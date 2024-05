Poliaci pred MS v hokeji čakajú na povestnú iskru. Dúfajú, že sa v najvyššej kategórii udržia čo najdlhšie

Šanca pre mladých hráčov

Oporou tímu aj brankár Murray

9.5.2024 (SITA.sk) - V Poľsku pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Česku stúpa hokejová horúčka. Mužstvo „bielych orlov“ sa v najvyššej kategórii MS predstaví po vyše dvoch desaťročiach. Dosiaľ ostatný raz hral poľský tím medzi svetovou elitou ešte v roku 2002 vo Švédsku, kde Slováci získali svoj jediný titul majstrov sveta.Poliaci budú na svetovom šampionáte súčasťou „slovenskej“ skupiny v Ostrave. Organizátori to vzhľadom na geografickú blízkosť takto zariadili nielen pre fanúšikov zo Slovenska, ale aj z Poľska.„Máme viacerých mladých hráčov, ktorí sú naozaj dobrí. Mali by byť v lepších ligách. Tento turnaj je pre nich šancou ísť do väčších klubov a rozvíjať sa hráčsky na vyššej úrovni,“ povedal podľa webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) slovenský tréner Poliakov Róbert Kaláber.Medzi opory, na ktoré sa bude Kaláber spoliehať, bezpochyby patrí brankár John Murray z klubu GKS Katowice. Tridsaťšesťročný rodák z americkej Pennsylvánie, ktorý patrí už desať rokov k stáliciam poľského hokeja, dúfa, že poľské mužstvo nadchne v Česku hokejových fanúšikov.„Nemôžem tvrdiť, že hráme nejako veľkolepo, ale sme ambiciózni. Čakáme iba na to, kedy príde tá iskra. Momentálne je to v našom podaní o procese, nie o výsledkoch,“ povedal Murray.Očakávania Poliakov sú síce skromné, ale dúfajú, že by v Česku mohli naštartovať dlhší „pobyt“ v najvyššej kategórii majstrovstiev sveta. „Sme celkom realisti. Chceme urobiť všetko pre to, aby sme sa udržali. Vieme, že potrebujeme získať body s Kazachstanom, prípadne s Francúzskom, možno niečo vybojovať aj proti iným tímom,“ dodal Murray.„Vieme, že to v každom zápase asi nedotiahneme do dokonalosti, ale vieme, kde si môžeme vytvárať šance a z toho budeme vychádzať,“ nadviazal kapitán tímu Krystian Dziubiński.