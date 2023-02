Liga majstrov: Real Madrid otočil v Liverpoole z 0:2 na 5:2, blízko k štvrťfinále je aj Neapol (video)

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v úvodnom osemfinálovom stretnutí Ligy majstrov na ihrisku FC Liverpool 5:2. Obhajca titulu a rekordný európsky šampión prehrával v repríze vlaňajšieho finále po úvodnej štvrťhodine 0:2, do prestávky však vyrovnal a po nej sa troma gólmi postaral o famózny obrat. SSC Neapol v základnej zostave so Stanislavom Lobotkom zvíťazil v druhom utorňajšom dueli na pôde Eintrachtu Frankfurt 2:0. U slovenského stredopoliara sa začala akcia pred prvým gólom SSC, ktorý strelil Victor Osimhen. Druhý pridal Giovanni Di Lorenzo.



Do šlágra na Anfielde medzi dvoma európskymi gigantmi, ktorí majú spoločne na konte dvadsať titulov v najprestížnejšej súťaži (14:6 pre Real), vstúpili domáci raketovo. Už v 4. minúte našiel Salah v šestnástke Nuneza a ten šikovným tečom prekonal Courtoisa. O desať minút neskôr brankár Realu nespracoval ideálne prihrávku od Valverdeho, lopta mu odskočila rovno pred dobiedzajúceho Salaha a egyptský útočník ju poslal do opustenej brány. Real sa však z dvojitého úderu dokázal rýchlo spamätať, v 21. minúte znížil krížnou strelou Vinicius Junior. Hosťom sa následne zranil Alaba a musel opustiť ihrisko. Napriek tomu "biely balet" ešte do prestávky vyrovnal po ďalšom presnom zásahu Viniciusa Juniora. Domáci museli stráviť trpkú pilulku v podobe straty dvojgólového náskoku, to však zďaleka nebolo všetko. V 47. minúte Modrič naservíroval loptu Militaovi a ten ju prudkou hlavičkou poslal za Alissona - 2:3. V 55. minúte už bolo 2:4, keď Benzemov pokus tečoval Gomez a pomýlil vlastného brankára. V 67. minúte francúzsky útočník zvýšil už na hrozivých 2:5 z pohľadu Liverpoolu. Hostia si náskok ustrážili a výrazne sa priblížili k postupu do štvrťfinále.



Suverénny líder talianskej Serie A z Neapola sa na trávniku víťaza Európskej ligy mohol ujať vedenia v 35. minúte, ale Lozano strelou z prvej trafil iba do žrde. Už o niekoľko desiatok sekúnd dostali hostia možnosť zahrávať jedenástku po faule na Osimhena, Trapp však vystihol smer Kvaraccheliovej strely a vyrazil loptu na roh. V 40. minúte však nemal nárok na pokus Osimhena, ktorého našiel pred opustenou bránkou Lozano. Akciu začal Lobotka vyhratým súbojom na vlastnej polovici a rýchlym pasom na Lozana. Neapol pokračoval v kvalitnom výkone aj po prestávke. Kvaracchelia sa v 57. minúte rútil sám na Trappa, ale neprekonal ho. O chvíľu videl červenú kartu domáci útočník Kolo Muani za pristúpenie nohy Anguissu. Hostia presilovku využili, v 65. minúte zvýšil na 0:2 Di Lorenzo. Frankfurt sa po zmene strán nedostal k ohrozeniu bránky súpera a do Talianska pôjde s dvojgólovým mankom.



Odvety sú na programe v stredu 15. marca.

1. zápasy osemfinále Ligy majstrov:



Eintracht Frankfurt - SSC Neapol 0:2 (0:1)



Góly: 40. Osimhen, 65. Di Lorenzo. ŽK: Götze - Kim, Elmas, ČK: 58. Kolo Muani (Frankfurt), rozhodoval: Dias (Port.)



Frankfurt: Trapp - Tuta, Jakič, Ndicka - Buta (69. Knauff), Kamada, Sow, Max (90.+2 Lenz) - Lindström (69. Borre), Kolo Muani, Götze (81. Alidou)



Neapol: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera - Anguissa (80. Ndombele), Lobotka, Zielinski - Lozano (80. Elmas), Osimhen (84. Simeone), Kvaracchelia (84. Politano)





FC Liverpool - Real Madrid 2:5 (2:2)



Góly: 4. Nunez, 14. Salah - 21. a 36. Vinicius Junior, 55. a 67. Benzema, 47. Militao. ŽK: Elliott - Vinicius Junior, rozhodoval: Kovács (Rum.)



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez (73. Matip), van Dijk, Robertson - Henderson (73. Milner), Fabinho, Bajčetič (85. Elliott) - Salah, Gakpo (64. Firmino), Nunez (64. Jota)



Real: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba (27. Fernandez) - Valverde, Camavinga, Modrič (87. Kroos) - Rodrygo (81. Ceballos), Benzema (87. Asensio), Vinicius Junior