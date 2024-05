Liga majstrov: Real Madrid chce 15.titul v LM, Tuchel po prehre Bayernu kritizoval rozhodcov

Futbalisti Bayernu Mníchov zakončia túto sezónu bez zisku trofeje. V odvetnom semifinále Ligy majstrov viedli na pôde Realu Madrid 1:0, no napokon prehrali 1:2 po dvoch góloch striedajúceho Joselua v závere. Vo Wembley tak vo finále 1. júna nastúpi proti Borussii Dortmund 14-násobný európsky šampión. Tréner Bayernu Thomas Tuchel po zápase kritizoval poľského hlavného rozhodcu Szymona Marciniaka, ktorý na pokyn svojho asistenta Tomasza Listkiewicza odmával v závere nadstaveného času ofsajd.





V prípade gólu na 2:2 by sa na Santiago Bernabeu predlžovalo, keďže rovnakým výsledkom sa skončil aj úvodný duel v Mníchove. Joshua Kimmich v 13. minúte nadstavenia dlhým nákopom hľadal nabiehajúceho Noussaira Mazraouiho. Loptu si prebral Thomas Müller, ktorý ju hlavou pristrčil voľnému Matthijsovi de Ligtovi a ten z otočky zakončil. Lopta síce doplachtila do siete, no už dávno predtým sa ozvala píšťalka Marciniaka, ktorý na pokyn asistenta signalizoval postavenie mimo hry."Je to katastrofa, čistá katastrofa. V takýchto situáciách musia rozhodcovia nechať pokračovať v hre. Prvú chybu spravil asistent rozhodcu, ďalšej sa dopustil hlavný arbiter. Bolo to jasné porušenie pravidiel," hneval sa Tuchel. Rozhorčenie neskrýval ani de Ligt. "Pripadá mi to neuveriteľné. Nechápem, prečo rozhodcovia nenechali dokončiť akciu. Asistent sa mi po zápase sám prišiel ospravedlniť, ale to nám teraz už nie je nič platné." Videorozhodca by tesnú situáciu mohol skúmať iba vo chvíli, keby rozhodca prerušil hru až po dosiahnutí gólu. "Ak je to jasný ofsajd, tak nie je čo riešiť. Vymysleli sme si však pravidlá, na základe ktorých by pri hraničných situáciách mal rozhodca nechať pokračovať v hre. Bežali záverečné minúty a keď takto rozhodca bezohľadne zapíska, je to veľká chyba a hanba," zdôraznil holandský obranca.Podľa trénera Realu Carla Ancelottiho domáci obrancovia prestali hrať v momente, keď Marciniak fúkol do píšťalky a zamával ofsajd. "Keď rozhodca zapískal, automaticky sme prestali hrať. Marciniak je veľmi dobrý rozhodca, na MS 2022 v Katare pískal finále. Bayern sa sťažuje, že im neuznal gól na 2:2, my sa zasa môžeme cítiť ukrivdení, že neplatil presný zásah Nacha, ktorému údajne predchádzal faul na Kimmmicha." Talianskemu koučovi dokonale vyšiel ťah so striedaním Joselua, ktorý bol "žolíkom" a postaral sa o obrat."Bol to ďalší magický večer na Santiago Bernabeu. Neviem si ani vysvetliť, ako sa vždy dokážeme dostať zo zložitej situácie. Hráči dali do toho srdce a odmenou im boli dva góly. Chcem sa poďakovať aj našim fanúšikom, ktorí vytvorili fantastickú atmosféru. Proti Dortmundu budeme mať veľkú motiváciu, chceme získať rekordný 15. európsky titul." Stredopoliar Jude Bellingham vyzdvihol mentálnu silu tímu: "V tejto sezóne sme už veľakrát boli v situácii, keď sme boli klinicky mŕtvi, no vždy sme dokázali vstať z popola a otriasť sa. To svedčí o sile a charaktere mužstva."Joselu zažil vlani rozprávkový debut v španielskej reprezentácii, keď dvoma gólmi rozhodol o kvalifikačnom víťazstve 3:0 nad Nórskom. V stredu jeho meno skandoval vypredaný madridský chrám. "Ani v najtajnejšom sne som nedúfal, že by som mohol streliť Bayernu dva góly a rozhodnúť o našom postupe do finále Ligy majstrov. Som veľmi šťastný, bolo to niečo neuveriteľné a výnimočné. Real má v krvi, že sa nikdy nevzdáva. Pri mojom prvom góle som využil to, že hráči Bayernu boli už trochu unavení. Pri druhom som sa modlil, aby ho rozhodca uznal, lebo to bola situácia na hranici ofsajdu."Smutným hrdinom Bayernu bol brankár Manuel Neuer, ktorý predviedol viacero skvelých zákrokov, v 88. minúte však urobil veľkú chybu, keď neudržal strelu agilného Viniciusa Juniora a Joselu vyrovnal na 1:1. "Je to pre mňa veľmi trpké. Čakal som, že lopta dopadne na moju hruď trochu iným spôsobom, mala však vyšší odskok a nepodarilo sa mi ju udržať. Už sme boli jednou nohou vo Wembley, no záver sme nezvládli," priznal Neuer. Bayern naposledy zakončil sezónu bez zisku trofeje v roku 2012, keď vo finále Ligy majstrov prehral v Alianz aréne s FC Chelsea po rozstrele z 11 m. O rok neskôr však triumfoval vo finále vo Wembley nad Borussiou Dortmund 2:1.