LIGA MAJSTROV: Real Madrid doma iba remizoval s Bruggami

Futbalista Realu Madrid Sergio Ramos prekonáva brankára FC Bruggy počas zápasu 2. kola A-skupiny Ligy majstrov Real Madrid - FC Bruggy v Madride 1. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo skupinovej fázy LM 2019/20 - sumáre:

A-skupina:



Real Madrid - FC Bruggy 2:2 (0:2)

Góly: 55. Ramos - 9. a 39. Dennis, ČK: 84. Vormer (Bruggy), rozhodoval: Kabakov (Bul.)



C-skupina:



Atalanta Bergamo - Šachtar Doneck 1:2 (1:1)

Góly: 28. Zapata - 41. Moreas, 90.+5 Solomon, rozhodoval: Stieler (Nem.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid iba remizovali v utorňajšom domácom zápase A-skupiny Ligy majstrov 2019/2020 s FC Bruggy 2:2. Trinásťnásobný európsky šampión zo Španielska inkasoval v prvom polčase dvakrát z kopačky nigérijského útočníka Emmanuela Dennisa. V druhom dejstve znížil kapitán Sergio Ramos a po červenej karte hosťujúceho kapitána Ruuda Vormera "biely balet" vyrovnal vďaka Casemirovi.Zverenci trénera Zinedina Zidaneho sa chystali zložiť reparát za úvodnú prehru 0:3 na pôde Paríža St. Germain. V prvom polčase boli lepší, mali viacero šancí vďaka Modričovi, Varanemu či Kroosovi, ale gól nedali. Naopak, Bruggy udreli dvakrát z rýchlych brejkov a hoci v zakončení vždy s veľkým šťastím, Dennis dvakrát prekonal Courtoisa. Prvý gól odobril VAR, pri druhom prišla strata Modriča. Favorit v druhom polčase vyrovnal, keď z ofsajdom zaváňajúcej situácie Ramos hlavičkou do protipohybu Mignoleta poslal loptu do siete. Aj tento gól odobril VAR. V 84. minúte dostal kapitán hostí Vormer červenú kartu a Real o pár okamihov vyrovnal. Kroosov center hlavou využil Casemiro.V zápase C-skupiny Atalanta Bergamo doma prehrala so Šachtarom Doneck 1:2. V prvom polčase nevyužil penaltu domáci Iličič, ale Zapata dostal hlavou Bergamo do vedenia. V 41. minúte vyrovnal Moraes, ktorý sa presadil po peknej klučke na domáceho brankára. Hostia ukoristili víťazstvo v nadstavenom čase, keď v 90.+5 minúte rozhodol izraelský legionár Manor Solomon.