SÚHRN: Prešov šokoval domáci Slovan, Zvolen s treťou prehrou po sebe

Hokejisti priebežne posledného tímu Tipos extraligy HC MV Transport Prešov sa postarali o najväčšie prekvapenie utorňajšieho 40. kola, keď na ľade lídra tabuľky Slovana Bratislava zvíťazili 4:1. Pozície oboch tímov sa síce nezmenili, no Prešovčania stiahli stratu na predposledný Liptovský Mikuláš na tri body. "Belasí" prehrali tri z uplynulých štyroch duelov, napriek tomu sú naďalej na prvej priečke.





TEL - 40. kolo:

Domáci išli do vedenia už v 80. sekunde, keď sa presadil Daniil Fominych, no to bolo z ich strany napokon všetko. V drese hostí úspešne debutoval útočník Jakub Nespala, ktorý v 3. minúte premiérovým extraligovým gólom vyrovnal na priebežných 1:1. Nikita Chlystov, Dante Salituro a Aurel Nauš pridali ďalšie góly hostí, ktorí sa postarali o najväčšie prekvapenie 40. kola. Trojbodový náskok Slovana na čele tabuľky sa nezmenil, keďže priebežne druhý Zvolen nebodoval na ľade Michaloviec."Bryndziari" prehrali tretíkrát po sebe, tentoraz v Michalovciach 0:3. Zvolenčania sa vyše dve sezóny hrdili sériou, v ktorej neprehrali pod trénerom Petrom Oremusom viac ako dva zápasy po sebe. V priebehu štyroch týždňov však ide už o ich druhú trojzápasovú minisériu prehier. Na cennom víťazstve domácich sa podieľal brankár Stanislav Škorvánek, ktorý dosiahol tretie čisté konto v sezóne. Aj vďaka jeho výkonu sa Michalovčania vrátili do prvej šestky súťaže.Z nej vypadli Novozámčania, ktorí nebodovali na ľade Popradu. "Kamzíci" triumfovali 5:3 a stiahli manko na svojho súpera na dva body. Nadviazali na víťazstvo v Liptovskom Mikuláši 4:3 a iba druhýkrát v sezóne (prvýkrát od septembra) naplno bodovali v dvoch zápasoch po sebe.Hráči HC Košice zvíťazili nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:0 aj zásluhou brankára Dominika Riečického, ktorý sa v košickej bránke objavil po mesiaci. Na 2. čisté konto v sezóne a 5. v kariére potreboval 39 zákrokov. Skóre uzavrel útočník Hunter Fejes, ktorý skóroval aj v druhom zápase v drese "oceliarov."V súboji dvoch tímov, ktoré sa v nedávnom období prezentovali úspešnými výsledkami, zvíťazil Trenčín na domácom ľade nad Banskou Bystricou 3:1. "Vojaci" zvíťazili aj v treťom zápase na zrekonštruovanom Zimnom štadióne Pavla Demitru.Hráči Nitry, ktorí boli ešte pomerne nedávno reálne "namočení" v boji o záchranu, získali na ľade Spišskej Novej Vsi jeden bod. Počas duelu dokázali vyrovnať z 0:2 na 2:2, ale z víťazstva sa napokon predsa len tešili domáci. Víťazným gólom v samostatných nájazdoch o ňom rozhodol Martin Réway. Spišiaci sa vrátili na priebežnú štvrtú priečku o skóre pred Banskú Bystricu.





HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)



Góly: 15. Paršin (Deyl, Olsson), 16. Jokeľ (Havrila, Slovák), 44. Rogoň (Jääskeläinen, Olsson), 56. Fejes (Breton, Slovák). Rozhodovali: Rojík, Žák - Durmis, Hajnik, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2685 divákov.



Košice: Riečický - Breton, Olsson, Šedivý, Southorn, Ferenc, Deyl, A. Bartoš - Jääskeläinen, Slovák, Rogoň - Bartánus, Pollock, Fejes - Lamper, Linet, Paršin - Jokeľ, Hovorka, Havrila



Liptovský Mikuláš: Kozel - Mezovský, Ventelä, Bokroš, Djakov, Novajovský, Hudec - Kriška, Walega, Handlovský - Vankúš, Saari, Kuru, Kapičák - Karsums, Vähätalo, Uhrík - Michalík, Šmida, Štrauch - Braun







HK Dukla Trenčín - HC´05 Banská Bystrica 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)



Góly: 8. Dalecký (Thelin), 18. Čacho (Petráš), 40. Obdržálek (Krajčovič) - 57. Kabáč (Gašpar). Rozhodovali: J. Konc ml., Goga - M. Orolin, Haringa, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2122 divákov.



Trenčín: LaCouvee - Starosta, Tourigny, Pietroniro, Nemčík, Ulrych, Hlaváč - Petráš, Čacho, Sloboda - Thelin, Flick, Dalecký - Hudec, Sojčík, Valach - Krajčovič, Jurík, Obdržálek - Stahoň



Banská Bystrica: Belányi – Luža, Bačik, Kojo, Ryczek, Holenda, Cormier – Watling, Kontos, Troock – Gašpar, Bíreš, J. Sukeľ – Šoltés, Tamáši, Jendek - Urbánek, Sojka, Kabáč - Frídel







HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)



Góly: 42. Puliš (Paločko, Hammond), 52. Macejko (Žitný), 55. Paločko (Galamboš, Glazkov). Rozhodovali: Moller, Snášel - Junek, Janiga, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1843 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Macejko, Glazkov, Osburn, Hammond, Michalčin, Mihalik, R. Novák - Pereskokov, Pavlovs, Zabusovs - Puliš, Galamboš, Paločko - Žitný, Bjalončík, Garreffa - Okoličány, Suja, Vašaš



Zvolen: Petrík - Messner, Hain, Mudrák, Hanna, Kubka, Hraško, S. Barcík - Turnbull, Viedenský, Bondra - Sideroff, Huntebrinker, Hecl - Marcinek, Šiška, Zuzin - Kolenič, V. Fekiač, Stupka







HK GROTTO Spišská Nová Ves - HK Nitra 3:2 pp a sn (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 23. Giľák (Myklucha, Groch), 37. Kerbashian (Réway, Verbeek), rozhodujúci sam. nájazd Réway - 48. Baláž, 57. Vitaloš (Gajdoš, Buncis). Rozhodovali: T. Orolín, Štefik - Synek, Jurčiak, vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Mezei (Nitra) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku. presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2275 divákov.



Spišská Nová Ves: Surák - Ouellet-Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Ulander, Valach, Groch, Žiak - Verbeek, Nellis, Réway - Laporte, Kerbashian, Majdan - Vandas, Myklucha, Giľák - Vartovník, Bortňák, Džugan



Nitra: Kašík – Green, Mezei, Bodák, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Pánik – Krivošík, Baláž, Bajtek - Elmer, Gill, Sýkora – Leščenko, Buncis, Tvrdoň - Lacka, Čederle, Knies







HK Poprad – HC MIKRON Nové Zámky 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)



Góly: 5. Mlynarovič (Kundrik, Paločko), 26. Bubela (Záborský), 33. Peresunko (Kotvan, Sokoli), 41. Razgals (Záborský, Kotvan), 58. Záborský (Bubela, Razgals) – 16. Jackson, 47. Múčka (Lapšanský, Ondrušek), 60. Múčka (Mamčics, Ligas). Rozhodovali: Korba, Jobbágy – Staššák, Bogdaň, vylúčení: 10:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1007 divákov.



Poprad: Peters – Kotvan, Vainio, Meliško, Drgoň, Brincko, Betker, Jasečko – Záborský, Bubela, Razgals – Peresunko, Špirko, Kukuča – Kundrik, Mlynarovič, Paločko – Valigura, Petráš, Sokoli – Dlugoš



Nové Zámky: Kantor – Chovan, Lee, Hatala, Kozák, Ligas, Mamčics, Laurenčík – Klempa, Johnson, Loggins – T. Mikúš, Jackson, Farley – Faith, J. Mikúš, Bezúch – Múčka, Ondrušek, Lapšanský







C Slovan Bratislava - HC MV Transport Prešov 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)



Góly: 2. Fominych (Ščerbak) - 3. Nespala, 31. Chlystov (Avcin), 42. Salituro (Girduckis), 48. Nauš (Gerlach, Girduckis). Rozhodovali: Novák, D. Konc st. - Stanzel, Frimmel, vylúčení: 7:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3408 divákov.



Slovan Bratislava: Hlavaj - MacKenzie, Golian, Kallen, Maier, Gachulinec, Sersen, Beňo - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Duke, Ščerbak - Kukumberg, Kytnár, Zigo - Török, Lipiansky, Šotek



Prešov: Rabčan - F. Fekiač, Giles, Nátny, Chlystov, Turan, D. Jendroľ, Rajnoha - Gerlach, Girduckis, Nauš - Krajč, Salituro, Avcin - Ščurko, Klíma, Žilka - Lalík, Šimun, Nespala - Thomka



tabuľka po 40. kole:



1. Slovan Bratislava 46 25 3 6 12 151:105 87



2. Zvolen 46 23 4 7 12 156:129 84



3. Košice 45 23 5 2 15 140:110 81



4. Spišská Nová Ves 46 19 3 10 14 134:131 73



5. Banská Bystrica 46 19 7 2 18 135:145 73



6. Michalovce 46 16 7 7 16 114:117 69



7. Nové Zámky 46 18 6 2 20 131:122 68



8. Poprad 46 15 9 3 19 138:137 66



9. Trenčín 46 18 3 5 20 120:138 65



10. Nitra 46 16 3 4 23 118:148 58



11. Liptovský Mikuláš 46 13 3 7 23 117:143 52



12. Prešov 45 9 8 6 22 121:150 49