránku: 35:24







New York Islanders - Anaheim Ducks 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)



najviac gólov: 21. Palmieri (Nelson, Fasching), 27. Cizikas (Clutterbuck, Dobson), 48. Barzal (Horvat, Dobson), 59. Holmström (Pageau) - 28. Terry (Minťukov, Carlsson), 34. Henrique (Vaakanainen, Leason), 46. Carrick. Brankári: Varlamov - Gibson, strely na bránku: 34:24







Colorado Avalanche - Buffalo Sabres 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)



najviac gólov: 6. Rantanen (MacKinnon, Makar), 11. Ničuškin (Olofsson, Rantanen), 12. Wood, 43. Malinski (Johnson, Drouin), 54. Ničuškin (MacKinnon, Rantanen) - 19. Benson (Dahlin, Peterka). Brankári: Prosvetov - Luukkonen, strely na bránku: 29:30







Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)



najviac gólov: 10. Kopitar (Fiala, Byfield), 13. Laferriere (Dubois) - 27. Ehlers (Vilardi), 34. Ehlers (Vilardi, Scheifele), 36. Scheifele (Vilardi, Ehlers), 43. Vilardi (DeMelo), 60. Scheifele (Ehlers). Brankári: Talbot - Hellebuyck, strely na bránku: 34:29.



Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 22:04 0 0 0 0 3 2



Šimon Nemec (New Jersey) 22:13 0 0 0 0 0 0



Tomáš Tatar (Colorado) 13:15 0 0 0 +1 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/