Lomnický chce neúspech na MS hodiť za hlavu: Jednoducho to nevyšlo

Na snímke slovenský kladivár Marcel Lomnický v kvalifikácii v hode kladivom na MS v atletike v katarskej Dauhe 1. októbra 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Dauha 1. októbra (TASR) - Všetko bolo nastavené ideálne, jednoducho to nevyšlo. Slovenský kladivár Marcel Lomnický nešpekuloval po neúspešnej kvalifikácii v Dauhe nad výhovorkami a priznal, že svetový šampionát nezvládol jedine v hlave. V elitnej dvanástke majstrovstiev sveta či Európy absentuje od roku 2012 len druhýkrát.Pred dvoma rokmi v Londýne nepostúpil do finále o pätnásť centimetrov, tentoraz mu chýbalo omnoho viac. Zapísal si 73,51, 73,01 metra a neplatný pokus, potreboval aspoň 76,22 m.povedal pre TASR Lomnický, ktorý štartoval až na záver ako šestnásty v B-skupine.Po úvodnom zaisťovacom pokuse sa nedokázal zlepšiť a k záverečnému hodu musel pristúpiť spôsobom všetko alebo nič:Vedľa kladivárov mali v utorok kvalifikáciu aj výškari s hviezdnym Katarčanom Mutazom Essom Barshimom. Toho prišli podporiť domáci fanúšikovia a oživili Kalifov štadión:Tridsaťdvaročný Lomnický dosiahol najlepšie výkony v tejto sezóne v prvých dvoch pretekoch v marci a apríli. Odvtedy hádzal menej, no starosti mu to nerobilo, pretože formu časoval práve do Kataru:Cieľ na budúci rok sa nezmenil - obhajovať piate miesto na olympijských hrách z Ria de Janeiro 2016: